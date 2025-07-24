Сегодня 19:52 Халк Хоган: динозавр, отвоевавший место 0 0 0 Фото: Luis Santana/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com Эксклюзив

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На 72-м году из жизни ушел легендарный рестлер Халк Хоган. У него была еще масса занятий — киноактер, телеведущий, бизнесмен. Говорят, он даже в президенты США баллотироваться собирался. Внешне ведь и правда не слабее Трампа казался. Но все-таки в первую очередь Халк всегда оставался рестлером. Возможно, одним из величайших в мире и самым узнаваемым точно. Хотя Дуэйн Скала Джонсон с этим поспорил бы. Однако для тех, кому за 30, Халк Хоган — не просто легенда рестлинга, но и билет в ностальгию.

Думаю, мое поколение (как же это ужасно звучит, но все же) помнит рестлинг по ТНТ с комментариями Николая Фоменко. Передача называлась «Титаны рестлинга» и шла пять лет. Потом рестлинг переместился на СТС, но это уже было не то, совсем не то. Во-первых, без комментариев Фоменко (до сих пор помню «Кевин Нэш без штанов» — я и сам пытался это исполнить) передача утратила энергию и очарование. Во-вторых, стало появляться больше развлечений, а тогда, на рубеже XX и ХXI веков, «Титаны рестлинга» заходили на ура. У нас ведь не было гаджетов. Халк Хоган появлялся там редко, хотя о новом мировом порядке все же успел заявить. Он был легендой из другого времени — из 80-х.

Фото: KPA / www.globallookpress.com

Помните, что говорит рестлер из одноименного фильма своей подружке? «А ведь было классное, веселое время! А потом пришел этот сопляк — Курт Кобейн — и все испортил». Рестлера, если что, сыграл Микки Рурк. Хорошая, к слову, лента — можно пересмотреть. И 80-е действительно в США были прекрасным временем. Никакой войны во Вьетнаме. Никаких массовых протестов. Никакой экзистенциальной мрачности в кино (хотя «Таксист» Мартина Скорсезе уже вышел). Никакой мрачности в музыке.

Фото: Borchuck, James/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

Вместо гранжа люди предпочитали слушать команды вроде Cinderella и Twisted Sister. Халк Хоган идеально вписывался в то время — со своими, в общем-то, идиотскими, крашеными в блонд усами, такими же светлыми патлами, торчащими из-под банданы, прикрывающей лысину. Он ассоциировался с американской мечтой. Той, в которой не травят вьетнамцев. Той, в которой не бомбят Ирак. Этим Халк Хоган и цеплял. Однако век XXI прошел мимо него. Не знаю, как и что чувствовал Халк. Сам он, кстати, называл себя номером два в рестлинге — после легендарного Рика Флэра. Вероятно, понимал, что времена вокруг бесповоротно изменились. Как гласит название великого романа — «Старикам здесь не место».

Фото: Borchuck, James/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

Впрочем, Халк, конечно, место себе регулярно отвоевывал. Пробовал начинать бизнес. Он, ясное дело, возвращался и выступал на ринге. Он по-прежнему разрывал — в том числе свое глупое трико. Однако все это уже было не то. Потому что времена изменились.

В этом мире бьют по-настоящему. В этом мире действительно беспощадны. В этом мире любят яркие костюмы, но не такие, как у Хогана, а такие, как у Джокера.

Думаю, вершиной — Халка, а может, и всего рестлинга — был его бой с Гигантом в конце 80-х. Это было что-то монструозное, то, что невозможно придумать и тем более повторить. Все остальное оказалось уже вторично. Поэтому вне рестлерского ринга Халк так толком и не нашел себя. Тот же Скала, наоборот, вполне успешно снимается в кино. Как, к примеру, другой рестлер — Дэйв Батиста.

Фото: Annabelle Gordon/Consolidated News Photos / www.globallookpress.com

Халк Хоган был рожден для того, чтобы поймать и отразить в себе, как стеклышко, кусочек яркой Америки. Той, которой очаровывались и немножечко восторгались. Может быть, зря, а может, и нет. Халк был рожден для ринга и прожил яркую жизнь. Жалел ли он, что пришел какой-то сопляк и все испортил? Может быть. Но это не проблемы Халка Хогана, отнюдь — это проблемы рестлинга и того, куда крутанулся мир.