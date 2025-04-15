15 апреля 2025 21:32 Голливуд, который вас удивит: гетеросексуалы, деревня и Трамп 0 0 0 Фото: KPA / www.globallookpress.com Эксклюзив

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Французская газета Le Figaro написала: Голливуд возвращается к традиционным ценностям. Причина как бы очевидна — приход к власти Дональда Трампа и его соответствующая политика. Как сообщило СМИ, в голливудских студиях стали чаще обращаться к религиозным темам и историям о сельской жизни (вероятно, к пресловутым реднекам). Забавно, да, но так ли это на самом деле?

Без сомнения, мы устали от Голливуда последних десятилетий. Причем, вероятно, устали даже те, ради кого все это затевалось. Сначала мы смотрели на оскароносных афроамериканцев-геев, умирающих от смертельных заболеваний. Где-то рядом при этом потрясали страшными предметами феминистки, а детишки все никак не могли выбрать себе пол. Затем последние стали трансгендерами, а в афроамериканцев превратились даже те, кто ими быть априори не мог.

Фото: MGM/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

Это утомительно. Не только с точки зрения пропаганды ЛГБТ*, которая превратилась в новую диктатуру, но и с точки зрения собственно материала. Меньшинства стали навязчивы, толерантность и повесточка придушили творчество. А ведь на соответствующих шутках были, например, построены известные и довольно забавные комедии. Возможно ли появление лент вроде «Голый пистолет» или «Не грози Южному централу» в эпоху толерантности? Нет, конечно.

Фото: Entertainment Pictures/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

Да и мы все, чего уж, откровенно устали смотреть на мужчин, которые и не мужчины вовсе, и на брутальных лесбиянок, воспитывающих квадроберов, зачатых благодаря ЭКО. Голливуд ведь был совсем другим. Я с удовольствием, например, хожу на кинопоказы старых лент. Не потому, что я скуф и ретроград (хотя, вероятно, и это тоже), а потому, что люблю смотреть, как выстроен кадр, как неспешно, но неумолимо развивается грамотный сценарий, как играют, а не пыхтят актеры. И какие там лица! Какие там женщины! Завораживают!

Голливуд был и остается очень разным с точки зрения качества. Однако что в нем всегда присутствовало, так это политика. Навязчивые лики ЛГБТ* в лентах — прямое ее следствие.

Один факт: шесть из семи крупнейших кинокомпаний в Голливуде напрямую связаны с Демократической партией или, что правильнее, глобалистами. Разбирать повесточку даже в хороших фильмах — отдельный квест; и мы периодически занимаемся этим. Поэтому многие актеры и актрисы не то что особо хотели однополых отношений или од в пользу Украины — просто их жизнь (кинобоссы) заставили. Кстати, великолепно инфернальную, ненавистную сторону Голливуда показал великий Дэвид Линч в ленте «Малхолланд Драйв». Абсолютный, филигранно сделанный шедевр! И вот теперь Трамп. Человек, который вроде как выступает за консервативные ценности. Человек, представляющий ту самую глубинную Америку. И первое, и второе — бред и фикция, конечно.

Фото: Columbia Pictures/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

Но шоу должно продолжаться, а следовательно, мы действительно увидим от голливудских киностудий работы в консервативном жанре. Более того, процесс этот шел и до Трампа. Я не раз отмечал возвращение консервативной повестки в голливудских лентах — даже кассовых; иногда и христианские смыслы проскальзывали. Показателен в этом плане Тарантино — вот уж кто нос по ветру держит: снимал либеральные работы, но его последняя на сегодня картина «Однажды в Голливуде» — пламенный привет консерваторам.

Фото: Rodrigo Reyes Marin/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

Так что, если правду написала газета Le Figaro, то новая политика Дональда Трампа усиливает и без него наметившуюся тенденцию на возвращение, пусть и робкое, осторожное, консервативных ценностей в голливудское кино. Что мы получим на выходе? О, это весьма любопытный вопрос: ведь, кроме тенденции, важно еще уметь делать собственно фильмы. А с этим, похоже, у всех куда сложнее. Грубо говоря, не разучились ли голливудские кинематографисты создавать ленты о любви нормальных мужчин и женщин, об американской глубинке и тому подобных вещах? Или им еще предстоит учиться — переучиваться? Да и насколько это сидит у них на подкорке? Впрочем, снимают же многие наши российские кинематографисты ленты о Советском Союзе, ненавидя его.

* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.