Иди и смотри: главные фильмы о Великой Отечественной

В День Победы мы обязательно посмотрим парад, пройдем вместе с «Бессмертным полком» (пусть и онлайн), съездим на могилы к предкам и посмотрим то самое, настоящее кино. Пять лучших советских фильмов о Великой Отечественной войне — в подборке кинокритика Платона Беседина специально для 360.ru.

«Белорусский вокзал» (1970) Режиссер: Андрей Смирнов. В ролях: Всеволод Сафонов, Алексей Глазырин, Евгений Леонов, Анатолий Папанов. Это кино не показывает войну напрямую — оно рассказывает о событиях послевоенных лет. Мы видим четырех товарищей, жизнь которых сложилась очень по-разному, но их объединяет одно — фронтовое прошлое. И это товарищество, это боевое братство оказывается сильнее всего. Потрясающая лента, в которой заключена великая тайна. Ее невозможно разгадать или как-то объяснить. Да, можно сказать, что сами актеры воевали и знали, как это — находиться в одном окопе, встречаться лицом к лицу со смертью. Можно восхититься той самой песней о десятом десантном батальоне.

Фото: Съемки фильма «Белорусский вокзал». 1970 год / РИА «Новости»

Это камни для построения простых объяснений, но тайна не получит разгадки. Как до сих пор нет ответа на вопрос, в чем кроется секрет настоящей вековой дружбы.

«Белорусский вокзал» — великая лента о том, что память о войне может быть разной. Она живет где-то внутри, но не дремлет, а ищет того, кто разделил бы самые важные воспоминания, встретившись однажды, спустя годы.

«Иди и смотри» (1985) Режиссер: Элем Климов. В ролях: Алексей Кравченко, Ольга Миронова, Любомирас Лауцявичюс. Абсолютный шедевр, обязательный к просмотру каждому, кто хочет получить прививку от фашизма, нацизма, гитлеризма и прочих похожих бед. Пожалуй, нет ничего более сильного, столь мощно бьющего под дых, сделанного о войне, как эта лента. Говорят, для осмысления больших катастроф необходимо время. «Иди и смотри» доказывает, что это действительно так.

«Иди и смотри» вышло через 40 лет после окончания Великой Отечественной войны и получилось предельно убедительным в каждом кадре. Настолько, что возле кинотеатров, где показывали этот фильм, дежурили кареты скорой помощи.

Это картина о пришествии зла, настоящего зла, которое вселилось в конкретных людей и в конкретную идеологию. Может быть, даже в конкретную нацию. А люди, в общем-то, были не сильно против. Они, наоборот, еще активнее плодили и пестовали зло — и оно разрослось, чтобы жрать и убивать дальше. Нет смысла пересказывать сюжет. Скажу лишь, что в центре — события в Белоруссии (режиссер взял за основу «Хатынскую тетрадь» Адамовича; писатель стал и соавтором сценария), но таких событий — жутких, трагических, вырезанных из нормальности — было в те времена множество. Климов смог не просто запечатлеть жуткую часть истории — он показал омерзительность и вместе с тем банальность зла. Того, что до сих пор старается укусить и поработить человека. Этот фильм — шоковая терапия, лечение электричеством от безумия.

Фото: Съемки кинофильма «Иди и смотри». Киностудия «Мосфильм» / РИА «Новости»

«Горячий снег» (1972) Режиссер: Гавриил Егиазаров. В ролях: Георгий Жженов, Анатолий Кузнецов, Вадим Спиридонов. Фильм сделан по одноименному роману Юрия Бондарева, мастера «лейтенантской прозы». Юрий Васильевич, которого я имел честь знать лично, сам прошел войну и, без сомнения, знал, о чем говорил. Безусловно, он мог живописать весь ужас войны в деталях — с оторванными конечностями, вываленными кишками и реками крови, но мастер не стал делать этого, не стал идти по легкому пути. Он заключил весь ужас войны, его детализацию в диалоги героев.

В фильме филигранного понимания войны меньше, тем не менее он отчасти возвращает в советскую реальность, ту самую «окопную правду» войны. Когда нет фронтовой лирики и действий в штабах, а есть суровая правда, жесткий быт, в конце концов, есть люди в окровавленных, припаленных шапках-ушанках.

Любопытно, но в ленте поучаствовали очень разные по своим политическим воззрениям люди. Например, актер Жженов потом станет представителем демократической партии. Сам Бондарев был истинным писателем-почвенником и оставался им до конца жизни, не меняя взглядов. А вот композитор Шнитке, наоборот, был человеком прозападным, либеральным (к фильму он, как и к многим другим, написал действительно потрясающую музыку). И тем интереснее, тем показательнее — ведь добывали Победу в Великой Отечественной войне тоже разные люди, объединенные одной колоссальной идеей.

Фото: Кадр из художественного фильма «Горячий снег» / РИА «Новости»

«Они сражались за Родину» (1974) Режиссер: Сергей Бондарчук. В ролях: Василий Шукшин, Вячеслав Тихонов, Сергей Бондарчук, Юрий Никулин. На мой взгляд, эталонное кино, в котором есть абсолютно все. Блестящая режиссура великого Сергея Бондарчука. Шикарнейшие актерские работы людей, знавших и что такое война, и что такое мир. Да, во время съемок ленты умер во сне Василий Шукшин. Это вдвойне поражает, учитывая, что «Они сражались за Родину» — утверждение жизни над смертью. Утверждение через подвиг, через дружбу, через преданность.

Фото: Russian Look / www.globallookpress.com

И блистательная операторская работа Вадима Юсова, где каждый кадр — точно фотография, выполненная с особой глубиной резкости. А как вам сочетание возвышенной музыки и тишины? И конечно, масштабные и в то же время реалистичные батальные сцены. Многие считают, что это лучший фильм из тех, которые были когда-либо сняты о Великой Отечественной войне. Может быть, может быть. Что можно говорить точно, так это то, что «Они сражались за Родину» — кино, сделанное людьми, которые понимали, как гремела и клокотала та война и как выживали и побеждали герои. Это тот случай, когда, как писал Хемингуэй, художественная правда оказывается убедительнее правды фактической.

Фото: Актеры Иван Лапиков и Юрий Никулин на съемках фильма «Они сражались за Родину». 1974 год /Genrietta Peryan/Global Look Press / www.globallookpress.com

«Альпийская баллада» (1965) Режиссер: Борис Степанов. В ролях: Любовь Румянцева, Алексей Котрелев, Станислав Любшин. Кино черно-белое, сделанное по одноименному произведению Василя Быкова. Блестящему произведению. Его и еще повесть «Сотников» нужно читать обязательно, чтобы понимать не только о войне и человеке на войне, но и о человеческих мотивациях, поведении в принципе.

Фото: Актер фильма «Альпийская баллада» Станислав Любшин. Shatokhina Natalia/news.ru / www.globallookpress.com

Этот фильм являет нам человека, выживающего в обстоятельствах необыкновенных, критических. Причем выживание это становилось здесь в чем-то даже сродни предательству. Однако для того, чтобы победить, важно совершить поступок. Не ради себя, вот в чем фокус, а ради другого. Все это есть — и в повести, и в фильме. «Альпийская баллада» сделана несколько тяжеловесно, медлительно, но ее важно смотреть для понимания, что было и такое кино о войне.