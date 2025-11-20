Сегодня 15:48 Главные фильмы 2025 года: что мы узнали о себе 0 0 0 Фото: CAP/PLF; Warner Bros. Studios/Keystone Press Agency; Atsushi Nishijima/www.capitalpictures.com; Courtesy Warner Bros. Pictures/www.capitalpictures.com; / www.globallookpress.com Эксклюзив

Год 2025-й не был щедрым на яркие фильмы, но, определенно, некоторые смогли не только удивить, порадовать зрителя, но и отразить настроения, царящие в мире. Вашему вниманию — пять главных киноработ 2025 года. Не факт, что лучших, но главных — точно.

«Битва за битвой» Режиссер: Пол Томас Андерсон Вероятно, главное кино этого года. Может быть, и лучшее тоже. Пол Томас Андерсон (ПТА) — большой режиссер, его «Магнолия» и «Нефть» — большие полотна. «Битва за битвой» несколько уступает им по эпичности и по глубине, но это очень любопытное кино, исследующее столкновение не только двух Америк (милитаристской и радикально-революционной), но и разных гендерных вариаций. ПТА сделал притчу о том, что происходит с человеком, когда его захватывают идеи самого разного толка, будь то феминизм, нацизм, битничество или что-то еще. Что происходит? Человек превращается в одержимого без способности мыслить и сопереживать. Иногда режиссер пугается глубины и серьезности собственного высказывания и тогда прикрывается сарказмом и иронией, разрушая тех идолов, которых еще недавно сам создавал. Поэтому красавчик Леонардо Ди Каприо играет откровенного недотепу и неудачника, очень забавного, на самом деле, а маскулинный Шон Пенн — вояку странной ориентации.

Фото: Warner Bros. Studios/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Отсюда, собственно, и бесконечные отсылки к другим фильмам — как попытка найти опору в прошлом. Есть и потрясающая погоня, снятая новаторски и ярко. В общем, очень насыщенная, плотная работа, старающаяся напомнить зрителю, что есть большие темы, большие проблемы и большие задачи даже сегодня, когда, казалось бы, обнулилось все. Битва за истину продолжается.

«28 лет спустя» Режиссер: Дэнни Бойл Это продолжение культовой ленты Дэнни Бойла и Алекса Гарленда «28 дней спустя». К слову, продолжение продолжения выйдет в 2026 году и обещает быть интересным. Остров (Британию) поразил страшный вирус, превращающий людей в монстров разного уровня. Цивилизационные настройки сброшены, анклав выживших занимает крепость-остров. Мать тяжело больна и умирает, а отец пытается воспитать сына. Дэнни Бойл сделал вторую часть саги как минимум не хуже первой, как по мне, даже лучше. Здесь есть все, за что мы любим остросюжетное кино о человеке и человечестве, которые изо всех сил пытаются выжить: новаторские технические приемы, динамичный сюжет, внутренний нерв. При этом Бойл, как несомненный мастер, каждый раз меняет жанр повествования: то делая зрелищный боевик, то иронизируя над людьми, то ударяясь в яростную проповедь милосердия.

Фото: JosÃƒÂ� Oliva/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Есть в этом фильма и то, что возвышает его над «конкурирующими фирмами», — это диогеновский поиск человека среди вроде бы людей, которые силятся ответить на вопрос: «Для чего быть человеком, если в этом, казалось бы, нет никакого смысла?»

«Дракула» Режиссер: Люк Бессон Красивое кино, эффектное — так до конца и непонятое, нерасшифрованное. Давно наметился тренд: большие режиссеры могут экранизировать то, чем болели в детстве. Скорсезе, например, снял жутко дорогого и затянутого «Ирландца», а дель Торо уже в уходящем году сделал «Франкенштейна» как метод проговаривания и преодоления собственных проблем и комплексов. Бессон взялся за «Дракулу» и сделал все, в общем-то, достаточно хорошо. В фильме есть кровь, есть беспощадность, есть сексуальность — все то, что необходимо в произведениях о вампирах, а они снова в моде; недаром в кинотеатрах опять демонстрируют «Сумерки», а кинокритики слащаво называют «Грешников» лучшим фильмом 2025 года.

Фото: Anna Maria Tinghino/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Бессон возвращает в «Дракулу» то, что было вымарано из экранизаций и вариаций на тему произведения Брэма Стокера в угоду повестке — христианскую подоплеку. То, что в фильме начиналось как мощное антирелигиозное высказывание, с каждым новым кадром переходит в проповедь милосердия, прощения и справедливости. Наблюдать за этим весьма интересно — я даже не хотел спать, что случается со мной в кинотеатре на современных фильмах довольно редко.

«Материалистка» Режиссер: Селин Сон Я включаю этот фильм в подборку по одной простой причине: ха-ха, девушки и женщины в 2025 году стали искать мужчин высокого роста. Стать снова имеет значение. Рост вновь важен. Гренадеры, ваш выход! В «Материалистке», исповедующей почти математический подход к отношениям, к любви, тема роста — ключевая. Там, на первый взгляд, идеальные мужчины ломают себе ноги, чтобы нарастить их и стать выше.

Фото: Atsushi Nishijima/www.capitalpictures.com / www.globallookpress.com

Это кино любопытно своей неопределенностью. Оно не может и не хочет быть однозначным. В центре повествования — Люси, которая находит для женщин идеальных партнеров, но однажды ошибается. При этом сама Люси любит вовсе не идеального мужчину, а недотепу, с которым когда-то имела странные и не слишком полноценные отношения. Так что это в итоге? Проповедь материалистического отношения к мужчинам? Или очередная история о Золушке? Мнения разделились.

«Майнкрафт в кино» Режиссер: Джаред Хесс Вряд ли я могу заявить, что мне понравился этот фильм. Нет, он мне не понравился. Однако «Майнкрафт в кино», безусловно, отражает очень важные тенденции, происходящие в обществе. Мир окончательно погрузился в иллюзию. Хаос стал настолько повсеместным и всеобъемлющим, что разбираться в нем решительно никто не хочет, а потому сбегает в другие миры. Взрослые мужики и тетки все больше стараются удалиться от действительности и погрузиться в виртуальные миры. С другой стороны, агрессия зумеров нарастает.

Фото: Courtesy Warner Bros. Pictures/www.capitalpictures.com / www.globallookpress.com

«Майнкрафт в кино» стал настоящей сенсацией кинопроката, ведь никто, вообще никто, не ожидал столь мощной кассы. Между тем фильм собрал почти миллиард долларов. Зумеры же во время просмотра устраивали погромы в кинотеатрах — и это тоже стало причудой эпохи. В самом «Майнкрафте» нет ничего разрушительного, агрессивного — наоборот, он апеллирует к добру, ряженному в розовые одежды, а злодеи становятся порядочными созданиями при должной работе с ними. Это вообще могло бы быть разновидностью «педагогической поэмы», если бы не излишняя глупость, которой, в общем-то, пропитан здесь каждый кадр.