Сегодня 02:32 Лучше Европы. Главные фестивали этого лета, пропустить которые нельзя 0 0 0 Фото: Chris Tuite/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com Культура

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Лето 2025 года в Москве и ее окрестностях обещает быть жарким не только благодаря погоде, но и насыщенной фестивальной программе. От масштабных open-air мероприятий до нишевых событий с уникальной атмосферой — 360.ru собрал подборку must-visit музыкальных фестивалей, которые стоит добавить в свой календарь. Кратко расскажем, где и когда они пройдут, какая музыка будет звучать, какие развлечения ждут гостей и кто из артистов уже в лайнапе.

VK Fest Где и когда: Москва, Лужники — 19–20 июля Музыка: поп, рэп, инди Лайнап: Anna Asti, Хаски, Тося Чайкина, NEMIGA, Big Baby Tape, NILETTO, Лолита, Элджей, Полина Гагарина, Сергей Лазарев и другие Стоимость билетов в Москве: около 7300 рублей

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / www.globallookpress.com

VK Fest отмечает свое 10-летие, обещая особую атмосферу и сюрпризы для гостей. Фестиваль предлагает масштабные активности: фудкорты, зоны для детей, интерактивные площадки и многое другое. Помимо музыки, фестиваль предлагает технологические зоны, мастер-классы, косплей-шоу, спортивные площадки и встречи с блогерами. Это идеальное место для семейного отдыха, где каждый найдет что-то по душе. Moscow Jazz Festival Где и когда: Москва, 9 — 15 июня Музыка: джаз, рок Лайнап: Игорь Бутман, Ильдар Абдразаков и Московский джазовый оркестр, Uma2rman, Лариса Долина и Трио Олега Аккуратова, Валерий Сюткин, Игорь Скляр и Jazz Classic Community и многие другие российские и зарубежные артисты Стоимость билетов на один день в будни: 3500 рублей

Фото: Roman Denisov/Global Look Press / www.globallookpress.com

В этом году фестиваль джаза в Москве пройдет на нескольких площадках. Артисты выступят в зале имени Чайковского, концертном зале «Зарядье», саду «Эрмитаж», парке «Музеон», Северном речном вокзале и на площади у ЦУМа. Signal Festival Где и когда: Никола-Ленивец, Калужская область, 14 — 18 августа Музыка: электроника, техно, экспериментальная сцена Лайнап: AtomTM, Nikita Zabelin, Nocow, Cabanne, Lipelis, Errortica, Séxstasy, Modern Heads, Hoavi, Lapti и другие Стоимость билетов: от 9000 рублей

Фото: Thomas Frey/imageBROKER.com / www.globallookpress.com

Signal сочетает музыку, современное искусство и природу, создавая атмосферу полного погружения. Фестиваль предлагает уникальные аудиовизуальные инсталляции, перформансы и образовательные программы — не зря его считают одним из главных событий современной электронной сцены в России. Электронные ритмы техно, хауса и экспериментальной музыки звучат в окружении уникальных арт-инсталляций, создавая атмосферу полного погружения. В прошлые годы на сцене выступали такие международные звезды, как Rian Wood из Италии, Howie Lee из Китая и Piticu из Румынии, и в 2025 году ожидается не менее впечатляющий лайнап — приедет мексиканец Murcof, итальянский перформер Madteo и легендарный Уве Шмидт с проектом Atom™. Помимо музыки, гостей ждут воркшопы и духовные практики, что делает Signal идеальным местом для тех, кто хочет перезагрузиться и насладиться природой. Outline Где и когда: Талдом, Подмосковье, 8–14 июля Музыка: электроника, техно, экспериментальные жанры Лайнап: Omar Souleyman, Mirèle, AK-47 ✕ TGK, Найк Борзов, Love Object, Acid Racer, Рушана, Прыгай киска, An-i, Tripmastaz, Ron Morelli, Domenico Crisci, Teslasonic, Torn Hawk, Blackmoon77, Geju, Inner Ubiquity, Discours Synthétique и другие. Стоимость билетов: 9000 рублей

Фото: Daniela Parra Saiani/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

Outline известен своими нестандартными локациями и экспериментальным подходом к организации пространства. Фестиваль — настоящий рай для поклонников электронной музыки. Пять сцен, каждая со своим уникальным звучанием — от жесткого техно до дабстепа и хауса, — создают атмосферу непрерывного музыкального путешествия. В прошлом на фестивале выступали такие мировые звезды, как San Proper из Нидерландов, Atom™ из Германии и Mick Wills из США, и в 2025 году ожидается не менее впечатляющий состав. Outline также славится визуальными постановками от Sila Sveta, театральными перформансами и маркетами, что делает его не просто фестивалем, а целым культурным событием. Кåстры fest Где и когда: лес в Карелии, неподалеку от Санкт-Петербурга. Ближайшее поселение — Лахденпохья, ближайшая станция электричек — Яккима Музыка: инди, электроника, андеграунд Лайнап: Extetti b2b Axxolotl, Царица Логики, 8Ω, Искандер Суворов, G depot, Morpha x Ellen и многие другие Стоимость билетов: от 7500 рублей

Фото: IMAGO/Marc John / www.globallookpress.com

Кастры Fest — фестиваль для тех, кто любит открывать новое. Здесь звучит электронная музыка в жанрах техно, дабстеп и нойз, а акцент делается на молодых артистах, выбранных через открытое голосование. Имена всех участников пока не объявлены, точную локацию организаторы огласят лишь в июле. Помимо музыки, фестиваль предлагает театральные постановки, лекции, маркет и арт-инсталляции, а также баню и горячий душ для комфорта гостей. Это идеальное место для тех, кто хочет поддержать новое поколение талантов и насладиться атмосферой творчества. Былинный берег Где и когда: Тверская область, берег Волги, 18 — 20 июля Музыка: фолк, этно, историческая реконструкция Лайнап: Калевала, СРУБ, TMNV, Plamenev, Drummatix, Тролль Гнет Ель, Bjarla, Нейромонах Феофан, Radio Tapok, Калинов мост, Мельница Стоимость билетов: от 7990 рублей

Фото: Belkin Alexey/news.ru / www.globallookpress.com

Былинный берег в 2025 году пройдет неподалеку от деревни Топорок. Фестиваль — совершенно эпическое событие, которое особенно понравится любителям истории. Здесь фолк, рок и метал сочетаются с историческими реконструкциями, боями и демонстрацией древних ремесел. В прошлом на фестивале выступали группы с русской тематикой, и в 2025 году ожидается не менее атмосферный лайнап. Гостей будут развлекать парные поединки и массовые боевые сражения на настоящем стальном оружии, организаторы обещают, что на площадке развернется и самая большая в России ярмарка средневековых товаров. Архстояние Где и когда: Никола-Ленивец, Калужская область — 25–27 июля Музыка: экспериментальная, инди Лайнап: еще не объявлен Стоимость билетов: от 8900 рублей

Фото: Serguei Fomine/Global Look Press / www.globallookpress.com

Архстояние — главный фестиваль лэнд-арта в России, объединяющий архитектуру, музыку и природу. Каждый год художники создают уникальные инсталляции, взаимодействующие с окружающим ландшафтом. В 2025 году он отмечает 20-летие под темой «Мое главное», и ожидается, что это будет особенно масштабное событие. Музыкальная программа охватывает эклектику от этники до современной электроники, а в прошлом на сцене выступали такие артисты, как Leveldva. Жителям мегаполиса организаторы в этом году предлагают поискать город внутри себя — поля парка станут частью этого воображаемого объекта. Посетителей ждут лэнд-арт, новые арт-проекты, лекции об искусстве и архитектуре, а также театральные постановки. Пикник «Афиши» Где и когда: Москва, парк Коломенское, 21 июня и 9 августа Музыка: поп, рок, инди Лайнап: Руки Вверх! , Танцы Минус, Моя Мишель, Markul, Сироткин, Cream Soda, GONE.fludd, Uma2rman, Mnogoznaal и другие Стоимость билетов: от 2500 рублей

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press / www.globallookpress.com

Пикник «Афиши» — одно из самых ожидаемых летних событий Москвы, сочетающее музыку, гастрономию, маркет и разнообразные активности для всей семьи. Событие, без преувеличений, легендарное — в прошлом пикник считался главным музыкальным праздником лета. Здесь прозвучат рок, инди, поп и электроника, а в прошлом на сцене выступали такие звезды, как Franz Ferdinand, Pet Shop Boys, СБПЧ и «Аквариум». Гостей ждут фудкорты, творческие мастерские и активности на весь день. Это великолепное место для тех, кто хочет провести летний день в компании друзей и любимых артистов, притом не тратя время на поездку за город. Дикая мята Где и когда: Тульская область, Этномир — 12–14 июня Музыка: мировая, фолк, этно Лайнап: The Hatters, Zoloto, Три дня дождя, Ария, Хлеб, Saluki, polnalyubvi, Drummatixx, Заточка, Базар, Jane Air, TMNV, Петр Налич, Luverance, Кирпичи Big Band, The OM, Monolit (IL), Stigmata и другие. Стоимость билетов: от 6500 рублей

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / www.globallookpress.com

На «Дикой мяте» каждый найдет себе что-то по душе. Семь сцен предлагают музыку на любой вкус: от рока и инди до фолка, альтернативы, фанка, джаза и электроники. Уже заявлены такие артисты, как The Hatters, Вячеслав Бутусов и Леонид Агутин, всего ожидается более 100 исполнителей. Помимо музыки, гостей ждут кинолекторий, рынок ремесел, танцевальные и музыкальные мастер-классы, спортивные активности, бассейн и зоны для детей. Это идеальное место для тех, кто хочет провести несколько дней в атмосфере музыки и творчества, добраться на фестиваль можно из Москвы трансфером от ж/д станции Тарусская. Stereoleto Где и когда: Санкт-Петербург, «Севкабель Порт», Москва — сад «Эрмитаж», 13–14 июня и 21 июня Музыка: рок, поп, инди, электронная музыка Лайнап: «Кино», ЛСП, Елка, «Комната культуры», Jane Air & Krewe Brass Band, Ubel, «Золотые зубы», Нейромонах Феофан, Settlers Стоимость билетов: от 3500 рублей

Фото: Kirill Pochivalov/Russian Look / www.globallookpress.com

Stereoleto практически ежегодно проходит в Санкт-Петербурге. Фестиваль известен своей эклектичной программой, объединяющей различные музыкальные жанры и стили. Кроме музыкальной программы, гостей ждут фудкорт, маркет и различные интерактивные зоны. В этом году поклонникам Виктора Цоя лучше выбраться на Stereoleto в Москву, где выступит «Кино». Воздух Карелии Где и когда: Петрозаводск, аэродром «Пески», 12 — 15 июня Музыка: рок, фолк, поп Лайнап: «Алиса», «Бригадный подряд», «Слот», «Ария», «Три дня дождя», «Кирпичи», «Ундервуд», «Северный флот», «Чиж & Co», RammProject, Виктор, Helvegen, Игорь Растеряев, Лабов’Sky Jam, Jane Air и другие Стоимость билетов: от 3500 рублей

Фото: Ilya Galakhov/Global Look Press / www.globallookpress.com

Мультиформатный семейный фестиваль под открытым небом проходит на территории аэродрома «Пески» в Петрозаводске. Фестиваль предлагает разнообразную музыкальную программу, а также различные развлечения для всей семьи, включая мастер-классы, ярмарки и зоны отдыха. Бессонница Где и когда: Калужская область, недалеко от деревни Рыляки — 17 — 21 июля Формат: фестиваль авторской анимации под открытым небом Программа: показы анимационных фильмов, музыкальные концерты, перформансы, инсталляции, лекции, карнавал и другие мероприятия Стоимость билетов: от 5500 рублей

Фото: Shatokhina Natalia/news.ru / www.globallookpress.com

«Бессонница» проходит на открытом воздухе вдали от цивилизации. Гости фестиваля живут в палаточных лагерях, наслаждаются ночными показами анимационных фильмов и дневными мероприятиями, включая музыкальные выступления, лекции и мастер-классы. Фестиваль также известен своим костюмированным карнавалом и арт-объектами, создающими уникальную атмосферу. Темой «Бессонницы» в 2025 году будет «Шаманизм».