Культура 10 мая 2024, 12:00 Главное — помнить. Премьерный показ фильма «Забытые» прошел на ВДНХ Премьерный показ фильма «Забытые» прошел на ВДНХ

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Премьерный показ фильма «Забытые» прошел на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ. Создатели картины напомнили о важности сохранения исторической памяти — это было одной из главных целей проекта, рассказала гендиректор продюсерского центра «Инсайт Люди» Алина Зиннатуллина.

Она обратила внимание, что сейчас находятся те, кто допускает переписывание истории, занимается героизацией нацистов.

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«Мы говорим о том, что это недопустимо», — подчеркнула глава продюсерского центра.

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Фильм представляет цикл из пяти новелл о забытых в Европе и странах бывшего СССР уроках истории. Каждая историческая новелла представляет собой реконструкцию о героях Великой Отечественной войны и следующий за ней шоурил из современности.

«Одна из историй о Зенте Озоле — латышской девушке, которая вынесла 32 советских бойца с поля боя, вернулась за их оружием. Ей был установлен памятник в Риге. Этот памятник сначала был демонтирован на надгробной плите Зенте Озоле», — отметил автор идеи фильма «Забытые» Павел Шинкарев.

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Работали над фильмом блогеры из разных регионов страны, а объединил их продюсерский центр «Инсайт Люди». Проект сняли за очень короткие сроки. По словам Шинкарева, от появления идеи до ее реализации прошло не более двух месяцев.

«Благодаря тому, что мы делали 20 командами региональными, у нас получилось сделать это очень быстро», — пояснил он.

Фильм оставляет очень сильные впечатления, признался после показа один из зрителей.

Ощущения такие, что ком появляется в горле, и, когда мы закончили смотреть, тяжело было немного отойти. Руслан зритель

«Очень хотелось бы, чтобы, правда, в школах рассказывали [такие истории], потому что лично у нас не сильно, к сожалению, это освещали», — поделилась еще одна посетившая показ девушка.

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Новеллы представили современные авторы — блогеры, режиссеры, актеры, сценаристы. Среди них — Елена Леви — режиссер «Незабытых» (фильма, вышедшего в 2023 году накануне 9 Мая), Александр Мартынов — актер, резидент «Инсайт Люди», Андрей Бородовицын — режиссер фильма «СВОими глазами», Павел Шинкарев — креативный продюсер «Инсайт Люди», Ильяс Батыргариев — военный корреспондент, резидент «Инсайт Люди».

Это кино о войне, памяти и переписанной истории, попытках сноса памятников и брендах, которые поддержали фашизм, оно поднимает важнейшую тему памяти, напоминает о том, что важно сохранить и передать будущим поколениям.