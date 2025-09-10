Сегодня 13:59 Гай Ричи — наш русский в Британии: его лучшие фильмы 0 0 0 Фото: Fred Duval/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com Эксклюзив

Гаю Ричи, красавцу-мужчине и знаковому режиссеру, чей стиль стал не только узнаваем, но и отчасти каноничен, 10 сентября 2025 года исполняется 57 лет. Он по-прежнему снимает отличное кино, в котором очень часто виден русский след, как правило, связанный с криминалом. В день рождения мастера предлагаем вспомнить его лучшие работы.

«Карты, деньги, два ствола» (1998) В ролях: Ник Моран, Винни Джонс, Джейсон Флеминг, Джейсон Стейтем Эту картину Гай Ричи сделал настолько ярко, что она не только стала культовой, но и породила огромное количество подражателей. Хотя ведь нечто похожее уже было до него, да? Странноватые диалоги, скачки сюжета, лихие бандосы. Да, да, ну, конечно же, критики стали называть Ричи британским Квентином Тарантино — и общее между двумя режиссерами действительно имелось. Однако Квентин вдохновлялся дешевыми фильмами и черпал идеи оттуда. Гай не киноман — он клипоман, и потому сделал свою ленту по всем канонам видеоклипов. Там даже монтаж соответствующий. В то же время есть еще одно: Ричи всегда оставался очень национальным — делал по-настоящему английское, как подбородок экс-футболиста Винни Джонса, кино. «Карты, деньги, два ствола» не оставляет шанса зрителю быть вне сюжета.

Фото: Armando Gallo/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

Лучшее, что есть в этой ленте, — внутренняя динамика, которая реально двигает не только события на экране, но и порывы в смотрящем. Не станем забывать, что это второй фильм Ричи — и потому приемы его кажутся бодрыми и свежими. Да и сюжет вполне себе увлекает. «Шерлок Холмс» (2009) В ролях: Роберт Дауни — младший, Джуд Лоу, Рейчел Макадамс Это идеальный каст для экранизации произведений Артура Конана Дойля. Роберт Дауни — младший сексапилен, маскулинен и в то же время трагичен в роли Шерлока Холмса, а вот Джуд Лоу, представленный как доктор Ватсон, необыкновенно изящен и умен. Он умудряется не только быть самостоятельным персонажем со своей внутренней тайной, но и вместе с тем оттенять главную звезду. Гай Ричи сделал эту ленту, с одной стороны, как супергеройский комикс, а с другой — нагнал туда поэтической британской хтони в духе Дилана Томаса и Джона Донна.

«Рок-н-рольщик» (2008) В ролях: Джерард Батлер, Марк Стронг, Том Уилкинсон, Тэнди Ньютон, Том Харди Вот тут мы во всей красе видим тот самый русский след. У персонажа по имени Юрий Омович есть очевидный прототип — олигарх Роман Абрамович, владевший когда-то футбольным клубом «Челси». Гай Ричи показывает его ужасным в своей уравновешенности зла, но вместе с тем добавляет ранимости и уязвимости в поспешных отношениях с женщинами. Омович — российский олигарх, который хочет построить футбольный стадион. Куда уж жирнее намекать, правда?

Фото: Том Харди/Armando Gallo/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

Режиссер тут вновь тоскует о потерянной Британии. Ну, как же так, а? Пришли российские олигархи, все застроили, захватили. Мне часто доводилось слышать, что это очень веселый фильм, но, по-моему, это долгая британская проповедь.

Здесь в каждых десяти минутах ленты зашита мораль, которая вопиет об одном: «Спасите Англию! Спасите Англию!»

Просто Ричи то ли не умеет, то ли не хочет проповедовать в лоб. «Джентльмены» (2019) В ролях: Чарли Ханнэм, Колин Фаррелл, Хью Грант, Мэттью Макконахи Фильм с лихим сюжетом, с шикарным актерским составом, но прежде всего с великолепной картинкой. Гай Ричи к созданию данной ленты, вероятно, использовал все свои приемы, а потому решил сделать нечто похожее на арт-инсталляцию.

Фото: Miramax/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

Каждый персонаж в ленте — арт-объект; особенно выделяется, конечно, Тренер. Это ж надо было в XXI веке задать моду на спортивные костюмы, которая держится так долго? И да, русские тут тоже есть. Пусть и сказал нам Мутко: «Ноу криминалити». Вполне себе криминалити.

Самое классное в этой ленте Гая Ричи — не брови Колина Фаррела, а своего рода притча, которую, пусть и бравируя, рассказывает режиссер. Он показывает нам калифорнийца, который очень хочет стать британским джентльменом — то есть перепрыгнуть из одного класса в другой, используя наркоторговлю.

Однако, как бы он ни принаряжался и ни выпендривался, сделать ему это не удается. Чем выше, тем больше грязи — показывает нам Ричи, хотя вроде бы когда-то учили наоборот. Да, аристократия обнищала, ей не за что починить крышу, но она унесет все в могилу вместе с собой. Как же хорош здесь Хью Грант — тот еще аферюга!

«Большой куш» (2000) В ролях: Брэд Питт, Джейсон Стейтем, Алан Форд, Бенисио дель Торо Хотите еще русских от Гая Ричи? Их есть у него. Тут мы видим русского торговца оружием в Англии — Бориса Бритву. Обратим внимание, что режиссер крайне болезненно относится к тому, как русские хотят захватить его любимую Англию. То они заходят как обычные бандиты, то как солидные олигархи, но, в общем-то, тоже бандиты, только более респектабельные.

Фото: Supplied by FilmStills.net/www.FilmStills.net / www.globallookpress.com

Фильм вышел через два года после ленты «Карты, деньги, два ствола» — и окончательно закрепил ричиманию по всему миру. Квентин, подвинься! Но нет, до Тарантино все-таки Гаю далеко, хотя многие бы поспорили.

Это, вероятно, один из самых продуманных и вылизанных фильмов Ричи. Он тут выступает этаким Джорджем Оруэллом от кинематографа. У Оруэлла были рассказы и романы о тех, кто обитает на дне. Так вот, режиссер показывает нам типологию обитателей английских окраин. Сброд этот весьма симпатичен, но мне видится, что Гай, который всегда хотел быть джентльменом, а не цыганом, относится к сброду без особой любви. «Большой куш» — фильм циничный и во многом даже еретический. Он пытается шатать британские основы, но на деле лишь укрепляет их.