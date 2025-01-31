31 января 2025 18:53 Фильм «Василий»: «народная» комедия в Мексике, или 30 лет деградации кино 0 0 0 Эксклюзив

Культура

Мексика

Кино

Режиссер

Фильмы

Актеры

Сразу оговорюсь: «Василия» я посмотрел, что называется, по заданию редакции. Иначе бы вряд ли оказался в кинотеатре. Честно сказать, лучше бы я там не оказывался, но назад время не отмотать. «Василия» снимали в Мексике, режиссер — Дмитрий Литвиненко, а Саша Петров сыграл сразу двух персонажей — братьев-близнецов: учителя ОБЖ Васю из Ковылкина и наркокурьера Бэзила (Колю) из США. Их разлучили в детстве (оба детдомовцы), и один обманул, предал другого. Снято подобное клиповое киночудо, вероятно, в рамках российско-мексиканского сотрудничества, хотя, согласитесь, больше отдает индийскими Зитой и Гитой. Там даже кадры с малышами есть.

Для начала я подумал, что вся эта дурь, отдающая латиноамериканским «мылом», сваренным на российской глупости и напичканным голливудскими штучками 20-летней давности, сделана, чтобы пульнуть в Америку. Плюс, конечно, деньги. Но нет, оказалось, что исключительно деньги. Ничего личного, вообще ничего. Создатели «Василия» сделали фильм для того, чтобы его посмотрел зритель — исключительно для заработка. Какие тут чувства и смыслы? Сразу скажу: если вас не просят, смотреть это не надо. Почти два часа я не мог ответить себе на вопрос: почему на экраны в принципе выходит подобное? То, что, подобно кислоте, разъедает человеческое достоинство и ум. Полагаю, главная проблема — в сценарии. Возможно, его писала нейросеть; причем купленная за копейки. Но нет. Вроде бы значатся в авторах люди. Хотя нейросеть сделала бы кино лучше. Ведь Саша Петров, если не придираться, нормальный актер. Я видел его в «Человеке Божьем», во «Дворце» Романа Полански — он был сносен даже в российской ленте «Сто лет тому вперед». Однако тут Петров, видимо, не понимает, что и кого должен играть, в чем заключается режиссерская задача. Ну, а мексиканские актеры, видимо, подобраны создателями из низших кинолиг.

Фото: Александр Петров. Bulkin Sergey/news.ru / Global Look Press

Так что перед нами по итогу? Забавный роман воспитания? Завязка ясна: один брат Бэзил предал другого и перебрался в США (его усыновили), а там он уже стал батрачить на мексиканский картель. Другой же, оставшийся в России, работает с детдомовцами — простым учителем. Но Бэзила арестовывают, журналисты хотят сделать любопытный сюжет (ради ТЭФИ, ясное дело), так что Вася едет к брату. Тот опять предает его, навешав смачной лапши предварительно, Васю принимают за Бэзила, у того есть любовница (она жена босса картеля — эффектная!) и четверо детей, которых босс картеля считает своими. Все это шито даже не белыми нитками, а посажено на сопли. Вот только слезу (даже используя «Седую ночь»; у «Василия» тот же сценарист, что и у «Слова пацана», — точно конвейер) трудно выжать даже из такого сентиментального человека, как я. Это комедия? Но тогда в каком жанре? Если с элементами мелодрамы, то у латиноамериканских сериалов из 90-х получалось нас рассмешить больше. А сцены под один аккорд на фортепиано — плачь, плачь! — как-то чудовищно неубедительны. Хотя я все же растрогался, когда речь зашла о матерях — и злодейский босс опустил автомат. Но, повторюсь, чудовищно сентиментален (как российский телеоператор, которого играет Ян Цапник, — и играет отлично), так что по мне судить нельзя.

Фото: Ян Цапник. Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Global Look Press

Создатели же, видимо, хотели сварганить «народную комедию» с внятной моралью в финале. Не удалось. Не считать же шутки вроде «Как там Ельцин? — Умер!» собственно шутками.

Это, в общем-то, и юмористическими скетчами назвать нельзя. Комедия с «аркой героя», где, к примеру, беспринципный обретает принципы, должна работать по другим законам и с другим юмором. А «Василий» — это простая, местами примитивная история, сделанная по кавээновским законам: в конце выводи детей (лучше всего!), можно еще мам, и дави на слезу.

Если же нам явили пародийный фильм, этакое «Очень страшное кино» по-русски, пусть и с моралью, то не хватает подчеркнутого цинизма. Хотя цинизм в ленте «Василий» все же есть, но печально, что появился не благодаря, а вопреки задумке авторов. Кстати, мило они пытаются пнуть все эти «аналитические программы» на ТВ, а заодно общественные шоу («показать все, что скрыто») — вызывает грустную ухмылку. Однако главная проблема, переходящая в катастрофу, кроется в другом.

«Василий» пародирует первоисточники в каком-то мещанском, вульгарном и поверхностном стиле. Это вообще мода последних лет — переснимать, перекладывать киноклассику. Как результат появляются такие уродцы, как «Небриллиантовая рука» или «Новая кавказская пленница». Так и хочется процитировать Януковича: «Астанавитесь!»

В «Василии» совсем уж подобной чепухой не занимаются, но для чего-то отправляют приветы фильмам на «братскую тему». «Ширли-мырли» здесь маячат в отдалении — и там есть размах. Вспомните, как обыгрывал там абсурд режиссер ленты Владимир Меньшов. Пьяная героиня Чуриковой — это, безусловно, печаль, однако в других моментах ленты присутствовал весьма тонкий юмор (национальный, например). И да, мы видели там узнаваемые типажи. А вот к «Брату» (ко второй части, ясное дело) отсылки в «Василии» настолько толсты, что актерские губы лоснятся. Петров для чего-то напялил свитер, смахивающий на тот, что носил Данила Багров. Его герой читает уже классическое «я узнал, что у меня есть огромная семья», только перефразировав на мексиканский лад. Что, кстати, характерно: Багров повторял это стихотворение, поднимаясь по лестнице, Василий же сидит под ней.

Квинтэссенция всего этого — жуткая обработка шикарной песни «Вечно молодой, вечно пьяный». Звучит она предельно синтетически и глуповато, как пропущенная через компьютерную программу. И я вспомнил из Егора Летова: «Пластмассовый мир победил». Именно так! Потому все это кино «Василий», сделанное, чтобы заполнить пустоты, образовавшиеся после исхода Голливуда из российских кинотеатров, — бессмысленное и пластмассовое. В нем нет души, нет чувства, о юморе я уже сказал.

Но, простите, как так получилось, что, получив огромное количество денег, российские кинематографисты скатились в откровенный треш? Как они пали так низко, что называется? Есть ли связь между количеством денег и количеством глупости? Ведь тот же «Брат» — и первый, и второй — снят за копейки, но он остался в истории. Другой жанр? А чем плохо кино «Даун Хаус», например? Мы определенно свернули куда-то не туда. Это как бы наше кино — пластмасса, которая и близко не стоит таких денег. Не знаю, касается ли это исключительно кино или многих других сфер тоже, но наблюдать за этим, честно сказать, печально. Ведь зритель все равно захочет развлекаться, а следовательно, пойдет в кинотеатры и обеспечит кассовые сборы. Значит, кинопластмассу продолжат производить в страшных количествах, уверяя, что все хорошо и замечательно даже. Вот только разве кого-то из нас это сделает лучше? Нет, конечно. Скорее наоборот. Так что лучше мы в очередной раз пересмотрим «Брата» и «Брата-2».