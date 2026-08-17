Фейк: в России запретят показывать иностранные фильмы в кинотеатрах

В ряде телеграм-каналов появилась информация о том, что в России якобы собираются запретить показ иностранных фильмов. Авторы публикаций утверждали, что голливудские картины могут исчезнуть в том числе из неофициального проката, а контроль за зарубежным кино планируют усилить. 360.ru проверил эти сообщения.

Фейк

Авторы публикаций заявили, что иностранные, в том числе голливудские, фильмы вскоре могут исчезнуть из российских кинотеатров. В подтверждение они сослались на слова советника президента по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России Елены Ямпольской.

Утверждалось, что она предложила усилить контроль за показом зарубежных фильмов и привлечь к нему общественные организации, которые смогут сообщать о нарушениях Минкультуры и правоохранительным органам.

Правда

Елена Ямпольская действительно говорила о возможном усилении контроля за кинопрокатом. В беседе с журналистами она отметила, что сейчас соблюдение законодательства в этой сфере контролирует Министерство культуры России, и допустила возможность привлечения к общественному контролю других организаций.

Однако ее слова касались не запрета зарубежного кино, а нелегального проката. Ямпольская говорила о необходимости комплексно решить проблему неофициальных кинопоказов и именно в этом контексте рассуждала о возможном расширении общественного контроля.

Сейчас некоторые голливудские фильмы демонстрируют в российских кинотеатрах по схеме так называемого предсеансного обслуживания без прокатного удостоверения. Ямпольская отметила, что такая практика вызывает вопросы, поскольку невозможно четко контролировать, какие именно картины показывают зрителям.

«Невозможно четко отследить, что именно [в таком формате] демонстрируется — „Человек-паук“ это или что-то гораздо более опасное, потому что, к сожалению, наши „партнеры“ в кавычках снимают самые разные фильмы, в том числе и совершенно клеветнические», — считает советник президента.

Тема теневого проката вновь привлекла внимание летом 2026 года. Как писали «Ведомости», в Сети возник скандал после того, как дистрибутор российского фильма «Последний богатырь: Колобок» потребовал от кинотеатров отложить неофициальный показ голливудского блокбастера «Человек-паук: Новый день» до 20 августа. После этого пользователи начали оставлять негативные оценки российской картине и писать угрозы членам ее съемочной группы.

В качестве одного из возможных вариантов регулирования теневого проката Ямпольская также привела пример Белоруссии, где обсуждается механизм принудительной лицензии для фильмов и других аудиовизуальных произведений. Он предполагает возможность использования объектов авторского права без согласия правообладателя, но с обязательной выплатой вознаграждения.

При этом сама советник президента подчеркнула, что подобный механизм порождает дополнительные вопросы, в том числе о борьбе с несанкционированными показами и полномочиях общественных организаций. Готового решения, по ее словам, пока нет.

Таким образом, информация о готовящемся запрете иностранных фильмов в российских кинотеатрах не соответствует действительности. Высказывания Елены Ямпольской касались проблемы нелегального проката и возможных способов его регулирования, а не запрета зарубежного кино.

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