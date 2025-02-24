24 февраля 2025 16:47 Федор Ушаков: тайная история святого адмирала 0 0 0 Фото: Памятник адмиралу Федору Ушакову в Санкт-Петербурге. Aleksey Smyshlyaev / Global Look Press Эксклюзив

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В этом году исполняется ровно 280 лет со дня рождения великого русского адмирала Федора Ушакова. О нем известно многое, но на самом деле еще больше неизвестно.

Каким был Ушаков? Федор Федорович родился 24 февраля 1745 года. Точная дата рождения определилась лишь в 1980-е годы, когда в Ростове Великом нашли метрическую книгу с записью о появлении на свет Ушакова. Неточности связаны и с тем, что имя Федора Федоровича на долгое время забыли. Да, трудно представить сейчас, но тогда он оказался в тени других военачальников — прежде всего легендарного Павла Нахимова. Своим же возвращением Ушаков обязан Иосифу Сталину и адмиралу Николаю Кузнецову. Сейчас мы слабо представляем, каким он был на самом деле. Связано это с тем, что Федор Федорович был очень скромен и, например, его прижизненные портреты не сохранились. Есть лишь две гравюры.

Фото: Адмирал Федор Ушаков, XIX век. Russian Look / Global Look Press

Родился Ушаков в крохотном селе Бурнаково, это Рыбинский район Ярославской области. Происходил из дворянского рода, но обедневшего, капиталами не обладавшего. На светскую жизнь и соответствующее образование у Федора Федоровича средств не имелось, он поступил в Морской кадетский корпус. После него способный юноша отправился служить на Балтийский флот. Тогда он был единственным у России. Однако славная карьера Ушакова началась с другого флота — с Черноморского, а своим первоначальным успехом Федор Федорович обязан князю Потемкину. Он его заметил.

Фото: Памятник адмиралу Ушакову в Удмуртии. Roman Denisov / Global Look Press

Бил чуму, бил врага Изначально Ушаков проявил себя на поле боя не с неприятелем, а со страшной болезнью. В 80-х годах XVIII века на юге России свирепствовала чума. Эпидемия началась и в Херсоне, где должны были стремительно и уверенно строиться корабли для будущего триумфа Отечества. Врачей, ясное дело, не хватало. Тогда Ушаков, взяв ответственность на себя, предпринял меры, которые позволили преодолеть чуму. Это было жесткое разделение здоровых и заболевших. Больной изолировался, его вещи сжигались. Одежда других постоянно окуривалась. Ввели карантин, команды кораблей разделились на мелкие группы. В Херсоне Ушаков проявил себя как талантливейший организатор. Дальше началась славная воинская карьера Федора Федоровича.

Фото: Zamir Usmanov / Global Look Press

Как я уже говорил, Ушаков долгое время оставался в тени Нахимова, да и Корнилова отчасти тоже. Однако именно Федор Федорович был единственным военачальником, не проигравшим ни одного сражения. Фирменным стилем Ушакова стали стремительные действия в условиях превосходящих сил противника. Федор Федорович во многом изменил саму тактику военно-морского боя. Он отказался от привычных линейных построений, часто действовал по ситуации, выжимая максимум из возможного. Позднее этой тактике у русского адмирала станут учиться все выдающиеся морские военачальники.

Любопытно, что представляли его по-разному. Одни описывают Ушакова как плечистого, крупного мужчину, этакого русского медведя. Другие, наоборот, говорят, что он был невысокого роста, с узкими кистями рук и ступнями, перенесшим в детстве асептический некроз головки правой бедренной кости, из-за чего всю жизнь поджимал под себя ногу. Все это забылось, исследования толком не проводили.

Когда в годы Великой Отечественной встал вопрос о создании ордена, которым награждали бы флотоводцев, по образцу ордена Суворова, адмирал Николай Кузнецов, которому доверили выбор, определялся между Нахимовым и Ушаковым. Павел Степанович светил ярче, однако Федор Федорович не проиграл ни одного боя. Это и привлекло Кузнецова, а его инициативу поддержал Сталин. Теперь Ушакова почитают повсеместно.

И святой тоже Уже после развала СССР, в 2001 году, Федора Федоровича канонизировала Русская православная церковь. Он стал первым и единственным местночтимым святым из морских воинов.

Фото: На 15-й годовщине канонизации Федора Ушакова. Igor Russak/ZUMAPRESS.com / Global Look Press

И Александра Невского, и Дмитрия Донского причисляли к лику святых, однако в конце жизни они принимали монашеский постриг. Ушаков этого не делал. Просто на старости лет вел очень скромный образ жизни — согласно евангельским заветам. Не востребованный властью, Ушаков переехал в село Алексеевка в Тамбовской губернии, где регулярно посещал Санаксарский монастырь. Местные жители ценили его за приветливость и тихий нрав. Спустя два века набожность при жизни способствовала канонизации после смерти. Федор Федорович Ушаков — человек с очень русской судьбой, воплотивший в себе идеал, сформулированный Александром Грибоедовым: «Служить Богу и Отечеству!» Так и поступал, так и жил адмирал Ушаков.