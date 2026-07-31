Еще раз «Последний богатырь». Что нужно знать о новом фильме про Колобка

На следующей неделе на большие экраны выйдет премьера фильма «Последний богатырь. Колобок». Это уже второй спин-офф франшизы «Последний богатырь», который в 2017 году побил все кассовые рекорды. Что будет в картине на этот раз, где проходили съемки и на какие жертвы пошли российские кинотеатры, чтобы фильм собрал хорошую кассу, — в материале 360.ru.

Что было в предыдущих частях «Последнего богатыря» Фильмы про богатыря родом из нашего времени — целая киновселенная, первая часть которой вышла в 2017 году. Тогда кинолента собрала самый большой кассовый сбор — 1,73 миллиарда рублей, а сам фильм посмотрели 7,78 миллиона зрителей. «Последний богатырь» В первом фильме Иван Найденов (Виктор Хориняк) живет в Москве. Он — выходец из детдома, на жизнь зарабатывает так, как может — оказывает «магические» услуги под псевдонимом белый маг Светозар. В реальности Иван общается только со своей домработницей Галиной (Елена Ванюшкина). Однажды он убегал от разгневанной клиентки и прыгнул в трубу аквапарка, из которой вылетел в сказочный мир — Белогорье. Там Ваня узнает, что приходится родным сыном Ильи Муромца. Городом правит Добрыня Никитич (Евгений Дятлов), а его жена Варвара (Екатерина Вилкова) бросает Ивана в темницу. Вернуться домой юноше помогают Кощей Бессмертный (Константин Лавроненко), Василиса Премудрая (Мила Сивацкая) и Баба-Яга (Елена Яковлева).

Фото: Кинопоиск

«Последний богатырь. Корень зла» В следующей части Иван старается пробудить в себе богатырскую силу. В его доме в Белогорье все современное — холодильники и микроволновые печи он взял с собой из Москвы. Одновременно рассказывается история о девочке, которая нашла в волшебном лесу цветок и уколола им палец. В ней начала развиваться болезнь, которую никто не мог вылечить. Оказалось, что цветок — это место, где начал прорастать колдун Роголеб, которого тысячу лет назад попытался убить его ученик Микула, чтобы взять всю колдовскую силу себе. Позднее Микула стал Кощеем Бессмертным — с волшебной силой и бессмертием. Спустя много лет колдун снова начал пробуждаться, и герои первой части оказались напрямую в этом замешаны. «Последний богатырь. Посланник тьмы» Когда Иван обрел богатырскую силу, все Белогорье начало готовиться к его свадьбе с Василисой. В самый разгар подготовки к торжеству невесту похитили. Ваня с друзьями пытался ее спасти, в ходе чего они оказались в современной Москве — чужом для сказочных жителей мире.

Фото: Кинопоиск

«Финист. Первый богатырь» Первый спин-офф «Последнего богатыря» вышел в 2025 году. В центре сюжета оказался Финист Ясный Сокол, который уже появлялся во второй части франшизы. Финист отправляется в поисках подвигов — сразиться с опасным чудищем в заброшенным замке. Бой заканчивается тем, что Финист слепнет. В это время на Белогорье нападают бусурманы, и ослепший богатырь становится бесполезным. Тогда он вместе с оруженосцем Мелехой и молодой Бабой-Ягой (Юлия Пересильд) отправляется на поиски чудовища, чтобы Финист снова обрел зрение. Сюжет фильма «Последний богатырь. Колобок» В центре сюжета — Колобок, который впервые появился во втором фильме оригинальной фэнтезийно-приключенческой трилогии «Последний богатырь». В фильме рассказывается, как он родился: однажды злая колдунья провела магический обряд, выпекая живого Колобка. Он должен был послужить ей и темным силам, однако вместо этого герой укатился, то есть сбежал, от нее. С тех пор Колобок находится в опасном и долгом путешествии. В какой-то момент он решает вселиться в богатыря, но это не удается, и Колобок оказывается связанным с добрым пекарем Тихоном и загадочной девушкой Ладой. Персонажи попадут в банду разбойников и будут преодолевать опасные испытания, где им придется найти друг с другом общий язык.

Актеры В фильме снялись: Гарик Харламов — Колобок;

Дмитрий Журавлев — Тихон;

Мила Ершова — Лада;

Гоша Куценко — Волк;

Кирилл Зайцев — Финист Ясный Сокол. Также в проекте поучаствовали актриса Татьяна Догилева, блогер и актриса озвучки Дарья Блохина, Тимофей Зайцев, Дмитрий Колчин, звезда сериала «Кухня» Елена Подкаминская, Константин Плотников и другие. Производство фильма Режиссером картины выступил Антон Маслов, который ранее работал над сериалом «Последний богатырь. Наследие». Сценаристом стали Виталий Шляппо, Василий Куценко, Анатолий Молчанов и Вячеслав Зуб. «Мы создали большое и глубокое кино с яркими характерами, в котором каждая сцена — это событие и аттракцион, взаимодействие или трюк — от каскадерского до визуального. Наша сказка — это серьезный художественный и технологический вызов, а также большая ответственность, ведь мы продолжаем вселенную „Последнего богатыря“», — заявил Маслов.

Фото: Кинопоиск

Съемки начались в июле 2025 года. Они проходили в Москве — в кинопавильонах — и на Алтае.

Интересно На последней локации съемочной команде пришлось проехать порядка 35 тысяч километров, чтобы найти подходящие для фильма места. Она добралась даже до границы с Монголией.

«Иногда природа сама вмешивалась в процесс: неожиданный туман у дома Лады или волшебное солнце, появлявшееся в нужный момент, превращали съемки в приключение, которое невозможно забыть», — рассказал Маслов. Соведущий «Натальной карты» Дмитрий Журавлев выполнял сложные трюки, включая падения и поскальзывания, самостоятельно. Съемки завершились в ноябре прошлого года. После этого за монтаж взялись Кирилл Абрамов и Дмитрий Сморчков. Фильм создавала студия Yellow, Black and White, онлайн-кинотеатр START и телеканал «Россия» при поддержке Фонда кино.

Фото: Кинопоиск