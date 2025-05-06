Егорий Вешний — еще один Юрьев день. Как вспоминают великомученика Георгия Победоносца
РПЦ 6 мая вспоминает великомученика Георгия Победоносца
Православные 6 мая вспоминают одного из самых почитаемых святых — великомученика Георгия Победоносца. Этот день в народном календаре носит название Егорий Вешний, или Юрьев день. Чем весеннее почитание святого отличается от зимнего и почему образ всадника, поражающего змия, стал символом российский столицы — в материале 360.ru.
Юрьев день 6 мая
Юрьев день, или Егорий Вешний, — народное название памятной даты, посвященной великомученику Георгию Победоносцу. В 2025 году он отмечается 6 мая, в день мученической смерти святого в 303 году.
Этот день, известный с раннехристианских времен, символизирует победу веры и мужества над злом. На Руси Георгия почитали как покровителя воинов, земледельцев и скотоводов, что сделало Юрьев день значимым для крестьянской культуры.
Кем был Георгий Победоносец
Георгий родился в конце III века (примерно в 275-280 годах) в Каппадокии, области на территории современной Турции, входившей тогда в состав Римской империи. Его семья была состоятельной и глубоко христианской.
Отец Георгия, военный, погиб за веру, став мучеником, когда сын был маленьким. Мать, овдовев, переехала с Георгием в Палестину, в город Лидду, где воспитывала его в христианской традиции.
С юности Георгий отличался физической силой, умом и благородством. Эти качества привели его к военной службе, где молодой человек быстро продвигался по карьерной лестнице. К 20 годам он стал старшим военачальником (комитом) в армии императора Диоклетиана, известного своей жестокой политикой и гонениями на христиан.
В 303 году Диоклетиан начал масштабные гонения на христиан, приказав разрушать церкви, сжигать священные книги и принуждать верующих к языческим жертвоприношениям. Георгий, будучи верующим, не мог молчать. Узнав о жестоких указах, он раздал свое имущество бедным, освободил рабов и явился к императору.
Диоклетиан, ценивший Георгия как военачальника, пытался уговорить его отречься от христианства, предлагая почести и богатство. Однако Георгий остался непреклонен, заявив, что Христос — единственный истинный Бог. Это привело к его аресту и началу мучений.
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Почему Георгия назвали Победоносцем
Прозвище Победоносец Георгий получил за духовную победу над мучителями и чудеса, связанные с его именем. Самое известное предание — «Чудо о змие». Как писал еписком Димитрий Ростовский, в окрестностях Бейрута (современный Ливан) жил змей, терроризировавший жителей.
Люди приносили ему в жертву детей, однажды очередь дошла до царской дочери. Георгий, явившись на белом коне, поразил змея копьем, спас девушку и обратил местных жителей в христианство.
Это чудо, вероятно, совершенное посмертно, символизирует победу добра над злом, а змий ассоциируется с дьяволом. Иконописцы изображают Георгия на коне, пронзающим змея, что стало его главным символом.
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На печатях московских князей изображение всадника с копьем появилось в XIV веке. При Иване III (конец XV века) этот образ окончательно закрепился как герб Московского княжества.
Хотя изначально всадник не имел конкретного имени, со временем его стали ассоциировать именно с Георгием Победоносцем — покровителем воинов и защитником христианской веры. Для Москвы, как центра православия Руси, этот образ был особенно важен.
Два Юрьевых дня: весенний и зимний
В русской традиции сложилось почитание святого Георгия, разделившееся на два цикла. Егорий Вешний (6 мая) знаменовал начало полевых работ, а Юрьев день (9 декабря) завершал хозяйственный год.
Зимний праздник вошел в историю благодаря выражению «Вот тебе, бабушка, и Юрьев день», связанному с отменой права крестьян на переход к другому помещику. Весеннее же торжество сохранило светлый характер, став символом обновления природы.
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Георгий Победоносец в армии
Святой Георгий издревле считался покровителем воинства. В России его почитание приобрело особый размах:
- Георгиевский крест стал высшей военной наградой
- В честь святого называли корабли и полки
- Его образ украшал боевые знамена
В Великую Отечественную войну многие солдаты носили с собой иконки святого Георгия, хотя официально церковь находилась в забвении.
Приметы и обычаи на день памяти Георгия Победоносца
Егорий Вешний 6 мая богат приметами и обрядами, связанными с природой и хозяйством. Считалось, что в этот день весна окончательно вступает в свои права.
- «Юрьева роса от семи недугов» — умыться росой 6 мая означало обрести здоровье;
- Поговорка «На Юрия березовый лист с полушку, к Успению хлеб с кадушку» предсказывала урожай по размеру листьев;
- Крестьяне наблюдали за погодой: теплый день сулил скорое лето, а дождь — обилие травы. Ветер и растущая луна указывали на затяжную непогоду.
- Среди обычаев — выгон скота на пастбище после молебна, окропление хлевов святой водой и подношения пастухам.
Что можно и нельзя делать 6 мая
Церковная традиция предписывает в этот день:
- Посетить богослужение, где читают молитвы о воинах и земледельцах.
- Подать милостыню нуждающимся, особенно ветеранам.
- Провести день в добрых делах, избегая ссор.
Шестое мая лучше посвятить уходу за животными. Нельзя работать с шерстью, стрижки лучше отложить. После захода солнца правильно будет накрыть стол, приготовить ужин из даров природы.
Сергей Шмелев
эзотерик
Народные запреты касались прежде всего работы с землей.
- Так, считалось грехом втыкать в нее колья или бить палкой.
- Не рекомендовалось прясть и ткать — «чтобы волки овец не рвали».
- Кроме того, в этот день нельзя ссориться: например, считалось, что если поругаться с соседом на Егория Вешнего, то садовые культуры или другие растения могут погибнуть.