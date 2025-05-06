Сегодня 00:15 Егорий Вешний — еще один Юрьев день. Как вспоминают великомученика Георгия Победоносца РПЦ 6 мая вспоминает великомученика Георгия Победоносца 0 0 0 Фото: Serguei Bulavsky/Russian Look / www.globallookpress.com Культура

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Православные 6 мая вспоминают одного из самых почитаемых святых — великомученика Георгия Победоносца. Этот день в народном календаре носит название Егорий Вешний, или Юрьев день. Чем весеннее почитание святого отличается от зимнего и почему образ всадника, поражающего змия, стал символом российский столицы — в материале 360.ru.

Юрьев день 6 мая Юрьев день, или Егорий Вешний, — народное название памятной даты, посвященной великомученику Георгию Победоносцу. В 2025 году он отмечается 6 мая, в день мученической смерти святого в 303 году. Этот день, известный с раннехристианских времен, символизирует победу веры и мужества над злом. На Руси Георгия почитали как покровителя воинов, земледельцев и скотоводов, что сделало Юрьев день значимым для крестьянской культуры.

Кем был Георгий Победоносец Георгий родился в конце III века (примерно в 275-280 годах) в Каппадокии, области на территории современной Турции, входившей тогда в состав Римской империи. Его семья была состоятельной и глубоко христианской. Отец Георгия, военный, погиб за веру, став мучеником, когда сын был маленьким. Мать, овдовев, переехала с Георгием в Палестину, в город Лидду, где воспитывала его в христианской традиции. С юности Георгий отличался физической силой, умом и благородством. Эти качества привели его к военной службе, где молодой человек быстро продвигался по карьерной лестнице. К 20 годам он стал старшим военачальником (комитом) в армии императора Диоклетиана, известного своей жестокой политикой и гонениями на христиан.

Фото: GTW/imageBROKER.com / www.globallookpress.com

В 303 году Диоклетиан начал масштабные гонения на христиан, приказав разрушать церкви, сжигать священные книги и принуждать верующих к языческим жертвоприношениям. Георгий, будучи верующим, не мог молчать. Узнав о жестоких указах, он раздал свое имущество бедным, освободил рабов и явился к императору. Диоклетиан, ценивший Георгия как военачальника, пытался уговорить его отречься от христианства, предлагая почести и богатство. Однако Георгий остался непреклонен, заявив, что Христос — единственный истинный Бог. Это привело к его аресту и началу мучений.

Интересно Согласно житиям, Георгия подвергали жестоким пыткам: его били плетьми, колесовали, засыпали в яму с негашеной известью, заставляли носить раскаленные железные сапоги с гвоздями. Несмотря на страдания, он оставался твердым, чудесным образом исцеляясь от ран, что укрепляло веру свидетелей. Согласно житиям, Георгия подвергали жестоким пыткам: его били плетьми, колесовали, засыпали в яму с негашеной известью, заставляли носить раскаленные железные сапоги с гвоздями. Несмотря на страдания, он оставался твердым, чудесным образом исцеляясь от ран, что укрепляло веру свидетелей.

Почему Георгия назвали Победоносцем Прозвище Победоносец Георгий получил за духовную победу над мучителями и чудеса, связанные с его именем. Самое известное предание — «Чудо о змие». Как писал еписком Димитрий Ростовский, в окрестностях Бейрута (современный Ливан) жил змей, терроризировавший жителей. Люди приносили ему в жертву детей, однажды очередь дошла до царской дочери. Георгий, явившись на белом коне, поразил змея копьем, спас девушку и обратил местных жителей в христианство.

Фото: Konstantin Kokoshkin/Russian Look / www.globallookpress.com

Это чудо, вероятно, совершенное посмертно, символизирует победу добра над злом, а змий ассоциируется с дьяволом. Иконописцы изображают Георгия на коне, пронзающим змея, что стало его главным символом.

Интересно Прозвище Победоносец отражает не только физическую храбрость, но и духовную силу, позволившую Георгию преодолеть страдания и вдохновить других. Прозвище Победоносец отражает не только физическую храбрость, но и духовную силу, позволившую Георгию преодолеть страдания и вдохновить других.

На печатях московских князей изображение всадника с копьем появилось в XIV веке. При Иване III (конец XV века) этот образ окончательно закрепился как герб Московского княжества. Хотя изначально всадник не имел конкретного имени, со временем его стали ассоциировать именно с Георгием Победоносцем — покровителем воинов и защитником христианской веры. Для Москвы, как центра православия Руси, этот образ был особенно важен.

Фото: Евгений Биятов / РИА «Новости»

Два Юрьевых дня: весенний и зимний В русской традиции сложилось почитание святого Георгия, разделившееся на два цикла. Егорий Вешний (6 мая) знаменовал начало полевых работ, а Юрьев день (9 декабря) завершал хозяйственный год. Зимний праздник вошел в историю благодаря выражению «Вот тебе, бабушка, и Юрьев день», связанному с отменой права крестьян на переход к другому помещику. Весеннее же торжество сохранило светлый характер, став символом обновления природы.

Интересно До конца XVI века Юрьев день ассоциировался с «крестьянским выходом» — правом крестьян переходить от одного помещика к другому в течение двух недель. Судебник 1497 года закрепил это право, делая Юрьев день символом относительной свободы для крестьян. Однако в 1592-м, в правление Бориса Годунова, крестьянский выход был запрещен, а в 1649 году Соборное уложение окончательно закрепостило крестьян, лишив их права перехода. Это вызвало народное разочарование, породив поговорку: «Вот тебе, бабушка, и Юрьев день», выражающую крах надежд. До конца XVI века Юрьев день ассоциировался с «крестьянским выходом» — правом крестьян переходить от одного помещика к другому в течение двух недель. Судебник 1497 года закрепил это право, делая Юрьев день символом относительной свободы для крестьян. Однако в 1592-м, в правление Бориса Годунова, крестьянский выход был запрещен, а в 1649 году Соборное уложение окончательно закрепостило крестьян, лишив их права перехода. Это вызвало народное разочарование, породив поговорку: «Вот тебе, бабушка, и Юрьев день», выражающую крах надежд.

Георгий Победоносец в армии Святой Георгий издревле считался покровителем воинства. В России его почитание приобрело особый размах: Георгиевский крест стал высшей военной наградой

В честь святого называли корабли и полки

Его образ украшал боевые знамена В Великую Отечественную войну многие солдаты носили с собой иконки святого Георгия, хотя официально церковь находилась в забвении.

Фото: Знак отличия ордена Святого Георгия — Георгиевский крест IV степени. Павел Лисицын / РИА «Новости»

Приметы и обычаи на день памяти Георгия Победоносца Егорий Вешний 6 мая богат приметами и обрядами, связанными с природой и хозяйством. Считалось, что в этот день весна окончательно вступает в свои права. «Юрьева роса от семи недугов» — умыться росой 6 мая означало обрести здоровье;

Поговорка «На Юрия березовый лист с полушку, к Успению хлеб с кадушку» предсказывала урожай по размеру листьев;

Крестьяне наблюдали за погодой: теплый день сулил скорое лето, а дождь — обилие травы. Ветер и растущая луна указывали на затяжную непогоду.

Среди обычаев — выгон скота на пастбище после молебна, окропление хлевов святой водой и подношения пастухам.

Фото: Медиасток.рф

Что можно и нельзя делать 6 мая Церковная традиция предписывает в этот день: Посетить богослужение, где читают молитвы о воинах и земледельцах.

Подать милостыню нуждающимся, особенно ветеранам.

Провести день в добрых делах, избегая ссор.

Шестое мая лучше посвятить уходу за животными. Нельзя работать с шерстью, стрижки лучше отложить. После захода солнца правильно будет накрыть стол, приготовить ужин из даров природы. Сергей Шмелев эзотерик

Народные запреты касались прежде всего работы с землей. Так, считалось грехом втыкать в нее колья или бить палкой.

Не рекомендовалось прясть и ткать — «чтобы волки овец не рвали».

Кроме того, в этот день нельзя ссориться: например, считалось, что если поругаться с соседом на Егория Вешнего, то садовые культуры или другие растения могут погибнуть.