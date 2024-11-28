Сегодня 23:07 Ё мое! Самая молодая буква русского алфавита празднует день рождения Адвокат Сикач: загранпаспорт не аннулируют из-за замены Ё на Е 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Культура

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Сегодня отмечает свой день рождения буква Ё. Это самая молодая буква русского алфавита, из-за которой часто происходят недоразумения. Из материала 360.ru вы узнаете, в каких случаях можно писать Е вместо Ё, а когда это категорически запрещено.

Как появилась буква Ё Официально буква Ё поселилась в русской азбуке 231 год назад — 29 ноября (18 ноября по старому стилю) 1783 года. До этого времени нужный звук передавали диграфом, то есть знаком, состоящим из двух букв — io. Так и писали: «матіорый, іолка, іож». Реже использовали сочетания ьо, їô, ió, ио.

Интересно В белорусском и украинском языках, при всей их схожести с русским, буквы Ё нет. Ее заменяют буквосочетаниями «ьо» или «йо», в зависимости от слова. В белорусском и украинском языках, при всей их схожести с русским, буквы Ё нет. Ее заменяют буквосочетаниями «ьо» или «йо», в зависимости от слова.

Недовольны этим были многие, но решить проблему с диграфом взялась женщина. Матерью новой литеры по праву можно считать писательницу, подругу и сподвижницу императрицы Екатерины II, директора Петербургской академии наук княгиню Екатерину Дашкову. Именно она предложила взамен всех вариантов нынешнюю букву Ё. Дама была энергичной и властной, так что никто против новой буквы слова не сказал. Первым подхватил новинку и стал использовать ее поэт Гавриил Державин. А в русскую типографскую практику Ё ввел писатель и историк Николай Карамзин, который активно стал использовать букву в альманахе «Аониды».

Фото: Государственный деятель, писательница и педагог, директор Императорской Академии наук и художеств в Санкт-Петербурге, первый председатель Императорской Академии Российской, организатор и участница создания первого толкового словаря русского языка княгиня Екатерина Дашкова / Википедия 1/3 Фото: Русский поэт, действительный тайный советник, первый министр юстиции Российской империи Гавриил Державин / Википедия 2/3 Фото: Русский писатель и историк, действительный статский советник и почетный член Петербургской академии наукНиколай Карамзин / Википедия 3/3

Неотменяемая буква Ё Буква Ё, пусть и самая молодая из всех букв русской азбуки, смогла перенести многие реформы языка: в отличие от «ять» и «фиты», она крепко держалась за свое место. Хотя убрать ее порывались многие. Дескать не нужна, встречается не очень часто: на каждую тысячу знаков приходится не больше десятка раз. Говорят, когда Сталин просматривал немецкие карты СССР, он заметил, что на них все названия были подписаны точно, учитывая Е и Ё. Русские же везде писали Е, а потом пытались понять — село БерЁзовка или БерезОвка? Вот генералиссимус и приказал печатать Ё во всех книгах, центральных газетах и картах местности.

Интересно Иногда произносили и писали не только Е вместо Ё, но и наоборот. Так «афЁра» превратилась в «афЕру», «гренадЁр» в «гренадЕра», а «опЕка» стала «опЁкой». Доставалось и живым людям: чемпион мира по шахматам Александр АлЁхин на самом деле был АлЕхиным. Гроссмейстер очень возмущался, когда его фамилию писали и произносили неправильно. Иногда произносили и писали не только Е вместо Ё, но и наоборот. Так «афЁра» превратилась в «афЕру», «гренадЁр» в «гренадЕра», а «опЕка» стала «опЁкой». Доставалось и живым людям: чемпион мира по шахматам Александр АлЁхин на самом деле был АлЕхиным. Гроссмейстер очень возмущался, когда его фамилию писали и произносили неправильно.

По другой версии, Сталин пришел в ярость, когда в приказе, который ему поднесли на подпись, фамилии некоторых военных были написаны не через Ё, как должны были бы, а через Е. Разнос так напугал подчиненных, что уже на следующий день все советские газеты вернули в печать букву с двумя точками.

Неудобная нужная буква Ё Употребление буквы Ё в нынешних правилах орфографии русского языка зафиксировано как факультативное, рассказала 360.ru организатор образовательных проектов, учитель русского языка, член Орфографической комиссии РАН Мария Ровинская.

То есть мы имеем право в слове «ёж», например, букву Ё не писать, а писать Е, если на это есть наша воля. Но в словах, которые отличаются именно буквой Ё (например, «всЕ» — «всЁ», «передохнЁм» — «передохнЕм» и другие подобные варианты), правила нас обязывают использовать все-таки букву Ё. Мария Ровинская

Также нужно писать букву Ё, если она есть в именах собственных: фамилиях, названиях городов и так далее. Филолог отметила, что буква Ё очень нужна и останется в языке — тут никаких угроз нет. Хотя из-за графических особенностей ее не слишком удобно писать в рукописном тексте и на современной клавиатуре она располагается на «галерке».

Фото: Один из наиболее пострадавших от замены Е на Ё — конструктор Сергей Королев. На памятники в городе Энгельсе явно решили не учитывать правил русского языка / Википедия 1/2 Фото: Не стали вырезать букву Ё и на мемориальной доске, которую повесили на доме великого изобретателя на Байконуре / Википедия 2/2

Ё и Е через суд Отсутствие буквы Ё в документах может обернуться большими неприятностями, заметил адвокат филиал ПККА — конторы адвокатов «Берест» Максим Сикач. Особенно часто это случается при получении наследства, оформлении пенсии, доказательстве родства. Бюрократический аппарат в использовании букв Е и Ё выступает очень консервативно. «Насчет использования букв Е и Ё правительство давно поставило точку. В письме Минобрнауки от 2012 года № ИР-829/08 сказано, что имена собственные (в том числе фамилии, имена, отчества) относятся к тому случаю, когда применение буквы Ё в них должно быть обязательным», — сказал Сикач.

Интересно Из-за вольного обращения с буквой Ё она исчезла из написания фамилий физика Вильгельма РЁнтгена и одноименного аппарата, художника Николая РЁриха и даже персонажа романа Льва Толстого «Анна Каренина» дворянина ЛЁвина. Да что там, легендарная домомучительница фрекен Бок из «Малыша и Карлсона» на самом деле была фрЁкен! Из-за вольного обращения с буквой Ё она исчезла из написания фамилий физика Вильгельма РЁнтгена и одноименного аппарата, художника Николая РЁриха и даже персонажа романа Льва Толстого «Анна Каренина» дворянина ЛЁвина. Да что там, легендарная домомучительница фрекен Бок из «Малыша и Карлсона» на самом деле была фрЁкен!

Фото: Памятник букве Ё в Ульяновске / Википедия

Он уточнил, что позже, в 2022 году позиция поменялась, и было предложено не использовать букву Ё. Сегодня эта история доходит уже до абсурда: людям приходится обращаться в суд или в ЗАГС для исправления наличия или отсутствия точек над буквой Е. Либо заверять свою личность у нотариуса.

Что касается загранпаспортов, то отмечу, что у нас появилась странная практика аннулировать паспорта из-за неверной или альтернативной транслитерации. Это касалось не только буквы Ё. Однако МИД запретил аннулировать загранпаспорта из-за опечаток при транслитерации. Максим Сикач

Адвокат рассказал, что бывали случаи, когда люди пытались с помощью буквы Ё ускользнуть от ответственности. Например, некий бизнесмен доказывал, что его фамилия КиселЁв, а иск был направлен какому-то КиселЕву, к которому он не имеет решительно никакого отношения. Однако суд апелляционной инстанции отметил, что в фамилии «Киселев» буква Е не является смыслообразующей либо смыслоразделительной. Поэтому традиционное написание буквы Е вместо Ё не искажает фамилию и не нарушает права лица, ее носящего. Так что написание фамилии «Киселев» было допустимым и верным.