Сегодня 16:59 Джоан Роулинг — 60 лет: похвалить нельзя отменить. В чем секрет Гарри? 0 0 0 Фото: Dennis Van Tine/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com Эксклюзив

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Вряд ли Джоан Роулинг, написавшая книги о Гарри Поттере (кстати, не только о нем), — выдающийся писатель. Уровня Льва Толстого, Томаса Манна или хотя бы Дж. Р. Толкина. Однако совершенно точно: Джоан Роулинг — один из самых успешных писателей за всю историю. И не только потому, что она стала первым в мире писателем-миллиардером (долларовым, ясное дело), но в первую очередь потому, что создала мир, вселенную, которая останется с людьми на века. Сегодня — 31 июля 2025 года — Роулинг празднует 60-летний юбилей.

День рождения ее главного героя — Гарри Поттера — приходится на это же число. С чего бы это, да? Роулинг написала и другие тексты. Например, есть книга «Случайная вакансия», но ничто не сравнится с ее главным трудом. С Гарри Поттером я прекрасно знаком. Он как член семьи практически. И не потому, что я читал и смотрел все фильмы о Гарри, нет. Фокус в том, что моя старшая дочь — большой фанат книг и фильмов. Сколько таких детей по всему миру? Буквально вчера дочь рассказывала мне о своей комнате, где каждая деталь — прямая или скрытая отсылка к Гарри Поттеру. Моей старшей дочери 11 лет, но выглядит она старше. И главное, мыслит тоже. Она подросток, умеющий читать книги, смотревший «Приключение электроника» и даже «Москва — Кассиопея» и талантливо играющий на фортепиано. Она увлеклась вселенной Гарри Поттера года четыре назад. Это значит, что кошелек с символикой Хогвартса, шарф в соответствующих цветах и прочее. А день рождения в стиле Гарри — вообще обязательно.

Фото: via www.imago-images.de/www.imago-images.de / www.globallookpress.com

Поразительно, что ее вкусы, интересы меняются, но вселенная, придуманная Роулинг, остается. Это надолго, а может быть, навсегда. Хотя люди нового поколения очень быстро меняют вкусы. Одна ли моя дочь такая? Нет. Гарри Поттер засел прочно во многих. В чем его секрет? Для начала есть очевидная вещь. Чтобы создать вселенную, ты должен досконально проработать ее. Она должна быть продуманной в каждой детали. Вы же слышали о квиддиче? Самый известный из несуществующих видов спорта. Придумала его Джоан Роулинг.

Фото: Guillem Lopez/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

Писательница продумала каждую деталь вселенной Гарри — и вместе с тем сделала ее понятной, узнаваемой, с опорой на реальность.

Вся история о Поттере узнаваемая. Ребенок, которого с кем-то постоянно сравнивают. Школа, где каждый играет свою социальную роль. Эти этапы проходит едва ли не каждый. В то же время мы видим историю о мессии, избранном, которому предстоит победить зло. В мире, где каждый второй мнит себя одновременно мессией и жертвой, такие вещи работают безотказно. Нео из «Матрицы» подтвердит. Да и Джон Коннор, переодев футболку с Public Enemy, согласно кивнет головой.

Но Роулинг пошла дальше. На привычные паттерны она запустила, как на прогулку, архетипы. Да, Гарри Поттер — очень архетипичная история, работающая не только на знакомом, видимом материале, но и на том, что скрыто. Мы узнаем не просто себя — мы дотрагиваемся, в большинстве случаев не осознавая, до того, что связывает нас с нашим родом, а подчас и со всем человечеством. Это очень консервативная история, где четко и ясно расставлено, акцентировано, что есть хорошо и что плохо. Поэтому Джоан Роулинг со временем и постарались отменить. Как они это любят. Но не получится. Гарри Поттер угодил в мир тогда, когда в этом мире самой выгодной для корпораций аудиторией стали подростки и дети. Кино стало делаться для babies, музыка, книги, товары потребления — все. Дети не только стали «нагибать» родителей: купи, купи! Они сами начали платить. У них появились деньги, потом еще больше денег.

Фото: imago stock & people / www.globallookpress.com

Они стали платежеспособной аудиторией, которой было на что и из-за чего, образно говоря, заказывать музыку. И тут появился Гарри — воплощение детского бунта. Помните, как у Стивена Кинга в «Детях кукурузы»? Или, ладно, умнее — как «Восстание масс» Ортеги-и-Гассета? Это история, в общем-то, об этом. Есть еще один важный момент. Джоан Роулинг всегда была неудачницей — хронической. Как в песне Бека Loser. Потом последняя стала первой. Не из-за богатых спонсоров, а потому что много трудилась и оказалась в нужное время в нужном месте. И это тоже волшебство, магия. Покруче, чем та, которую Роулинг явила нам в «Гарри Поттере».