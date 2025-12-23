«Достать ножи»: как воскресить веру

На экраны вышла третья часть симпатичного ретродетектива «Достать ножи» с Дэниэлом Крейгом в главной роли. И это тот редкий, если не сказать уникальный случай, когда третья часть претендует на то, чтобы стать лучше двух предыдущих. Новый фильм удался: он дает и развлечение, и смыслы, заставляя отвечать на главный вопрос — и звучит этот вопрос не как «есть ли Бог?», а «в ком и в чем присутствует Бог?».

Первая часть фильма Райана Джонсона «Достать ножи», вышедшая на экраны в 2019 году, не то чтобы воскресила жанр детектива, но, определенно, освежила его. Была в нем внутренняя рок-н-ролльная энергетика, густо перемешанная с ретроспективной картинкой, где передавались приветы классическим детективам разных эпох. Дэниэл Крейг сыграл роль странноватого, но оттого еще более блистательного и молниеносного для преступников детектива Бенуа Бланка. Фильм в принципе собрал звездный актерский состав. Вторая часть франшизы вышла, на мой взгляд, заметно хуже. В ней отчаянно старались пнуть технократов, богатеев нового времени и радикально заигрывали с повесточкой. Однако лента проседала даже не из-за этого — исчез или подсдулся внутренний рок-н-ролльный дух. Хотя, казалось бы, часть называлась The Glass Onion, в честь легендарной песни The Beatles. Вот и третья часть названа в честь рок-композиции –Wake Up Dead Man группы U2. Неправильных ирландцев (Боно и сотоварищей) я люблю гораздо меньше, чем «Битлов», — сравнивать даже нельзя, но вот третья киночасть мне понравилась куда больше второй.

Фото: Кадр из первой части франшизы «Достать ножи». Lionsgate/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

Такими рок-н-ролльными названиями режиссер и сценарист Райан Джонсон отправляет большие приветы музыкальным увлечениям молодости. Это в целом его фирменный стиль — отдавать дань гигантам, на плечах которых стоишь. В новой части «Достать ножи» Джонсон копает еще глубже и спустя время препарирует, вспоминая и дискутируя, свою протестантскую молодость. Правда, в центре событий не протестантская, а католическая церковь в небольшом городке штата Нью-Йорк. Впрочем, конкретное вероисповедание здесь не важно — режиссер занимается главным: тем, что пытается отыскать не доказательства, но проявления Бога, по итогу приходя к людям.

Фото: Режиссер Райан Джонсон. IMAGO/Fred Duval / www.globallookpress.com

Монсеньор Викс (его шикарно играет Джош Бролин) — деспотичный пастор и настоятель церкви — держит паству в страхе, произнося огненно-монструозные проповеди, отпугивающие людей от любой веры. В результате остается узкая группка прихожан, каждый из которых имеет свои проблемы и хранит свои секреты. От врача Нэта (Джереми Реннер) ушла жена к более богатому. Марта (Гленн Клоуз) мечтает встать с инвалидного кресла. Писатель-фантаст Ли Росс (Эндрю Скотт) ищет себя после ухода в забвение. Кстати, о писателях и литературе. В «Воскрешении мертвеца» (так фильм перевели в российском прокате) режиссер Джонсон буквально фонтанирует литературными отсылками: как очевидными вроде Агаты Кристи, так и менее известными вроде Джона Карра.

Фото: Актриса Гленн Клоуз. Chris Young/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Или вот Бенуа Бланк прямо называет другого священника прихода — Джада (Джош О’Коннор)– отцом Брауном. Напомню, это герой детективных историй Гилберта Кита Честертона — священник, расследовавший преступления. Вот и Джад помогает Бенуа поймать злодея, а заодно обрести веру. Их тандем прекрасен. Крейг изрядно поистрепался, но играет Бланка с видимым удовольствием, произнося характерные патетические речи, а если надо, то может исполнить партию и на органе. Одевается как щеголь, выглядит словно отставной герой-любовник, но взгляд ледяных голубых глаз по-прежнему пронзителен. И рядом — Джад, который действительно верует и хочет быть достойным священником. Это нечто вроде дискуссии атеиста (Бланк) и верующего (Джад), но ведущейся не агрессивно, наоборот, дружески.

Фото: www.globallookpress.com

Правда — и это минус, — злодеи несколько подкачали. К сожалению, практически сразу становится понятно, кто убийца и почему. А вот картинка, как всегда, стильная. В ней добавилось готики, мистики, темных тонов — и это пошло фильму на пользу. Причем кажется, будто действие разворачиваются совсем в иной эпохе, подревнее — ан нет, это наше время, штат Нью-Йорк. И вот момент: во «Франкенштейне» Дель Торо картинка тоже сияла и искрилась, но было видно, что она неживая, искусственная. Джонсон смог не только классно выстроить кадр, но и создать живую атмосферу, от которой захватываешься, но не устаешь. Повествование не проседает, а реально увлекает, но не передавливает, поскольку юмор здесь служит проводником: шутки, весьма удачные, пусть многие и довольно циничные, расставлены как буи — дальше не заплывай, не тони в пафосе.

У третьей части «Достать ножи» есть то, чего отчаянно не достает современному кино — ритмичность и соразмеренность: лишнее отсечено, главное не утеряно. Да, местами мы можем зевнуть, вспоминая, что это 100 раз уже было, а Бланк перегибает, но лишь местами. Зато как хороши критические выпады в сторону неолиберальной повестки — с их заигрываниями с меньшинствами, климатом и так далее. Вопиющий случай — молодой негр, мечтающий о славе и политической карьере, откровенно неприятен!

Главное же, что делает Райан Джонсон с сотоварищами, — не боится в эпоху кислотной иронии и воинствующей сатаники всерьез говорить о вере, Боге и церкви. Это, кстати, наметившийся тренд западного кино. Таким, к примеру, получился и отличное прочтение «Дракулы» Люка Бессона. Видно, что Джонсон подкован, чувствуется, что он готов ставить серьезные теософские вопросы — он их и ставит, но без перегибов. В результате пропорции соблюдены. Развлекательное кино не исчезает, а оставляет место для задумываться и думать. Настолько, что и сам Бенуа Бланк проходит, подобно апостолу Павлу (а ранее Савлу), свой путь в Дамаск.

Фото: www.globallookpress.com

Нет, он не уверовал в Бога, но уверовал в человека и его предназначение. А вот у Джада не было никаких сомнений, в Кого он верит и почему. Это очень изящная, ненавязчивая попытка говорить о том, как отказываться от искушений и сохранять себя в чистоте и понимании даже, если когда-то ошибся. Милосердие, сострадание, любовь — христианские понятия, без них никуда, и в то же время показано, что бывает с теми, кто верует фанатично, подобно фарисеям и книжникам. Джонсон во вроде бы развлекательном кино закинул столько богословских крючков, что есть о чем спорить и дискутировать, но без лишнего огня.

Фото: Loredana Sangiuliano/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

После просмотра третьей части «Достать ножи» мне вспоминалась мысль французского писателя Мишеля Уэльбека о том, что христианство, казалось бы, полностью дискредитировало себя, но до сих пор никто не придумал ничего лучшего для того, чтобы этот мир не погрузился в окончательный хаос. Джонсон не то чтобы реанимирует веру, нет: он лишь пытается говорить о том, что без ее сохранения, без помощи друг другу выжить априори невозможно. Так что главное богатство скрыто внутри, и мысль эта подана весьма своеобразно. Но тут, простите, надо смотреть фильм «Достать ножи» — и смотреть его до конца.