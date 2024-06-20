20 июня 2024 22:44 Дональд Сазерленд: благородство мастера Писатель Беседин: Дональд Сазерленд облагораживал собой любой фильм 2 0 0 Фото: g90/ZUMAPRESS.com / Global Look Press Эксклюзив

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На 89-м году жизни умер актер Дональд Сазерленд. Он родился в Канаде и имел канадское гражданство. Это такая же кинематографическая гордость страны кленовых листьев, как и Дэвид Кроненберг, например.

Большинство зрителей не вспомнят по-настоящему культовых ролей Сазерленда. (Да, да, уже слышу эти возгласы: а как же Кориолан Сноу?) Зато наверняка скажут, что у него есть очень талантливый сын — Кифер. То, что талантливый, это несомненно. Одно его короткое появление в «Телефонной будке» убеждает: перед нами — большой мастер. Так вот, отец Дональд — это особая история: его все знают, а суперролей не назовут. Шварценеггера тоже знают все, но тут вам и Терминатор, и Конан. Или Бред Питт? Разве мы не вспомним Тайлера Дердена из «Бойцовского клуба»? И прочие, прочие. Но не в том величие актера, вовсе нет.

Фокус в том, что Сазерленд-старший, помимо того, что обладал шикарной, как для актера, фамилией, умел на экране абсолютно все. Вот в чем секрет. Его антивоенные роли — какой-то совершенно особый жанр.

Не удивлен, честно сказать, что в «Джонни взял ружье» (если не смотрели, то посмотрите) Дональд сыграл Христа. «Военно-полевой госпиталь», полагаю, видели многие. С него у Дональда, по сути, все и началось.

Сазерленд играл еще и совершенно уморительных персонажей в классных комедиях (черные комедии, как по мне, удавались ему лучше других). Но он не изображал из себя недоумка а-ля Джим Керри. Нет, это был немного абсурдный и немного печальный персонаж. Знаю, что Сазерленд много читал. И уверен, он читал Чехова. Это его, вероятно, и спасало, и вдохновляло.

Фото: Starling Films/Keystone Press Agency / Global Look Press

Я, впрочем, изначально запомнил Дональда по ролям в мистических картинах. Что сейчас приходит в голову? «Падший». Да и десяток других. Хотя, казалось бы, ничего особенного. Однако в том и была особенность Дональда Сазерленда — он облагораживал ту или иную картину своим появлением, добавлял ей мудрости, шарма. Даже такую уморительную местами, но все же нелепицу, как «Несносные боссы».

Фото: KPA / Global Look Press

Любопытно, что европейские режиссеры — мэтры — видели в Сазерленде особенного актера. Феллини предложил ему главную роль в «Казанове», а у Бертолуччи Дональд играл злодея в «Двадцатом веке». И там, и там — иллюстрация того, что ад есть не пламя, не огненное безумие, а бесконечное ледяное пространство, в центре которого находится абсолютное зло.

Фото: Global Look Press

И все же, одной большой — главной — роли у Дональда Сазерленда не было. Потому сейчас и вспоминают, что сыграл он президента Сноу в «Голодных играх». Нет, ребятки, сыграл он гораздо больше. И гораздо лучше. Просто странным образом ухитрялся оставаться не выдвинутым на первый план. Это тот актер, который смотрит как бы со стороны, а потом появляется и говорит: смотрите-ка, вот так играть надо! И все такие: да, браво, мастер!

Фото: Supplied by FilmStills.net/www.filmstills.net / Global Look Press

Большой актер, без шуток. Не знаю, почему у современных нет такого внешнего благородства? Может, времена такие, а, может, Дональд Сазерленд — совершенно штучный товар. Впрочем, полагаю, верно и то, и другое.