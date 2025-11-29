Детский музыкальный театр «Домисолька» отметил 35-летие

«Домисолька» 29 ноября 2025 года отпраздновала 35-летие. Этот проект вырос из телевизионной программы «Первого канала» и стал одним из ведущих детских музыкальных театров России. За три с половиной десятилетия коллектив внес вклад не только в культурное развитие, но и в патриотическое воспитание молодого поколения по всей стране.

Руководят «Домисолькой» композитор Ольга Юдахина и поэт, продюсер Иван Жиганов, которые уже два десятилетия живут в подмосковной деревне Нефедьево. По Волоколамскому шоссе дорога до родного театра занимает чуть больше часа. В дни, когда нужно быть в Кремле уже к раннему утру, они остаются в своей красногорской квартире.

За 35 лет коллектив дал сотни концертов, в том числе 12 сольных в Кремлевском дворце. «Домисолька» представляла Россию на Олимпийских играх в Ванкувере, Лондоне и Сочи, на Всемирной выставке «ЭКСПО» в Шанхае, закрывала чемпионат мира по футболу в Москве и открывала «Игры Будущего» в Казани.

Несмотря на масштаб международных проектов, «Домисолька» не забывает о Подмосковье. География гастролей по области обширна, включает Коломну, Солнечногорск, Балашиху, Орехово-Зуево, Рузу, Клин, Чехов и, конечно, Красногорск.