Сегодня 15:51 «Дочь Ливии». Кто такая Аиша Каддафи Первая персональная выставка дочери Муаммара Каддафи открылась в Москве 0 0 0 Культура

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В Музей Востока из Омана доставили живописные картины дочери ливийского лидера Муаммара Каддафи Аиши. Это первая персональная выставка художницы в России. Каддафи взялась за кисти четыре года назад. Сама она считает своей главной работой полотно, на котором изображены убитые отец и брат. Кто такая Аиша Каддафи и чем она занимается сейчас — в материале 360.ru.

Фото: РИА «Новости»

Биография Аишы Каддафи Аиша Каддафи — бывший ливийский политический, общественный и военный деятель, дипломат, адвокат, экс-посол доброй воли ООН. Она — пятый ребенок Муаммара Каддафи и его второй жены Сафии Фаркаш. Она родилась в 1976 году, хотя точных сведений об этом нет. Каддафи изучала право в университете Париж Дидро и Сорбонне. Ее называли одним из возможных преемников отца на посту ливийского лидера. Аиша изучала военное дело в армии. В 2011 году она протестовала против политики госсекретаря США Хилари Клинтон и президента Барака Обамы, призывая к посредничеству в Ливийской гражданской войне. Дочь Муаммара была посланником правительства Ливии в работе с корпорациями Евросоюза. Она также принимала участие в работе международного гуманитарного фонда по борьбе с голодом в Африке.

Личная жизнь В арабской прессе Аишу Каддафи называли «Клаудией Шиффер Северной Африки» из-за ее фигуры и окрашенных в светлый оттенок волос. Это прозвище перекочевало в итальянскую и французскую прессу, во Франции ее однажды назвали «Жанной Д’Арк пустыни». В 2006 году Аиша вышла замуж за Ахмеда аль-Каддафи аль-Кахси — сына двоюродного брата отца и полковника армии. Супруга убили 26 июля 2011 года при бомбардировке резиденции Каддафи. У пары было трое детей, двоих убили вместе с отцом. После бегства из Ливии в Алжир Аиша родила четвертого ребенка — девочку.

Фото: РИА «Новости»

Чем Аиша Каддафи занимается сейчас Последние четыре года Аиша Каддафи занимается живописью. Как говорит сама дочь ливийского лидера, картины написаны не рукой, а сердцем. Ее первая в России персональная выставка «Дочь Ливии. Аиша Каддафи» открылась в Государственном музее Востока в Москве. Экспозицию можно осмотреть до 1 декабря. «Я решила представить свои работы, чтобы они отразили мой голос, память и мысли. Я ранее представляла картины на выставках, но эти работы представляю впервые. Это приурочено к годовщине гибели моего отца и брата», — рассказала женщина в беседе с «Известиями». Каддафи посвятила картины своим родным. Она уверена, что к гибели Муаммара не причастен ливийский народ, при этом реальные преступники наводили ужас на семью лидера страны. Аиша не дает названий своим произведениям.

Это моя новая работа, на ней нарисованы тела моего отца и брата, когда их выставили на несколько дней на обзор. Аиша Каддафи

В экспозиции есть картина, которая напоминает православную Богородицу. Аиша изобразила женщину с птицей в руках, которая клюет ее руки до крови. В своих произведениях Каддафи использовала широкий арсенал техник — от коллажей и рисунков до масляной и акриловой живописи. Ее картины отражают современные реалии жизни стран Ближнего Востока.

Фото: РИА «Новости» 1/3 Фото: РИА «Новости» 2/3 Фото: РИА «Новости» 3/3

Художница соединяет символизм и экспрессионизм и создает сложные сюжеты, выходящие за рамки простого визуального восприятия. Организатор выставки, президент фонда «Русское ближневосточное общество» Игорь Спивак в беседе с «Известиями» напомнил о трагичной судьбе Аиши Каддафи. «Она потеряла большую часть своей семьи. И поражает то, что она при всех этих обстоятельствах нашла в себе силы и направила свои творческие усилия в искусство. То, что она делает, очень ярко и интересно. И для России это масштабное событие», — сказал он.

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На открытии выставки художнице вручили грамоту за вклад в дело мира от Творческого союза художников России и предложили вступить в творческое объединение. Каддафи приняла его. Убийство Муаммара Каддафи произошло 20 октября 2011 года после завершения битвы за Сирт — последнего сражения гражданской войны в Ливии. Глава МИД Италии Антонио Таяни назвал случившееся большой ошибкой, из-за которой к власти пришли террористы. Каддафи не был образцом демократии, но с его гибелью во всей Северной Африке возникла нестабильность, заявил Таяни.