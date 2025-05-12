День девяти целителей. Кем были мученики Кизические и как провести 12 мая?

РПЦ 12 мая чтит память девяти мучеников Кизических

Фото: Медиасток.рф

Православная церковь 12 мая вспоминает девять мучеников Кизических, известных как девять целителей. Как правильно провести этот день, кем ем были Феогнид, Руф, Антипатр, Феостих, Артема, Магн, Феодот, Фавмасий и Филимон и о чем им молиться — в материале 360.ru.

Кем были девять целителей-мучеников Кизических

В III веке в городе Кизик, расположенном на берегу Дарданелльского пролива (современная Турция), жили девять христиан: Феогнид, Руф, Антипатр, Феостих, Артема, Магн, Феодот, Фавмасий и Филимон.

В эпоху гонений на христиан они открыто проповедовали веру, несмотря на угрозы со стороны языческих властей. Их стойкость привела к аресту, пыткам и мученической смерти. Однако подвиг не был забыт.

Во времена императора Константина Великого мощи святых перенесли в специально построенный храм. Вскоре стало известно о чудесах, связанных с этими мощами: они исцеляли от болезней, включая эпидемии, психические расстройства и даже эпилепсию.

Так девять мучеников стали почитаться как целители, а их день — 12 мая — получил название Дня девяти целителей. В народе их считали защитниками от лихорадки, оспы и других недугов, а также толкователями сновидений.

Фото: Медиасток.рф

Молитва девяти целителям: как просить о здоровье

Верующие обращаются к святым с просьбами о физическом и душевном здоровье, избавлении от хронических болезней и защите от эпидемий. Женщины нередко молились о легких родах, а знахари использовали молитвы и травяные сборы для лечения. Считалось, что молитва, произнесенная искренне, усиливает целебную силу этого дня.

Традиционно 12 мая посещают храмы, где проходят богослужения в честь мучеников. Если такой возможности нет, можно молиться дома.

О, всехва́льнии святи́и му́ченицы, до́блественнии раби́ Христо́вы, Феогни́де, Ру́фе, Антипа́тре, Феости́хе, Арте́мо, Ма́гне, Феодо́те, Фавма́сие и Филимо́не, и́же Христа́ ра́ди от разли́чных стра́н собра́стеся и Того́ соверше́нна Бо́га и Челове́ка дерзнове́нно в Ки́зице пропове́дасте; принужда́еми бы́вше куми́ром поклони́тися, и́долы попра́сте и кня́зя посрами́сте, разли́чных томле́ний и о́гненных преще́ний не убоя́стеся, и по разли́чнем страда́нии о́стрием меча́ посе́чени бы́сте, и пролия́сте за Христа́ кро́вь свою́, я́ко во́ду, и то́ю, я́ко багряни́цею, Це́рковь Христо́ву, я́ко неве́сту, украси́сте; те́мже и ны́не, увенча́ннии неувяда́емым венце́м безсме́ртныя сла́вы, при́сно в неизглаго́ланней ра́дости с ли́ки а́нгельскими в небе́сных селе́ниих водворя́етеся, Боже́ственным све́том облиста́еми и зре́нием Его́ добро́ты неизрече́нныя наслажда́ющеся. Сего́ ра́ди и мы́, смире́ннии, к ва́м притека́ем и, уми́льно на святы́й ва́ш о́браз взира́юще, мо́лим вы́: моли́те за ны́ Христа́ Бо́га, я́ко дерзнове́ние к Нему́ иму́щии, да ва́шими святы́ми моли́твами вся́каго неду́га душе́внаго и теле́снаго изба́вимся. Ва́м бо от Бо́га даде́ся враче́бный да́р от вся́ких скорбе́й с ве́рою к ва́м припа́дающия цели́ти, я́коже и о́наго сла́внаго му́жа от тряса́вичныя боле́зни уврачева́сте, да и мы́, ве́рнии, то́жде получи́вше, почита́ем ва́с, святи́и му́ченицы, толи́ка дарова́ния иму́щих от Христа́ Бо́га, Ему́же и сла́ва ку́пно со Отце́м и Ду́хом Святы́м всегда́, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Фото: Медиасток.рф

Народные традиции 12 мая

В старину люди верили, что 12 мая природа обретает особую силу, а собранные в этот день травы обладают чудодейственными свойствами. Крестьяне отправлялись на рассвете в леса и луга, чтобы собрать мяту, зверобой и другие растения. Из них готовили настои, отвары и мази, которые использовали для лечения в течение года.

Один из самых известных обрядов — подставление лица теплому ветру. В полдень люди выходили на дорогу и ловили порывы южного ветра, веря, что это принесет здоровье на весь год.

Также в День девяти мучеников обходили огороды с запада на восток, осматривая посевы и загадывая богатый урожай. Женщины умывались березовым соком, чтобы сохранить молодость и красоту.

Andrey Arkusha/Russian Look
Фото: Andrey Arkusha/Russian Look/www.globallookpress.com

Еще одна традиция — посещение знахарей. Верили, что 12 мая их целебные навыки усиливаются благодаря покровительству святых.

Знахари шептали имена мучеников над больными, читали заговоры и применяли травяные сборы. Эти обряды сопровождались молитвами и верой в чудо исцеления.

Зверобой. Elena Mayorova
Фото: Зверобой. Elena Mayorova/www.globallookpress.com

Что делать в День девяти целителей

Что нельзя делать 12 мая

В День девяти целителей существует ряд запретов, которые, по народным поверьям, помогают избежать неприятностей и болезней. Вот основные ограничения:

Народные приметы на 12 мая

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