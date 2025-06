Чудной Брайан Уилсон: памяти безумца из Зазеркалья

На 83-м году жизни в США скончался легендарный музыкант, певец и композитор Брайан Уилсон, известный в первую очередь по созданию и участию в культовой группе The Beach boys. Именно эти «Пляжные мальчики» в 1966 году выпустили одну из главных пластинок в истории музыки под названием «Pet Sounds». Брайан имел к этому самое непосредственное отношение: он являлся лидером и мозгом группы, однако после сошел с ума.

Я читал множество интервью рокеров, но так и не встретил ничего более безумного, чем беседа с Брайаном Уилсоном, опубликованная в Rolling Stone. Музыкант возлежит на кровати, несет ахинею и периодически спрашивает у журналиста: «Есть ли у тебя кокаин?» После этого музыка The Beach boys уже не кажется той, что раньше. В очередной раз убеждаюсь: приближаться к людям творческим близко — совсем неполезно; лучше смотрим, слушаем на почтительном расстоянии.

Прожить 82 года для рок-звезды — это, в общем-то, неплохо; ну, если ты не Кит Ричардс, конечно (там другие — вампирские — критерии). Удается это далеко не каждому — покойники из «Клуба 27» сей факт подтвердят. Особенно, если ты жил и мыслил, как Брайан Уилсон. Он являлся, вероятно, одним из самых гениальных и странных рок-музыкантов в истории. Все в нем было настолько необычно, что говорить о чем-то вроде его наследия не приходится. Хотя вклад The Beach boys в музыку колоссален. Попробуй — повтори.

Величие The Beach boys нельзя рассматривать вне контекста, вне духа времени. А тогда искрили 60-е, когда в воздухе, как светлячки у фонаря, кружились ароматы секса, «травки», свободы. СПИДа еще не придумали, и всю отличную музыку не успели создать тоже. Можно было творить, любить, сходить с ума, веселиться. The Beach boys начинали в США и имели все шансы захватить мир, но появились The Beatles. Правда, сначала «жуки» играли то в Гамбурге, то в Ливерпуле, и «Пляжных мальчиков» знали куда лучше.

Но Джон Леннон писал свои песни, а Брайан Эпштайн продвигал их, чтобы по итогу вторгнуться в США и захватить мир. Британское вторжение приговорило многих, но не The Beach boys. Брайан Уилсон восхищался Филом Спектором, даже работал с ним, но и Полом Маккартни (к середине 60-х он, пожалуй, верховодил в The Beatles) он, без сомнения, восторгался тоже. Эта связка — Уилсон и Маккартни (они и родились-то с разницей в два дня) — считается классической, и не сказать о ней, говоря о Брайане и The Beach boys, невозможно. Ведь они подстегивали и вдохновляли друг друга.