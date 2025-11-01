Сегодня 17:07 Чудеса Казанской иконы Божией Матери: как святыня спасала страну, исцеляла и дарила надежду 0 0 0 Фото: RAZMIK ZACKARYAN/URA.RU / www.globallookpress.com Культура

Священники

Православие

Болезни

Религия

История

Казанская икона Божией Матери имеет удивительную историю — она не раз спасала страну от гибели и исцеляла людей. До сих пор к священному образу приезжают паломники из других городов, чтобы вознести молитву Пресвятой Богородице.

История Казанской иконы Божией Матери

История Казанской иконы Божией Матери берет начало со взятия Казани Иваном Грозным в 1552 году. Когда город отбили, царь распорядился построить в нем собор Благовещения Пресвятой Богородицы, но через 27 лет храм сгорел. Считалось, что языки пламени поглотили и святой образ. Чудесным образом икона возникла практически из ниоткуда. После пожара Богоматерь явилась 10-летней девочке Матроне Онучиной и сказала ей откопать святыню на пепелище. Родители не придали значения словам отроковицы, и Дева Мария вновь пришла к ней во сне. После этого девочка вместе с матерью все-таки отправилась к сгоревшему собору и попробовала найти икону. Образ действительно уцелел — его обнаружили на глубине около метра под сгоревшим строением. На изображении была истлевшая от пожара ткань, но сама икона не пострадала.

Фото: РИА «Новости»

Чудеса иконы Сразу после своего обнаружения святыня явила несколько чудес. Их подробно описал священник Гермоген — будущий патриарх Московский и всея Руси. В частности, в своих записях он рассказал о бездомном Иосифе, который не мог работать и потому побирался на улицах. Когда он узнал, что в городе появилась икона, пошел ей поклониться. Богородица вернула Иосифу зрение, но мужчина с пренебрежением отнесся к чуду: вместо того чтобы добыть хлеб своим трудом, он снова начал просить милостыню у прохожих. За это высшие силы снова ослепили мужчину, оставив ему лишь небольшую возможность размыто видеть перед собой. Другое чудо произошло со слепым Никитой. Он долго молился перед образом и действительно стал зрячим. После исцеления верующий стал возносить молитвы еще усерднее и благодарить Богоматерь за дар. Икона исцелила и зараженного «лютой болезнью» человека из Свияжска. Паломник несколько дней и ночей простоял на коленях у святого образа и выздоровел.

Фото: РИА «Новости»

Казанская икона Божией Матери помогала и детям: однажды женщина просила исцелить ее слепого сына, и небеса вняли ее непрестанным молитвам. Чудо произошло прямо в церкви — мать поняла, что ребенок ощупывает ее лицо и смотрит на него. Заметивший это священник повелел принести красное яблоко. В итоге ребенок протянул к нему руки, подтвердив догадку о чудесном исцелении. Еще одна невероятная история приключилась с боярским сыном по имени Ивашка. Парень женился на девушке с недугом — она была прикована к постели. Когда он услышал об иконе, то тут же решил привезти жену к образу и помолиться за здравие. Девушка усердно молилась и исцелилась. Из церкви она ушла домой уже на своих ногах. По словам Гермогена, Богородица однажды явилась во сне жене боярина Василия Рогозина. Дева Мария сказала женщине, что ей нужно помолиться иконе самой и привести в храм своего мужа. Горожанка не вняла просьбе Богоматери и ничего не сказала супругу. На следующую ночь Дева Мария снова пришла к ней и ударила женщину ее же рукой по щеке. В этот момент рука боярской жены тут же высохла, как плеть. Утром она сломя голову побежала молиться святому образу и вновь стала совершенно здоровой.

Фото: Andrey Titov/Business Online / www.globallookpress.com

Где находится сейчас икона Казанской Божией Матери В 2004 году папа римский Иоанн Павел II сообщил патриарху Алексию, что с девяностых годов в Ватикане хранилась икона Пресвятой Богородицы неизвестного происхождения. Экспертиза подтвердила подлинность, и в том же году святыню перевезли в Успенский собор Московского Кремля. Позже изображение Богоматери перевезли в Казань и поместили в Крестовоздвиженский храм Казанского Богородицкого монастыря. Существует еще два два списка Казанской иконы: Московский (хранится в Казанском соборе на Красной площади) и Санкт-Петербургский (находится в Казанском соборе Петербурга).

Согласно православной традиции, икона никому не покровительствует, так как это только образ святого. Тем не менее молитва перед святыней может помочь просителю.

Казанская икона Божией Матери считается покровительницей семьи, ей молятся о здоровье, семейном счастье и помощи в трудных жизненных ситуациях. Также она является символом надежды и Божьей милости, который указывает молящемуся правильный путь. Икона не раз спасала страну от иноземцев. Православные молились перед изображением Богоматери накануне сражения за Москву и в Смутное время, Петр I — во время Полтавской битвы и строительства Санкт-Петербурга, а Михаил Кутузов — перед тем, как принять командование русской армией.