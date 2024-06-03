Сегодня 15:54 Игристое, но не шампанское. Что такое просекко и где его производят Ресторатор Мирзоян рассказал, чем просекко отличается от шампанского 0 0 0 Фото: Unsplash Культура

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Не всем понятный, но все же полюбившийся алкогольный напиток просекко часто путают с шампанским. Однако на его родине в Италии знают, что напитки отличаются по технологии производства и сорту винограда, из которого их делают. Что это за вино, как оно появилось, чем отличается от шампанского и из каких бокалов пить, разбирался 360.ru.

Что такое просекко Просекко (Prosecco) — название не конкретного напитка, а класса игристых вин — слабо- или сильногазированных. Это преимущественно сухие виды игристого. Они имеют золотистый цвет с мелкими пузырьками, фруктовым и иногда цитрусовым ароматом, балансом сладости, кислотности и минеральности.

История напитка Первое упоминание просекко относится еще к древнеримским временам. Итальянцы говорят, что это вино было любимым напитком жены императора Октавиана Августа Ливии.

Фото: Гай Юлий Цезарь Октавиан Август (63 год до нашей эры — 14 год нашей эры) / Nemanja Peric / Unsplash

Письменные упоминания просекко датируются 1754 годом. Оно получилось случайно, из-за нестабильных погодных условий. Когда холода наступали рано, процесс брожения замирал, а весной, с наступлением тепла, возобновлялся. Из-за этого появлялись пузырьки. В 1895 году химик и энолог Федерико Мартинотти изобрел резервуар для вторичного брожения вина — игристого. Через 15 лет французский энолог Эжен Шарма усовершенствовал технологию и запатентовал ее.

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Каким бывает просекко По степени газированности просекко подразделяют на: спуманте (Spumante) — игристое вино, которое производят под большим давлением. За счет этого напиток выходит сильногазированным, крепким — примерно 11% — и довольно сладким — 14 граммов сахара на литр;

фризанте (Frizzante) — полуигристое вино. Его делают под меньшим давлением, крепость также ниже;

транквило (Tranquillo) — «тихое» вино практически без пузырьков. Этот вид производят под низким давлением.

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В зависимости от содержания сахара просекко бывает трех видов: dry — это игристое вино с содержанием сахара не менее 17-32 граммов на литр. Обычно такой напиток имеет ярко выраженные ноты тропических фруктов с кислинкой в послевкусии;

extra-dry — вино с содержанием сахара 12-17 граммов на литр. Этот вид просекко популярен по всему миру, богат на фруктовые нотки, особенно ощущаются груша и яблоко;

brut — вино с содержанием менее чем 12 граммов сахара на литр. Имеет цитрусовый и фруктовый вкус с кислинкой в послевкусии.

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Из какого винограда и как делают просекко Для просекко используют виноград сорта глера, рассказал 360.ru ресторатор и совладелец гастробара «В ус не дул» Гарик Мирзоян. Причем производят только из итальянского винограда — из областей Венето и Фриули. Сорта глера в просекко не должно быть более 85%. Остальные 15% приходятся на другие сорта винограда, например вердизо, бьянкетта, пино нуар. Виноград собирают вручную, чтобы не запустить раньше времени процесс брожения. Затем плоды отделяют от гроздей, выжимают сок с помощью пресса. Сусло отправляют на брожение при температуре не выше 18 градусов — на 15-20 дней. После первого брожения напиток осветляют и снимают с осадка. Потом в него добавляют бродильную смесь, выливают в резервуар для вторичного брожения. Ферментация проходит при температуре 15-18 градусов под давлением 2,5-3 атмосферы. Через 30 дней получившееся игристое разливают в бутылки.

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Сколько стоит просекко В среднем бутылка хорошего просекко в 0,75 литра обойдется российскому покупателю в 900-1400 рублей. При этом существуют и более дорогие экземпляры.

Как, когда и с чем пить просекко Это вино принято подавать холодным в высоком бокале под названием «флюте» из прозрачного стекла. Такая форма не дает пузырькам быстро исчезнуть, а длинная ножка позволяет напитку долго не нагреваться.

Интересно Просекко подают как аперитив или во время еды. Оно сочетается с курицей, телятиной, морепродуктами. Сладкие виды уместны при подаче вместе с блюдами индийской, тайской или азиатской кухонь. Вино отлично дополнят фрукты. Просекко подают как аперитив или во время еды. Оно сочетается с курицей, телятиной, морепродуктами. Сладкие виды уместны при подаче вместе с блюдами индийской, тайской или азиатской кухонь. Вино отлично дополнят фрукты.

Это игристое подойдет для вечеринки, фуршета или для романтического вечера. Однако важно помнить, что просекко — «быстрый» напиток. Вопреки «собратьям», оно не настаивается в бутылках, поэтому его не нужно хранить для особого случая.

Фото: Регион Венето / Alberto Caliman / Unsplash

Чем просекко отличается от шампанского и белого вина «Шампанское и просекко проходят два этапа брожения. Белое вино получается путем брожения виноградного сока», — отметил Мирзоян. Кроме того, напитки различаются сортом винограда, из которого их делают. Шампанское производят из плодов, выращенных во французской провинции Шампань, а просекко — исключительно из итальянских.