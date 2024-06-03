Игристое, но не шампанское. Что такое просекко и где его производят

Ресторатор Мирзоян рассказал, чем просекко отличается от шампанского

Фото: Unsplash

Не всем понятный, но все же полюбившийся алкогольный напиток просекко часто путают с шампанским. Однако на его родине в Италии знают, что напитки отличаются по технологии производства и сорту винограда, из которого их делают. Что это за вино, как оно появилось, чем отличается от шампанского и из каких бокалов пить, разбирался 360.ru.

Что такое просекко

Просекко (Prosecco) — название не конкретного напитка, а класса игристых вин — слабо- или сильногазированных. Это преимущественно сухие виды игристого.

Они имеют золотистый цвет с мелкими пузырьками, фруктовым и иногда цитрусовым ароматом, балансом сладости, кислотности и минеральности.

История напитка

Первое упоминание просекко относится еще к древнеримским временам. Итальянцы говорят, что это вино было любимым напитком жены императора Октавиана Августа Ливии.

Гай Юлий Цезарь Октавиан Август (63 год до нашей эры — 14 год нашей эры) / Nemanja Peric
Фото: Гай Юлий Цезарь Октавиан Август (63 год до нашей эры — 14 год нашей эры) / Nemanja Peric/Unsplash

Письменные упоминания просекко датируются 1754 годом. Оно получилось случайно, из-за нестабильных погодных условий. Когда холода наступали рано, процесс брожения замирал, а весной, с наступлением тепла, возобновлялся. Из-за этого появлялись пузырьки.

В 1895 году химик и энолог Федерико Мартинотти изобрел резервуар для вторичного брожения вина — игристого. Через 15 лет французский энолог Эжен Шарма усовершенствовал технологию и запатентовал ее.

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Каким бывает просекко

По степени газированности просекко подразделяют на:

Pylyp Sukhenko
Фото: Pylyp Sukhenko/Unsplash

В зависимости от содержания сахара просекко бывает трех видов:

Фото: Unsplash

Из какого винограда и как делают просекко

Для просекко используют виноград сорта глера, рассказал 360.ru ресторатор и совладелец гастробара «В ус не дул» Гарик Мирзоян. Причем производят только из итальянского винограда — из областей Венето и Фриули.

Сорта глера в просекко не должно быть более 85%. Остальные 15% приходятся на другие сорта винограда, например вердизо, бьянкетта, пино нуар.

Виноград собирают вручную, чтобы не запустить раньше времени процесс брожения. Затем плоды отделяют от гроздей, выжимают сок с помощью пресса. Сусло отправляют на брожение при температуре не выше 18 градусов — на 15-20 дней.

После первого брожения напиток осветляют и снимают с осадка. Потом в него добавляют бродильную смесь, выливают в резервуар для вторичного брожения. Ферментация проходит при температуре 15-18 градусов под давлением 2,5-3 атмосферы. Через 30 дней получившееся игристое разливают в бутылки.

Фото: Unsplash

Сколько стоит просекко

В среднем бутылка хорошего просекко в 0,75 литра обойдется российскому покупателю в 900-1400 рублей. При этом существуют и более дорогие экземпляры.

Как, когда и с чем пить просекко

Это вино принято подавать холодным в высоком бокале под названием «флюте» из прозрачного стекла. Такая форма не дает пузырькам быстро исчезнуть, а длинная ножка позволяет напитку долго не нагреваться.

Интересно

Просекко подают как аперитив или во время еды. Оно сочетается с курицей, телятиной, морепродуктами. Сладкие виды уместны при подаче вместе с блюдами индийской, тайской или азиатской кухонь. Вино отлично дополнят фрукты.

Это игристое подойдет для вечеринки, фуршета или для романтического вечера.

Однако важно помнить, что просекко — «быстрый» напиток. Вопреки «собратьям», оно не настаивается в бутылках, поэтому его не нужно хранить для особого случая.

Регион Венето / Alberto Caliman
Фото: Регион Венето / Alberto Caliman/Unsplash

Чем просекко отличается от шампанского и белого вина

«Шампанское и просекко проходят два этапа брожения. Белое вино получается путем брожения виноградного сока», — отметил Мирзоян.

Кроме того, напитки различаются сортом винограда, из которого их делают. Шампанское производят из плодов, выращенных во французской провинции Шампань, а просекко — исключительно из итальянских.

Игристое, но не шампанское. Что такое просекко и где его производят

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