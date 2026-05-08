Жанр: военная драма, приключения, фантастика

Режиссер: Павел Игнатов

Актеры: Гуфи Медалин, Кымбатбек Алимжанов, Игорь Денисов, Валерия Платонова

Возраст: 12+

Продолжительность: 1 час 45 минут

Двадцатилетний блогер Саша Устинов, который ради хайпа часто рискует жизнью, приезжает в деревню к дедушке, который занимается поиском останков советских солдат. Молодой человек находит кости одного из них, чем запускает цепь необычных событий. Инфлюенсер попадает во временную петлю 1942 года. Теперь Саше предстоит понять, как вернуться домой.

Сюжет основан на реальной судьбе Мендыша Омуралиева, погибшего в Ржевской битве 1942 года.