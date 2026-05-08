Что смотреть в кино на майские праздники — 2026: военные драмы, семейное кино и хорроры
Длинные майские выходные с 9 по 11 мая — отличный повод сходить в кино. В прокате сразу несколько громких военных и исторических лент: драма «Ангелы Ладоги» о спасении детей из блокадного Ленинграда, экшен «Отец» с Ильей Шакуновым и даже фантастический трип во времени «Спасти бессмертного». Для семейного просмотра подойдут «Приключения желтого чемоданчика» и экранизация «Вверх по волшебному дереву». А любителей пощекотать нервы ждут «Хокум» и татарский хоррор «Шурале». Что еще посмотреть в праздники — в материале 360.ru.
Военные картины
«Ангелы Ладоги»
Жанр: историческая драма
Режиссер: Александр Котт
Актеры: Тихон Жизневский, Роман Евдокимов, Ксения Трейстер, Виктор Добронравов, Полина Агуреева
Возраст: 12+
Продолжительность: 1 час 50 минут
В ноябре 1941 года, когда вокруг Ленинграда сомкнулось кольцо блокады, спортсмены-буеристы встали на опасный, еще тонкий лед Ладожского озера, чтобы доставлять боеприпасы (буерный спорт — это вид спорта, в котором спортсмены соревнуются на снежных или колесных буерах — судах, движущихся по льду или снегу при помощи силы ветра. — Прим. ред.). В процессе миссия превращается в целую операцию по спасению детей-сирот, которых не успели эвакуировать из ленинградского детдома. Фильм основан на реальных событиях.
«Отец»
Жанр: военная экшен-драма
Режиссер: Павел Иванов
Актеры: Илья Шакунов, Владислав Тирон, Роман Васильев, Егор Абрамов, Алина Дулова
Возраст: 16+
Продолжительность: 1 час 46 минут
В центре сюжета — история опытного охотника из Сибири Гавриила Собинова, который не верит, что его сын Семен пропал без вести. Он отправляется на передовую добровольцем в 1942 году, чтобы найти его.
«Спасти бессмертного»
Жанр: военная драма, приключения, фантастика
Режиссер: Павел Игнатов
Актеры: Гуфи Медалин, Кымбатбек Алимжанов, Игорь Денисов, Валерия Платонова
Возраст: 12+
Продолжительность: 1 час 45 минут
Двадцатилетний блогер Саша Устинов, который ради хайпа часто рискует жизнью, приезжает в деревню к дедушке, который занимается поиском останков советских солдат. Молодой человек находит кости одного из них, чем запускает цепь необычных событий. Инфлюенсер попадает во временную петлю 1942 года. Теперь Саше предстоит понять, как вернуться домой.
Сюжет основан на реальной судьбе Мендыша Омуралиева, погибшего в Ржевской битве 1942 года.
В кино всей семьей
«Приключения желтого чемоданчика»
Жанр: семейная фэнтези-комедия, приключения
Режиссер: Денис Гуляр
Актеры: Олег Комаров, Феодор Кирсанов, Любава Долински, Павел Прилучный, Людмила Артемьева, Никита Тарасов
Возраст: 6+
Продолжительность: 1 час 28 минут
Чудесный Доктор лечит не только простуду, но и одиночество, грусть и робость. Для этого он использует содержимое своего необычного желтого чемоданчика. Когда к Доктору обратились родители Пети — робкого мальчика, который боится выходить играть во двор с другими ребятами, — чемоданчик похищают. Теперь ребятам, в том числе Пете, предстоит найти пропажу и противостоять его похитителям.
История основывается на сюжете одноименной повести Софьи Прокофьевой. У нее есть и более ранняя экранизация — советская комедия режиссера Ильи Фрэза 1970 года.
«Вверх по волшебному дереву»
Жанр: приключения, фэнтези
Режиссер: Бен Грегор
Актеры: Эндрю Гарфилд, Клэр Фой, Нонсо Анози, Сонни Мео, Джуди Денч, Никола Кохлан, Ребекка Фергюсон, Дженнифер Сондерс
Возраст: 6+
Продолжительность: 1 час 50 мин
Семья Томпсон вынуждена бросить городскую жизнь и переехать в сельскую глушь. Пока родители пытаются наладить быт, девочка Полли отправляется в загадочный лес, где встречает гигантское чудесное дерево. Благодаря нему она узнает о фантастических мирах прямо по соседству с людьми. Их обитатели — фея Силкли и Луноликий — помогут разобщенной семье воссоединится, пройти через приключения и поверить в чудеса.
Фильм — экранизация детских книг Энид Блайтон «Истории Волшебного дерева».
Комедии и ужасы для взрослых
«Холостяк в Италии»
Жанр: романтическая комедия
Режиссер: Чарльз Френсис Киннэн, Дэниэл Киннэн
Актеры: Кевин Джеймс, Элисон Хэннигэн, Джонатан Руми, Ким Коутс, Джули Энн Эмери
Возраст: 18+
Продолжительность: 1 час 37 минут
Учитель Мэтт Тейлор оплачивает для своей невесты роскошную свадьбу в Италии, перелет всей ее семьи и медовый месяц в стране любви, но перед самым алтарем получает обидную записку об отказе. Оказавшись в одиночестве в Риме, он решает не возвращаться домой, а отправиться в путешествие. Там он знакомится с итальянкой Джией, которая помогает Мэтту узнать ее страну и залечить разбитое сердце.
Картина отлично подойдет для тех, кто хочет легкого просмотра, римских пейзажей и солнечной Италии.
«Шурале»
Жанр: фольклорный мистический триллер с элементами боди-хоррора
Режиссер: Алина Насибуллина
Актеры: Алина Насибуллина, Максим Матвеев, Геннадий Блинов, Сергей Гилев, Рузиль Минекаев, Хаски, Роман Михайлов, Евгений Сангаджиев, Мария Мацель
Возраст: 18+
Продолжительность: 1 час 31 минута
Поэтесса Айша живет в Москве и готовится к свадьбе. Вскоре она узнает, что ее родной брат Тимур пропал. Девушка едет в родную татарскую деревню, чтобы найти его. В процессе она выясняет, что Тимур работал на лесопилке и участвовал в вырубке Священной чащи, где, по преданиям, обитает дух Шурале. Девушка понимает, что в исчезновении виноваты не люди, а древние силы.
Интересно
Шурале — персонаж татарской и башкирской мифологии, антропоморфное существо, похожее на лешего, «хозяин леса». В местном фольклоре его представляют с рогом, длинными пальцами и шерстью. Обитает в чащах, щекочет людей до смерти и ездит на лошадях.
Фильм стал продолжением клипа на песню «Пыяла» дуэта «Аигел», который стал саундтреком к сериалу «Слово пацана». Его сняла все та же Алина Насибуллина. В создании фильма поучаствовал и актер из каста нашумевшего сериала Рузиль Минекаев, а также муж режиссера — рэпер Хаски.
«Хокум»
Жанр: хоррор
Режиссер: Дэмиэн Маккарти
Актеры: Адам Скотт, Питер Кунан, Майкл Патрик, Дэвид Уилмот, Остин Амелио, Эзра Карлайл, Мэллори Адамс
Возраст: 18+
Продолжительность: 1 час 41 минута
Писатель романов ужасов Ом Бауман приехал в гостиницу в глуши Ирландии, чтобы развеять прах родителей. Однако молодой человек не знал, что в этих местах, по преданию, живет местная ведьма. В подтверждение этому он видит ужасные видения, а в собственном номере ему приходится столкнуться с жутким чудовищем, которое заставляет писателя пережить самые темные моменты прошлого.