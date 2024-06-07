Marvel по-русски. Что известно о вселенной супергероев «Союзмультфильма»
Продюсер Большакова рассказала, когда в России полюбят новых супергероев
Киностудия «Союзмультфильм», онлайн-кинотеатр Okko и писатель Сергей Лукьяненко создают оригинальную вселенную русских супергероев. Ими могут стать Левша, Аэлита, Василиса, Семен Дежнев, инженер Гарин, Ихтиандр. Что из этого выйдет и найдет ли проект отклик у российского зрителя, выяснил 360.ru.
Орден Алой Звезды
Киновселенная включит в себя героев произведений русских писателей-фантастов, в том числе Александра Беляева и Алексея Толстого, сообщил «Коммерсант». Лукьяненко помогал писатель Сергей Волков.
Зритель увидит на экране выдающихся персонажей из литературы, науки, культуры и истории, они получат новые черты характера. Мир назвали Орденом Алой Звезды.
Российские фильмы о богатырях и супергероях
В отечественном кинематографе это не первая франшиза о людях с суперспособностями. В 2004 году анимационная студия «Мельница» начала выпускать мультфильмы про трех богатырей. Первым стал «Алеша Попович и Тугарин Змей», проект получил ошеломительный успех.
После этого появились версии историй с другими персонажами мифологической троицы — Добрыней Никитичем и Ильей Муромцем. Колорита картинам добавляли и реальные исторические лица, например князь Владимир, которого в народе прозвали Красно Солнышко.
Позднее все три героя и их спутницы жизни встречались вместе для борьбы со злом. Франшиза выпускает мультфильмы до сих пор.
Интересно
Тогда же на большие экраны вышла картина «Последний богатырь», потом сняли еще два фильма. Режиссером трилогии выступил Дмитрий Дьяченко, а производством занимались компания «Уолт Дисней Компани СНГ» и киностудия Yellow, Black and White.
В картине смешиваются былинные, сказочные сюжеты и современность. Главные роли сыграли Виктор Хориняк, Мила Сивацкая, Елена Яковлева, Елена Валюшкина и Константин Лавроненко. Сейчас идут съемки сериала.
Однако были примеры и менее успешных супергеройских проектов. Такой стала франшиза про петербургского сыщика Майора Грома. Одноименный фильм впервые увидел свет в 2017 году.
Студия Bubble Comics взяла за основу сюжет комикса о полицейском Игоре Громе. Его публиковал журналист Артем Габрелянов с 2012 по 2017 год.
Картина провалилась в прокате, зато обрела популярность на стриминговых платформах. В съемках участвовали Тихон Жизневский, Алексей Маклаков, Любовь Аксенова, Сергей Горошко, Дмитрий Чеботарев, Константин Хабенский.
Все уже забыли, но в 2009 году в прокат вышел неоднозначный фильм о, можно сказать, русском Человеке-пауке — «Черная молния». Над ним работали студии Universal Studios, Focus Features, Bazelevs, а победитель Евровидения 2009 года Александр Рыбак исполнил главный саундтрек под названием «Супергерой».
В фильме сыграли Григорий Добрыгин, Екатерина Вилкова, Сергей Гармаш, Елена Валюшкина, Валерий Золотухин, Михаил Ефремов.
Главным персонажем стал 20-летний студент Дмитрий Майков, которого создатели не наделили суперспособностями. В его руки попадает уникальный объект — летающая советская «Волга». Именно с ее помощью герою приходится бороться со злом в современной Москве.
Боевик вышел топорным, местами нелепым, его много критиковали за копирование американских блокбастеров. В итоге даже пришлось отменить выход продолжения.
«Сегодня дети постарше считают супергероями или настоящими персонажами, в которых они могут влюбиться и кому захотят подражать, молодых ученых, спортсменов. Например, Алиса Селезнева из последнего фильма „Сто лет тому вперед“», — рассказала 360.ru председатель правления киностудии «Союзмультфильм» и гендиректор киностудии имени Горького Юлианна Слащева.
Современному зрителю нравятся жанр фэнтези, образы будущего, суперспособности. Поэтому сюжеты многих фильмов и мультиков посвящены именно этим темам.
«Во многом мы ориентируемся на Disney, Pixar, DreamWorks, которые выпустили много прекрасных фильмов. Мы берем лучшее. Смотрим на их успехи и провалы, анализируем и выстраиваем свой путь», — объяснила представитель «Союзмультфильма».
Русский Marvel и DC?
Российских проектов все еще не хватает в кинопрокате. Богатыри действительно есть, они существуют в рамках целых франшиз, на которых выросло не одно поколение.
Кроме того, создатели планируют расширяться и делать разнообразный контент, такой как книги, игры, видеоигры и прочее. Но этого все же недостаточно, отметил в беседе с 360.ru кинокритик Дмитрий Бортников.
Новый проект «Союзмультфильма», по его мнению, может стать большой и важной историей. Есть шанс сделать что-то интересное, свежее и для разных аудиторий.
Тем не менее это точно не будет нашим Marvel и DC. Принципиально новым это вряд ли будет, но пока мы не узнаем подробности сюжета, что-то определенное говорить рано.
Дмитрий Бортников
Полюбятся ли новые супергерои российскому зрителю?
Воспоминания — это хорошо, но смогут ли старые добрые персонажи завоевать любовь молодых россиян или нужно искать новых героев? По словам продюсера и владелицы кинокомпании «Лана Синема» Светланы Большаковой, есть два варианта развития событий.
Первый — будет большая маркетинговая поддержка, и героев примут как неизбежность.
«Второй — персонажи попадут в сердца детей и подростков, станут жить и развиваться с ними. Этот вариант возможен, если взрослые будут создавать новую вселенную вместе с подростками», — подытожила продюсер.