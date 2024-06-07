Сегодня 14:53 Marvel по-русски. Что известно о вселенной супергероев «Союзмультфильма» Продюсер Большакова рассказала, когда в России полюбят новых супергероев 0 0 0 Фото: Кинохранилище пленочных мультфильмов киностудии «Союзмультфильм» / РИА «Новости» Эксклюзив

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Киностудия «Союзмультфильм», онлайн-кинотеатр Okko и писатель Сергей Лукьяненко создают оригинальную вселенную русских супергероев. Ими могут стать Левша, Аэлита, Василиса, Семен Дежнев, инженер Гарин, Ихтиандр. Что из этого выйдет и найдет ли проект отклик у российского зрителя, выяснил 360.ru.

Орден Алой Звезды Киновселенная включит в себя героев произведений русских писателей-фантастов, в том числе Александра Беляева и Алексея Толстого, сообщил «Коммерсант». Лукьяненко помогал писатель Сергей Волков. Зритель увидит на экране выдающихся персонажей из литературы, науки, культуры и истории, они получат новые черты характера. Мир назвали Орденом Алой Звезды.

Фото: Художник по персонажам мультфильма «Суворов: Великое путешествие» за работой на киностудии «Союзмультфильм» / РИА «Новости»

Российские фильмы о богатырях и супергероях В отечественном кинематографе это не первая франшиза о людях с суперспособностями. В 2004 году анимационная студия «Мельница» начала выпускать мультфильмы про трех богатырей. Первым стал «Алеша Попович и Тугарин Змей», проект получил ошеломительный успех. После этого появились версии историй с другими персонажами мифологической троицы — Добрыней Никитичем и Ильей Муромцем. Колорита картинам добавляли и реальные исторические лица, например князь Владимир, которого в народе прозвали Красно Солнышко.

Позднее все три героя и их спутницы жизни встречались вместе для борьбы со злом. Франшиза выпускает мультфильмы до сих пор.

Интересно История богатырей так понравилась зрителю, что создатели разработали компьютерные игры на основе вселенной, а Банк России в декабре 2017 года выпустил в обращение монеты серии номиналом три и 25 рублей. История богатырей так понравилась зрителю, что создатели разработали компьютерные игры на основе вселенной, а Банк России в декабре 2017 года выпустил в обращение монеты серии номиналом три и 25 рублей.

Тогда же на большие экраны вышла картина «Последний богатырь», потом сняли еще два фильма. Режиссером трилогии выступил Дмитрий Дьяченко, а производством занимались компания «Уолт Дисней Компани СНГ» и киностудия Yellow, Black and White. В картине смешиваются былинные, сказочные сюжеты и современность. Главные роли сыграли Виктор Хориняк, Мила Сивацкая, Елена Яковлева, Елена Валюшкина и Константин Лавроненко. Сейчас идут съемки сериала.

Однако были примеры и менее успешных супергеройских проектов. Такой стала франшиза про петербургского сыщика Майора Грома. Одноименный фильм впервые увидел свет в 2017 году. Студия Bubble Comics взяла за основу сюжет комикса о полицейском Игоре Громе. Его публиковал журналист Артем Габрелянов с 2012 по 2017 год. Картина провалилась в прокате, зато обрела популярность на стриминговых платформах. В съемках участвовали Тихон Жизневский, Алексей Маклаков, Любовь Аксенова, Сергей Горошко, Дмитрий Чеботарев, Константин Хабенский.

Все уже забыли, но в 2009 году в прокат вышел неоднозначный фильм о, можно сказать, русском Человеке-пауке — «Черная молния». Над ним работали студии Universal Studios, Focus Features, Bazelevs, а победитель Евровидения 2009 года Александр Рыбак исполнил главный саундтрек под названием «Супергерой». В фильме сыграли Григорий Добрыгин, Екатерина Вилкова, Сергей Гармаш, Елена Валюшкина, Валерий Золотухин, Михаил Ефремов. Главным персонажем стал 20-летний студент Дмитрий Майков, которого создатели не наделили суперспособностями. В его руки попадает уникальный объект — летающая советская «Волга». Именно с ее помощью герою приходится бороться со злом в современной Москве.

Боевик вышел топорным, местами нелепым, его много критиковали за копирование американских блокбастеров. В итоге даже пришлось отменить выход продолжения. «Сегодня дети постарше считают супергероями или настоящими персонажами, в которых они могут влюбиться и кому захотят подражать, молодых ученых, спортсменов. Например, Алиса Селезнева из последнего фильма „Сто лет тому вперед“», — рассказала 360.ru председатель правления киностудии «Союзмультфильм» и гендиректор киностудии имени Горького Юлианна Слащева. Современному зрителю нравятся жанр фэнтези, образы будущего, суперспособности. Поэтому сюжеты многих фильмов и мультиков посвящены именно этим темам. «Во многом мы ориентируемся на Disney, Pixar, DreamWorks, которые выпустили много прекрасных фильмов. Мы берем лучшее. Смотрим на их успехи и провалы, анализируем и выстраиваем свой путь», — объяснила представитель «Союзмультфильма».

Фото: АГН Москва / Global Look Press

Русский Marvel и DC? Российских проектов все еще не хватает в кинопрокате. Богатыри действительно есть, они существуют в рамках целых франшиз, на которых выросло не одно поколение. Кроме того, создатели планируют расширяться и делать разнообразный контент, такой как книги, игры, видеоигры и прочее. Но этого все же недостаточно, отметил в беседе с 360.ru кинокритик Дмитрий Бортников.

Фото: Ministry of Culture Russia/via Globallookpress.com / Global Look Press

Новый проект «Союзмультфильма», по его мнению, может стать большой и важной историей. Есть шанс сделать что-то интересное, свежее и для разных аудиторий.

Тем не менее это точно не будет нашим Marvel и DC. Принципиально новым это вряд ли будет, но пока мы не узнаем подробности сюжета, что-то определенное говорить рано. Дмитрий Бортников

Полюбятся ли новые супергерои российскому зрителю? Воспоминания — это хорошо, но смогут ли старые добрые персонажи завоевать любовь молодых россиян или нужно искать новых героев? По словам продюсера и владелицы кинокомпании «Лана Синема» Светланы Большаковой, есть два варианта развития событий.

Фото: Сотрудники киностудии «Союзмультфильм» занимаются раскадровкой мультфильма / РИА «Новости»

Первый — будет большая маркетинговая поддержка, и героев примут как неизбежность. «Второй — персонажи попадут в сердца детей и подростков, станут жить и развиваться с ними. Этот вариант возможен, если взрослые будут создавать новую вселенную вместе с подростками», — подытожила продюсер.