Четверговая соль: как приготовить и где использовать
Раз в году, в преддверии Чистого четверга, верующие готовят особую соль — четверговую. Почему ее называют «солью веры», где используют и какие есть рецепты — в материале 360.ru.
Что такое четверговая соль
Четверговая, или «черная», соль — освященный в храме или приготовленный дома продукт. Священники подчеркивают: это не магический ритуал, а символ очищения души, напоминание о Тайной вечере. Соль в Библии — знак мудрости и вечности, а ее приготовление — акт веры, но не суеверия.
От обычной соли четверговая отличается способом приготовления: ее пережигают в печи или на сковороде, иногда с добавлением ржаной муки, трав или квасной гущи. В старину такой обряд совершали всей семьей, читая молитвы.
Готовую черную соль используют весь год, а остатки перед следующей Пасхой закапывают в землю или бросают в проточную воду.
Зачем готовят четверговую соль и как ее использовать
- Защита дома — четверговую соль хранят у икон или над дверью для защиты от злых сил.
- Лечение — добавляют щепотку в пищу при болезнях (после консультации с врачом).
- Освящение пищи — используют при приготовлении пасхальных блюд.
- Примирение — дают попробовать тем, с кем в ссоре, как знак прощения.
Церковь предупреждает: не стоит приписывать соли магические свойства. Ее сила — в вере и молитве, а не в самом веществе.
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Рецепт четверговой соли в сковороде
Ингредиенты:
- 1 килограмм каменной соли (крупного помола);
- 100 граммов ржаного хлеба или муки (для черного цвета);
- 2 столовые ложки сушеной мяты или чабреца (по желанию).
Приготовление:
- Разогрейте чугунную сковороду, высыпьте соль.
- Добавьте раскрошенный хлеб/муку, постоянно помешивая деревянной ложкой.
- Держите на среднем огне 20-30 минут, пока смесь не потемнеет.
- Остудите, пересыпьте в холщовый мешочек.
Совет: Читайте молитву «Отче наш» во время готовки.
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Рецепт четверговой соли без муки
Ингредиенты
- 500 граммов морской соли;
- 50 граммов измельченной крапивы.
Приготовление
Прокалите соль с травой до серого оттенка, храните в керамической банке.
Освящение соли в храме
Если нет возможности приготовить соль дома, в Чистый четверг можно освятить обычную соль в церкви, положив ее рядом с пасхальной корзиной.