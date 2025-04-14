Четверговая соль: как приготовить и где использовать

Раз в году, в преддверии Чистого четверга, верующие готовят особую соль — четверговую. Почему ее называют «солью веры», где используют и какие есть рецепты — в материале 360.ru.

Что такое четверговая соль

Четверговая, или «черная», соль — освященный в храме или приготовленный дома продукт. Священники подчеркивают: это не магический ритуал, а символ очищения души, напоминание о Тайной вечере. Соль в Библии — знак мудрости и вечности, а ее приготовление — акт веры, но не суеверия.

От обычной соли четверговая отличается способом приготовления: ее пережигают в печи или на сковороде, иногда с добавлением ржаной муки, трав или квасной гущи. В старину такой обряд совершали всей семьей, читая молитвы.

Готовую черную соль используют весь год, а остатки перед следующей Пасхой закапывают в землю или бросают в проточную воду.