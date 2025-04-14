Четверговая соль: как приготовить и где использовать

Фото: Kandinsky & 360.ru

Раз в году, в преддверии Чистого четверга, верующие готовят особую соль — четверговую. Почему ее называют «солью веры», где используют и какие есть рецепты — в материале 360.ru.

Что такое четверговая соль

Четверговая, или «черная», соль — освященный в храме или приготовленный дома продукт. Священники подчеркивают: это не магический ритуал, а символ очищения души, напоминание о Тайной вечере. Соль в Библии — знак мудрости и вечности, а ее приготовление — акт веры, но не суеверия.

От обычной соли четверговая отличается способом приготовления: ее пережигают в печи или на сковороде, иногда с добавлением ржаной муки, трав или квасной гущи. В старину такой обряд совершали всей семьей, читая молитвы.

Готовую черную соль используют весь год, а остатки перед следующей Пасхой закапывают в землю или бросают в проточную воду.

Belkin Alexey/news.ru
Фото: Belkin Alexey/news.ru/www.globallookpress.com

Зачем готовят четверговую соль и как ее использовать

Церковь предупреждает: не стоит приписывать соли магические свойства. Ее сила — в вере и молитве, а не в самом веществе.

Интересно

В Библии соль упоминается многократно — как в Ветхом, так и в Новом Завете. О соли и ее символическом значении говорится в Книге Левит (2:13), Книге Чисел (18:19), Четвертой Книге Царств (2:20–21), Евангелии от Матфея (5:13), Евангелии от Марка (9:50), Послании к Колоссянам (4:6). Интересно, что в древности соль была ценным товаром, ее использовали как «валюту» (отсюда слово «зарплата» — salarium в латыни). В христианстве ее символика переплелась с учением о верности и чистоте.

Рецепт четверговой соли в сковороде

Ингредиенты:

  1. 1 килограмм каменной соли (крупного помола);
  2. 100 граммов ржаного хлеба или муки (для черного цвета);
  3. 2 столовые ложки сушеной мяты или чабреца (по желанию).
Фото: Kandinsky & 360.ru

Приготовление:

Совет: Читайте молитву «Отче наш» во время готовки.

Интересно

Традиция освящать соль в Чистый четверг опирается на библейские образы. Она становится напоминанием: как соль сохраняет пищу, так вера должна сохранять душу от греха.

Рецепт четверговой соли без муки

Ингредиенты

  1. 500 граммов морской соли;
  2. 50 граммов измельченной крапивы.

Приготовление

Прокалите соль с травой до серого оттенка, храните в керамической банке.

Освящение соли в храме

Если нет возможности приготовить соль дома, в Чистый четверг можно освятить обычную соль в церкви, положив ее рядом с пасхальной корзиной.

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