Сегодня 23:34 «Любовью и единением спасемся». Чему учил преподобный Сергий Радонежский Священник Савченко: Сергий Радонежский был добрым, умеющим прощать и тактичным 0 0 0 Фото: Vyacheslav Evseev/Russian Look / Global Look Press Культура

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Православная церковь 8 октября будет вспоминать преподобного Сергия Радонежского. Его знают как праведного монаха благородного происхождения. Что известно о жизни, подвигах и наставлениях игумена — в материале 360.ru.

Жизнь Сергия Радонежского Сергий родился в семье благородных Кирилла и Марии, писал Епитафий Премудрый. У них были еще два ребенка: старший — Стефан, младший — Петр. Сергий был средним сыном. Дата рождения Точная дата его рождения неизвестна, но есть несколько предположений. В житие Никона Рождественского от XIX века говорится, что Сергий Радонежский появился на свет 3 мая 1319 года, в «Энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона» — в 1314-м или 1319 году; по Пахомию Логофету — в 1314 году В жизни Радонежского мало известно точных дат — только день смерти: игумен умер в 70 или 78 лет. Образование и первое чудо Родом Радонежский был из Ростовского княжества. Он жил в селе Варницы под Ростовом. При крещении получил имя Варфоломей — в честь апостола Варфоломея.

Фото: Sergius of Radonezh / Global Look Press

В то время Ростовское княжество конкурировало с Великим Новгородом, прежде всего за освоение севера Руси. Негласно Ростов считали культурной столицей государства. Поэтому в городе было много библиотек и школ, одну из которых посещал Сергий. Считается, что там он выучил греческий язык. Епитафий Премудрый писал, что учеба давалась юному Сергию нелегко, в отличие от его братьев.

Интересно Будущий монах учился неприлежно, медленно. Учителя и родители часто ругали его. Он же «со слезами молился Богу». Будущий монах учился неприлежно, медленно. Учителя и родители часто ругали его. Он же «со слезами молился Богу».

Терпение, труд и, возможно, молитвы помогли мальчику освоить грамоту. Как только он научился читать, сразу приступил к Священному писанию, а после начал ходить в церковь и жить как инок. В «Житие Сергия Радонежского» успех в учебе приписали чуду. Мальчик якобы увидел старца в темных одеждах, который был «подобен ангелу». Он стоял в поле под дубом, молился и плакал. Когда старец закончил, юный Сергий рассказал о своих промахах в учебе. Ребенок попросил помолиться за него Богу. После усердной молитвы старец дал Сергию просфору и предсказал ему: будешь знать грамоту лучше братьев и сверстников. Пророчество сбылось.

Фото: Посетители рассматривают картину Михаила Нестерова «Видение отроку Варфоломею» (1889–1890 гг.) / РИА «Новости»

Переселение в Радонеж После частых набегов монголо-татар, ордынских сборов и череды неурожайных лет семья Сергия обеднела. Из-за нехватки хлеба им пришлось переехать в город Радонеж. Предположительно, Радонежскому тогда было всего 12 лет. Другие источники говорят о 19-летнем возрасте. Примерно в это время Сергий решил посвятить жизнь служению Богу. Источники расходятся во мнениях, были ли с этим согласны его родители-бояре. Одни говорят, что Кирилл и Мария были не против, однако просили сына повременить с постригом до их смерти. Другие источники указывают, что отец до самой смерти не давал благословение на постриг, но в конце жизни смирился с решением сына. В изложении Клосса рассказывается, что родители были категорически против монашеского пострига отрока. После смерти родителей Сергий отдал свою часть наследства младшему брату Петру. Кирилла и Марию похоронили в Покровском Хотьковскиом монастыре, где в тот момент жил старший брат Сергия Стефан. Братья воссоединились и ушли из Хотькова.

Фото: Russian Look / Global Look Press

Отшельничество В те времени в отшельники уходили опытные монахи, но не новички. Сергий и его брат Стефан это изменили. Монахи долго скитались и нашли место, где соорудили келью. В изложении Клосса говорится, что братья не искали место — они пришли во владение Стефана, которое он передал Сергию после пострига в монашество. Построили небольшую церковь рядом с кельей и освятили ее во имя Святой Троицы. Посвящение храма Троице тоже было редким явлением — часто церкви посвящали Спасу, Богородице или святым воинам. Позднее Стефан ушел из уединения. Ему было трудно жить в одиночестве и молитве. Он отправился в Москву в монастырь, где пел в церкви на клиросе, познакомился с митрополитом Алексием, стал духовником князя Московского и Владимирского Симеона.

Фото: Said Gadzhiev/Russian Look / Global Look Press

Сергий же не тяготился одиночеством. Он принял постриг и стал Сергием (до этого его по крещению звали Варфоломеем). К нему начали приходить другие монахи. Всю оставшуюся жизнь прилежно молился, помогал нуждающимся и трудился. Знавшие его лично говорили, что Сергий мог «тихими и кроткими словами» действовать на ожесточенные сердца, примирять врагов, в том числе князей. Сергий Радонежский умер 25 сентября 1392 года.

Фото: Спасо-Прилуцкий Димитриев монастырь — православный монастырь, основанный в 1371 году в излучине реки Вологды учеником Сергия Радонежского святым Димитрием Прилуцким. Sergey Metelitsa / Global Look Press

Подвиги Сергия Радонежского Инок с 12 лет Считается, что Сергий Радонежский начал вести иноческий образ жизни с 12 лет. Молился, постился, посещал церковь. Куликовская битва Один из ярких эпизодов жизни Радонежского — его участие в противостоянии монголо-татарам.

Фото: Памятник Сергию Радонежскому и Знаменская церковь в духовно-просветительском центре «Сергиевская слобода» в городе Бор / РИА «Новости»

В Орде за престол шла борьба. Хан Тохтамыш, который завладел Синей и Белой Ордой, собирался разбить Мамая. И если у Тохтамыша были деньги на наемников в армию, то у Мамая — нет. Он рассчитывал на поддержку генуэзцев. Те, в свою очередь, потребовали взамен на воинов разрешить торговлю на севере Руси. За это Мамай пообещал Дмитрию Донскому выдать ярлык на великое княжение, а его боярам — содействие и устройство в делах. Предложение было выгодное, но Сергий Радонежский сказал: пускать на Русь иностранных торговцев — грех. В то время монах уже имел вес в политических делах, кроме того, его поддержал митрополит Алексий. После отказа Мамаю битва с ним была неизбежна. Перед этим Донской и Радонежский встретились, чтобы игумен дал благословение на битву.

Следует тебе, господин, заботиться о порученном тебе Богом славном христианском стаде. Иди против безбожных, и если Бог поможет тебе, ты победишь и невредимым в свое Отечество с великой честью вернешься. Сергий Радонежский

Кроме того, Радонежский благословил всех добровольцев, которые захотели участвовать в боях с татарами, в том числе иноков. По этой причине могло состояться сражение с участием схимонахов, опытных в военном деле Пересвета и Осляби.

Фото: Фрагмент горельефа «Посещение Дмитрием Донским Сергия Радонежского перед походом против татар» с храма Христа на территории некрополя Донского монастыря / РИА «Новости»

Преобразовал монашества и стал образцом праведного монаха С Сергия Радонежского начался расцвет монашества, рассказал 360.ru священник в храме Петра Митрополита Московского в Санкт-Петербурге Николай Савченко (отец Николай). «Он должен был иметь богатое наследство, но ушел в монастырь. Причем монастырь был не таким, каким мы его знаем сейчас. Тогда это был простой скит. Сергий просто ушел в лес, чтобы служить Богу, молиться и спасать свою душу. Ушел туда с братом. Постепенно к нему стали присоединяться другие монахи, монастырь стал расти», — отметил отец Николай. Но даже когда Сергий Радонежский собрал возле себя много учеников, скит все равно был достаточно простым и скромным. Каменные стены и церкви появились гораздо позже.

Фото: Vadim Nekrasov/Russian Look / Global Look Press

«После смерти Радонежского его ученики начали основывать другие монастыри по всей Руси. Это тоже его заслуга», — пояснил священнослужиель. Несмотря на свое благородное происхождение, преподобный Сергий вел себя с остальными монахами наравне. Один из его основных постулатов — служи ближнему. Все его монахи были из простых крестьян, неграмотных. А он был грамотным, но все равно им служил и без конца трудился, молился. «Уже потом к нему начали приезжать известные люди и князья. Даже когда они бывали в монастыре, Сергий не переставал трудиться, выходил к ним в просто подряснике», — рассказал Савченко. Были случаи, когда братья монастыря начинали роптать, были чем-то недовольны. В таких ситуациях Сергий Радонежский собирался и уходил на другое место. Потом его призывали и уговаривали вернуться — и он возвращался. «Он был совершенно простой, добрый человек, умеющий прощать, очень тактичный», — подытожил отец Николай.

Фото: Памятник преподобному Сергию Радонежскому на площади архитектурного ансамбля мужского ставропигиального монастыря Свято-Троицкой Сергиевой Лавре / РИА «Новости»

Чудеса Сергия Радонежского Сергий Радонежский за свою жизнь совершил многие чудеса. Вот самые известные: Святой молитвой сотворил источник, так как монахи начали жаловаться, что им далеко ходить за водой;

Воскресил отрока;

Исцелил бесноватого, больного бессонницей и греческого епископа. Кому помогает Преподобный Сергий Считается, что святой помогает школьникам и студентам, так как сам в детстве попросил помощи в учении у старца и Бога. Кроме того, преподобного считают покровителем воинов — из-за его благословения на Куликовскую битву и ее успешный исход. Верующие могут обращаться с молитвой к Преподобному Сергию за исцелением души и тела, во время болезней, если у ребенка нет успехов в школе. Также Радонежский помогает избавиться от гордыни, зависти, злости. Еще у святого просят помощи перед сложным выбором.

Интересно Одна из молитв Сергию Радонежскому: О свяще́нная главо́, преподо́бне и Богоно́сне о́тче наш Се́ргие, моли́твою твое́ю, и ве́рою и любо́вию, я́же к Бо́гу, и чистото́ю се́рдца, еще́ на земли́ во оби́тель Пресвяты́я Тро́ицы ду́шу твою́ устро́ивый, и а́нгельскаго обще́ния и Пресвяты́я Богоро́дицы посеще́ния сподо́бивыйся, и дар чудоде́йственныя благода́ти прие́мый, по отше́ствии же твое́м от земны́х наипа́че к Бо́гу прибли́живыйся, и небе́сныя си́лы приобщи́выйся, но и от нас ду́хом любве́ своея́ не отступи́вый, и честны́я твоя́ мо́щи, я́ко сосу́д благода́ти по́лный и преизлива́ющийся, нам оста́вивый! Ве́лие име́я дерзнове́ние ко Всеми́лостивому Влады́це, моли́ спасти́ рабы́ Его́, су́щей в тебе́ благода́ти Его́ ве́рующия и к тебе́ с любо́вию притека́ющия. Испроси́ нам от Великодарови́таго Бо́га на́шего вся́кий дар, всем и коему́ждо благопотре́бен, ве́ры непоро́чны соблюде́ние, градо́в на́ших утвержде́ние, ми́ра умире́ние, от гла́да и па́губы избавле́ние, от наше́ствия иноплеме́нных сохране́ние, скорбя́щим утеше́ние, неду́гующим исцеле́ние, па́дшим возставле́ние, заблужда́ющим на путь и́стины и спасе́ния возвраще́ние, подвиза́ющимся укрепле́ние, благоде́лающим в дела́х благи́х преспе́яние и благослове́ние, младе́нцем воспита́ние, ю́ным наставле́ние, неве́дущим вразумле́ние, сирота́м и вдови́цам заступле́ние, отходя́щим от сего́ вре́меннаго жития́ к ве́чному благо́е уготовле́ние и напу́тствие, отше́дшим блаже́нное упокое́ние, и вся ны споспешеству́ющими твои́ми моли́твами сподо́би в день Стра́шнаго суда́ шу́ия ча́сти изба́витися, десны́я же страны́ о́бщники бы́ти и блаже́нный о́ный глас Влады́ки Христа́ услы́шати: прииди́те, благослове́ннии Отца́ Моего́, насле́дуйте угото́ванное вам ца́рствие от сложе́ния ми́ра. Ами́нь. Одна из молитв Сергию Радонежскому: О свяще́нная главо́, преподо́бне и Богоно́сне о́тче наш Се́ргие, моли́твою твое́ю, и ве́рою и любо́вию, я́же к Бо́гу, и чистото́ю се́рдца, еще́ на земли́ во оби́тель Пресвяты́я Тро́ицы ду́шу твою́ устро́ивый, и а́нгельскаго обще́ния и Пресвяты́я Богоро́дицы посеще́ния сподо́бивыйся, и дар чудоде́йственныя благода́ти прие́мый, по отше́ствии же твое́м от земны́х наипа́че к Бо́гу прибли́живыйся, и небе́сныя си́лы приобщи́выйся, но и от нас ду́хом любве́ своея́ не отступи́вый, и честны́я твоя́ мо́щи, я́ко сосу́д благода́ти по́лный и преизлива́ющийся, нам оста́вивый! Ве́лие име́я дерзнове́ние ко Всеми́лостивому Влады́це, моли́ спасти́ рабы́ Его́, су́щей в тебе́ благода́ти Его́ ве́рующия и к тебе́ с любо́вию притека́ющия. Испроси́ нам от Великодарови́таго Бо́га на́шего вся́кий дар, всем и коему́ждо благопотре́бен, ве́ры непоро́чны соблюде́ние, градо́в на́ших утвержде́ние, ми́ра умире́ние, от гла́да и па́губы избавле́ние, от наше́ствия иноплеме́нных сохране́ние, скорбя́щим утеше́ние, неду́гующим исцеле́ние, па́дшим возставле́ние, заблужда́ющим на путь и́стины и спасе́ния возвраще́ние, подвиза́ющимся укрепле́ние, благоде́лающим в дела́х благи́х преспе́яние и благослове́ние, младе́нцем воспита́ние, ю́ным наставле́ние, неве́дущим вразумле́ние, сирота́м и вдови́цам заступле́ние, отходя́щим от сего́ вре́меннаго жития́ к ве́чному благо́е уготовле́ние и напу́тствие, отше́дшим блаже́нное упокое́ние, и вся ны споспешеству́ющими твои́ми моли́твами сподо́би в день Стра́шнаго суда́ шу́ия ча́сти изба́витися, десны́я же страны́ о́бщники бы́ти и блаже́нный о́ный глас Влады́ки Христа́ услы́шати: прииди́те, благослове́ннии Отца́ Моего́, насле́дуйте угото́ванное вам ца́рствие от сложе́ния ми́ра. Ами́нь.

Фото: Храм в честь преподобного Сергия Радонежского на Красном Холме, построенный до революции, входит сейчас в музейно-исторический и природный комплекс «Куликово поле». Yuriy Kaver/Russian Look / Global Look Press

«Ни о чем бесполезном не нужно заботиться»: наставления Преподобного Сергия «Имея пищу и одежду, тем довольны будем». «Ни о чем бесполезном не нужно заботиться, но следует уповать и взирать на Бога». Сергий Радонежский учил, что если молиться Господу, он накормит, оденет и позаботится о всех делах человека. «Без испытаний и бед не проходит жизнь человеческая и не бывает спасения души». Испытания посылают в назидание за грехи, их нужно переживать терпеливо. «Смирением украшать себя». Святой учил, что нужно быть скромным и не считать свою жизнь ценной в обмен на небесные блага. «Желал бы лучше повиноваться, чем начальствовать, но страшусь суда Божия и предаю себя в волю Господню». «От юности своей я не носил на себе золото, в старости же тем более хочу пребыть в нищете». Без веры невозможно прийти к Богу. Но настоящая вера противопоставлена высокомудрию так же, как и маловерию и неверию. «Любовью и единением спасемся». «Кто хочет быть меж нами первым, да будет всем слугой». Радонежский учил монахов: терпите нужду и недостаток, беды и печали, чтобы войти в Царство Небесное. «Творящие неправду становятся неимущими, дома их пустеют, и память о них исчезает навсегда». «Внимайте себе, братия, всех молю, прежде имейте страх Божий и чистоту душевную и телесную и любовь нелицемерную».