«Любовью и единением спасемся». Чему учил преподобный Сергий Радонежский
Священник Савченко: Сергий Радонежский был добрым, умеющим прощать и тактичным
Православная церковь 8 октября будет вспоминать преподобного Сергия Радонежского. Его знают как праведного монаха благородного происхождения. Что известно о жизни, подвигах и наставлениях игумена — в материале 360.ru.
Жизнь Сергия Радонежского
Сергий родился в семье благородных Кирилла и Марии, писал Епитафий Премудрый. У них были еще два ребенка: старший — Стефан, младший — Петр. Сергий был средним сыном.
Дата рождения
Точная дата его рождения неизвестна, но есть несколько предположений.
В житие Никона Рождественского от XIX века говорится, что Сергий Радонежский появился на свет 3 мая 1319 года, в «Энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона» — в 1314-м или 1319 году; по Пахомию Логофету — в 1314 году
В жизни Радонежского мало известно точных дат — только день смерти: игумен умер в 70 или 78 лет.
Образование и первое чудо
Родом Радонежский был из Ростовского княжества. Он жил в селе Варницы под Ростовом. При крещении получил имя Варфоломей — в честь апостола Варфоломея.
В то время Ростовское княжество конкурировало с Великим Новгородом, прежде всего за освоение севера Руси. Негласно Ростов считали культурной столицей государства. Поэтому в городе было много библиотек и школ, одну из которых посещал Сергий. Считается, что там он выучил греческий язык.
Епитафий Премудрый писал, что учеба давалась юному Сергию нелегко, в отличие от его братьев.
Интересно
Терпение, труд и, возможно, молитвы помогли мальчику освоить грамоту. Как только он научился читать, сразу приступил к Священному писанию, а после начал ходить в церковь и жить как инок.
В «Житие Сергия Радонежского» успех в учебе приписали чуду. Мальчик якобы увидел старца в темных одеждах, который был «подобен ангелу». Он стоял в поле под дубом, молился и плакал. Когда старец закончил, юный Сергий рассказал о своих промахах в учебе. Ребенок попросил помолиться за него Богу.
После усердной молитвы старец дал Сергию просфору и предсказал ему: будешь знать грамоту лучше братьев и сверстников. Пророчество сбылось.
Переселение в Радонеж
После частых набегов монголо-татар, ордынских сборов и череды неурожайных лет семья Сергия обеднела. Из-за нехватки хлеба им пришлось переехать в город Радонеж. Предположительно, Радонежскому тогда было всего 12 лет. Другие источники говорят о 19-летнем возрасте.
Примерно в это время Сергий решил посвятить жизнь служению Богу. Источники расходятся во мнениях, были ли с этим согласны его родители-бояре. Одни говорят, что Кирилл и Мария были не против, однако просили сына повременить с постригом до их смерти.
Другие источники указывают, что отец до самой смерти не давал благословение на постриг, но в конце жизни смирился с решением сына. В изложении Клосса рассказывается, что родители были категорически против монашеского пострига отрока.
После смерти родителей Сергий отдал свою часть наследства младшему брату Петру. Кирилла и Марию похоронили в Покровском Хотьковскиом монастыре, где в тот момент жил старший брат Сергия Стефан. Братья воссоединились и ушли из Хотькова.
Отшельничество
В те времени в отшельники уходили опытные монахи, но не новички. Сергий и его брат Стефан это изменили.
Монахи долго скитались и нашли место, где соорудили келью. В изложении Клосса говорится, что братья не искали место — они пришли во владение Стефана, которое он передал Сергию после пострига в монашество. Построили небольшую церковь рядом с кельей и освятили ее во имя Святой Троицы. Посвящение храма Троице тоже было редким явлением — часто церкви посвящали Спасу, Богородице или святым воинам.
Позднее Стефан ушел из уединения. Ему было трудно жить в одиночестве и молитве. Он отправился в Москву в монастырь, где пел в церкви на клиросе, познакомился с митрополитом Алексием, стал духовником князя Московского и Владимирского Симеона.
Сергий же не тяготился одиночеством. Он принял постриг и стал Сергием (до этого его по крещению звали Варфоломеем). К нему начали приходить другие монахи.
Всю оставшуюся жизнь прилежно молился, помогал нуждающимся и трудился. Знавшие его лично говорили, что Сергий мог «тихими и кроткими словами» действовать на ожесточенные сердца, примирять врагов, в том числе князей.
Сергий Радонежский умер 25 сентября 1392 года.
Подвиги Сергия Радонежского
Инок с 12 лет
Считается, что Сергий Радонежский начал вести иноческий образ жизни с 12 лет. Молился, постился, посещал церковь.
Куликовская битва
Один из ярких эпизодов жизни Радонежского — его участие в противостоянии монголо-татарам.
В Орде за престол шла борьба. Хан Тохтамыш, который завладел Синей и Белой Ордой, собирался разбить Мамая. И если у Тохтамыша были деньги на наемников в армию, то у Мамая — нет. Он рассчитывал на поддержку генуэзцев.
Те, в свою очередь, потребовали взамен на воинов разрешить торговлю на севере Руси. За это Мамай пообещал Дмитрию Донскому выдать ярлык на великое княжение, а его боярам — содействие и устройство в делах.
Предложение было выгодное, но Сергий Радонежский сказал: пускать на Русь иностранных торговцев — грех. В то время монах уже имел вес в политических делах, кроме того, его поддержал митрополит Алексий. После отказа Мамаю битва с ним была неизбежна.
Перед этим Донской и Радонежский встретились, чтобы игумен дал благословение на битву.
Следует тебе, господин, заботиться о порученном тебе Богом славном христианском стаде. Иди против безбожных, и если Бог поможет тебе, ты победишь и невредимым в свое Отечество с великой честью вернешься.
Сергий Радонежский
Кроме того, Радонежский благословил всех добровольцев, которые захотели участвовать в боях с татарами, в том числе иноков. По этой причине могло состояться сражение с участием схимонахов, опытных в военном деле Пересвета и Осляби.
Преобразовал монашества и стал образцом праведного монаха
С Сергия Радонежского начался расцвет монашества, рассказал 360.ru священник в храме Петра Митрополита Московского в Санкт-Петербурге Николай Савченко (отец Николай).
«Он должен был иметь богатое наследство, но ушел в монастырь. Причем монастырь был не таким, каким мы его знаем сейчас. Тогда это был простой скит. Сергий просто ушел в лес, чтобы служить Богу, молиться и спасать свою душу. Ушел туда с братом. Постепенно к нему стали присоединяться другие монахи, монастырь стал расти», — отметил отец Николай.
Но даже когда Сергий Радонежский собрал возле себя много учеников, скит все равно был достаточно простым и скромным. Каменные стены и церкви появились гораздо позже.
«После смерти Радонежского его ученики начали основывать другие монастыри по всей Руси. Это тоже его заслуга», — пояснил священнослужиель.
Несмотря на свое благородное происхождение, преподобный Сергий вел себя с остальными монахами наравне. Один из его основных постулатов — служи ближнему. Все его монахи были из простых крестьян, неграмотных. А он был грамотным, но все равно им служил и без конца трудился, молился.
«Уже потом к нему начали приезжать известные люди и князья. Даже когда они бывали в монастыре, Сергий не переставал трудиться, выходил к ним в просто подряснике», — рассказал Савченко.
Были случаи, когда братья монастыря начинали роптать, были чем-то недовольны. В таких ситуациях Сергий Радонежский собирался и уходил на другое место. Потом его призывали и уговаривали вернуться — и он возвращался.
«Он был совершенно простой, добрый человек, умеющий прощать, очень тактичный», — подытожил отец Николай.
Чудеса Сергия Радонежского
Сергий Радонежский за свою жизнь совершил многие чудеса. Вот самые известные:
- Святой молитвой сотворил источник, так как монахи начали жаловаться, что им далеко ходить за водой;
- Воскресил отрока;
- Исцелил бесноватого, больного бессонницей и греческого епископа.
Кому помогает Преподобный Сергий
Считается, что святой помогает школьникам и студентам, так как сам в детстве попросил помощи в учении у старца и Бога.
Кроме того, преподобного считают покровителем воинов — из-за его благословения на Куликовскую битву и ее успешный исход.
Верующие могут обращаться с молитвой к Преподобному Сергию за исцелением души и тела, во время болезней, если у ребенка нет успехов в школе. Также Радонежский помогает избавиться от гордыни, зависти, злости. Еще у святого просят помощи перед сложным выбором.
Интересно
«Ни о чем бесполезном не нужно заботиться»: наставления Преподобного Сергия
- «Имея пищу и одежду, тем довольны будем».
- «Ни о чем бесполезном не нужно заботиться, но следует уповать и взирать на Бога». Сергий Радонежский учил, что если молиться Господу, он накормит, оденет и позаботится о всех делах человека.
- «Без испытаний и бед не проходит жизнь человеческая и не бывает спасения души». Испытания посылают в назидание за грехи, их нужно переживать терпеливо.
- «Смирением украшать себя». Святой учил, что нужно быть скромным и не считать свою жизнь ценной в обмен на небесные блага.
- «Желал бы лучше повиноваться, чем начальствовать, но страшусь суда Божия и предаю себя в волю Господню».
- «От юности своей я не носил на себе золото, в старости же тем более хочу пребыть в нищете».
- Без веры невозможно прийти к Богу. Но настоящая вера противопоставлена высокомудрию так же, как и маловерию и неверию.
- «Любовью и единением спасемся».
- «Кто хочет быть меж нами первым, да будет всем слугой».
- Радонежский учил монахов: терпите нужду и недостаток, беды и печали, чтобы войти в Царство Небесное.
- «Творящие неправду становятся неимущими, дома их пустеют, и память о них исчезает навсегда».
- «Внимайте себе, братия, всех молю, прежде имейте страх Божий и чистоту душевную и телесную и любовь нелицемерную».