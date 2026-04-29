Революционер в мире игрушек. Чем прославился создатель Хи-Мэна

Сегодня в возрасте 91 года умер Роджер Свит — американский дизайнер игрушек, подаривший миру знакомый многим образ героя по имени Хи-Мен. Спустя почти полвека этот персонаж из мультфильма «Властелины вселенной» переживает новую волну популярности.

Над чем работал

Роджер Свит родился в 1935 году в штате Огайо. Он закончил Университет Майами в Оксфорде и Институт дизайна при Иллинойском технологическом институте, а после учебы устроился дизайнером в Walter Dorwin Teague Associates.

До прихода в Mattel Свит успел поработать с компаниями Rubbermaid, Hoover и Procter & Gamble, в основном он создавал упаковки для различных брендов. Исключением стал его проект интерьера лайнера Boeing 747 — одного из самых распространенных широкофюзеляжных пассажирских самолетов.

Позже Свит перешел в американскую компанию Mattel, благодаря которой появились кукла Барби, машинки Hot Wheels и другие популярные игрушки. В 70-80-х годах у бренда возникли проблемы с запуском успешной линейки по вселенной «Звездных войн» из-за вопроса авторских прав

Свит на тот момент был ведущим дизайнером в отделе предварительного проектирования и в 1982 он придумал Хи-Мэна, благодаря которому дела Mattel сильно улучшились.