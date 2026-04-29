Революционер в мире игрушек. Чем прославился создатель Хи-Мэна
Умер создатель мультперсонажа Хи-Мэн Роджер Свит
Сегодня в возрасте 91 года умер Роджер Свит — американский дизайнер игрушек, подаривший миру знакомый многим образ героя по имени Хи-Мен. Спустя почти полвека этот персонаж из мультфильма «Властелины вселенной» переживает новую волну популярности.
Над чем работал
Роджер Свит родился в 1935 году в штате Огайо. Он закончил Университет Майами в Оксфорде и Институт дизайна при Иллинойском технологическом институте, а после учебы устроился дизайнером в Walter Dorwin Teague Associates.
До прихода в Mattel Свит успел поработать с компаниями Rubbermaid, Hoover и Procter & Gamble, в основном он создавал упаковки для различных брендов. Исключением стал его проект интерьера лайнера Boeing 747 — одного из самых распространенных широкофюзеляжных пассажирских самолетов.
Позже Свит перешел в американскую компанию Mattel, благодаря которой появились кукла Барби, машинки Hot Wheels и другие популярные игрушки. В 70-80-х годах у бренда возникли проблемы с запуском успешной линейки по вселенной «Звездных войн» из-за вопроса авторских прав
Свит на тот момент был ведущим дизайнером в отделе предварительного проектирования и в 1982 он придумал Хи-Мэна, благодаря которому дела Mattel сильно улучшились.
История Хи-Мэна
Фигурка этого героя произвела настоящую революцию в индустрии игрушек. В отличие от своих кукол-собратьев, пластиковый Хи-Мэн был больше, мог двигать мускулистыми руками и ногами, а также имел съемные аксессуары.
Персонаж набирал популярность, и в 1983 году в США выпустили мультсериал «Хи-Мен и властелины вселенной», который быстро завоевал сердца зрителей. Проект стал очень успешным, всего в свет вышло 130 эпизодов.
В Сети можно часто увидеть кадры из этого сериала, а многие из них завирусились как мемы. В связи с новой волной популярности «Властелинов вселенной» Amazon, MGM и Mattel решили перезапустить франшизу.
Роль Хи-Мэна в новом фильме сыграл британский актер Николас Галицин. Солист 30 seconds to Mars Джаред Лето предстанет перед зрителями в образе злого колдуна Скелетора, а звезда сериала «Ривердейл» Камила Мендес — красавицы Тилы. Картина выйдет в мировой прокат уже 5 июня.
Свит не дожил до премьеры фильма всего несколько месяцев. Дизайнер страдал от деменции и скончался в клинике для людей с нарушениями памяти. В специализированное учреждение он попал после того, как упал во время прогулки.
Когда врачи обнаружили создателя Хи-Мэна два кровоизлияния в мозг, его жена организовала благотворительную кампанию для сбора денег на уход и лечение. Многие люди, выросшие на «Хи-Мэне и „Властелинах Вселенной“, захотели помочь Свиту. Сумма пожертвований превысила первоначальную цель в 50 тысяч долларов и в итоге достигла почти 94 тысяч.