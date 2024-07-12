Сегодня 15:17 Большой обман маленького российского кино Писатель Беседин: запретить корейские сериалы в России не получится 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Эксклюзив

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Есть такое выражение: «Поверил в себя». Зачастую его употребляют в саркастическом контексте. Вот так и с российским кино. Оно слишком поверило в себя — вернее, поверили те, кто его производит.

В определенный момент государственные мужи России поняли, в общем-то, очевидную вещь, что кино — по-прежнему важнейшее из искусств. И через него лучше всего реализуется то, что называется «мягкой силой». Двадцать пять лет Россия вызревала на кино голливудском — теперь пусть посмотрят как бы собственное. Так в российское кино полились огромные денежные потоки — золотыми реками, водопадами. Это позволило отечественным кинематографистам снимать много и часто. Правда, количество, если брать по гамбургскому счету, так и не переросло в качество. Не все так плохо, конечно, но и не все так хорошо.

Фото: Bulkin Sergey/news.ru / Global Look Press

Проблема в том, что отчеты при этом делаются космические. Мол, смотрите: у нас рекордные кассовые сборы! Но не говорится при этом, что в российских кинотеатрах не показываются те же американские блокбастеры, которые не доходят туда под различными, часто довольно сомнительными, предлогами. Что не мешает, впрочем, крутить в кинотеатрах дешёвые иностранные хорроры и триллеры. Однако теперь под прицелом и другие «конкурирующие фирмы» российского кино. В Госдуме, например, возмутились, что в турецких сериалах создают «ложный образ» идеального мужчины.

Фото: Philippe Farjon/ZUMAPRESS.com / Global Look Press

И с этим трудно не согласиться, на самом деле. Потому что турки из сериалов — вовсе не те, которых россиянки встречают в реальной жизни.

Вот только что не так с самими россиянками, если они верят в эту белиберду? Что не так с российскими мужчинами, если от них бегут к киношным образам? И наконец, что мешает российскому кинематографу создавать правильные образы?

Однако коробочка не полна — и вот уже легендарный депутат Милонов требует ввести квоты на азиатские сериалы, коими забиты онлайн-кинотеатры. Речь идет о том, чтобы они составляли, эти азиатские сериалы, 1% от общего контента. Опять же, проблема обозначена верно, но решение — нет.

То, что молодежь сидит на азиатских сериалах, — факт. Знаю по старшей дочери. И вряд ли это можно отменить/решить запретами.

Куда важнее и куда правильнее создавать альтернативу. Корейские сериалы как раз-таки и служат примером эффективного, а местами и сверхэффективного применения soft power, той самой «мягкой силы». Когда девочки и мальчики, насмотревшись сериалов, как заговоренные, повторяют: Корея — это круто.

Фото: Lee Jae-Won/AFLO / Global Look Press

Отменить это не получится. Запретить тоже. Необходимо создать что-то вместо. И это «что-то» должно быть явно созидательнее и благообразнее, нежели «Слово пацана».

Если кино — это рынок, то необходима конкуренция. Без этого развития не будет. Если нет конкуренции, то необходима идеология и система развития, как-то было в СССР в его лучших проявлениях.

А иначе — ни рыба ни мясо. А иначе — две параллельных реальности. В одной звучат рапорты о великих кассовых сборах российского кино, а в другой женщины смотрят турецкие сериалы, а молодежь — дораму. Ну и где тут, спрашивается, свое?..