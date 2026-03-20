Большое богатство в маленьком кувшине. Как житель Таджикистана случайно нашел клад и помог стране
Музей арийской цивилизации, который появится в Душанбе по поручению президента Таджикистана Эмомали Рахмона, пополнится уникальными экспонатами, найденными по чистой случайности.
Случайно найденные монеты
В конце января житель Хатлонской области, что на юго-западе Таджикистана, копал землю. Неожиданно ему на глаза попался глиняный кувшин, полный медных монет. Он рассказал о находке ученым, сообщило РИА «Новости».
За столетия в земле монеты покрылись патиной, часть из них слиплись, но нумизматы и реставраторы взялись за них с полной ответственностью.
Экспертиза показала, что находка относится к I веку нашей эры. Удалось установить даже десятилетие, в которое их отчеканили, — с 80 по 90-й год. В то время территорию современных Таджикистана, Афганистана, Пакистана, часть Узбекистана и часть Индии занимало Кушанское царство, а правителем его был Виме Такту — именно его профиль нашли на некоторых монетах.
Всего монет 173, их состояние оценивают как среднее. Профессиональные археологи со знаниями в этой сфере планируют отреставрировать их и выставить в музее. Благодаря этому таджикские ученые планируют больше узнать об этнической и культурной принадлежности кушанцев.
Это не первая такая находка в регионе. Летом прошлого года Sputnik Таджикистан сообщал, что в селе Сарбанд в двух десятках километров от областного центра — Бохтара (ранее город назывался Курган-Тюбе) — нашли золотую серьгу времен Кушанского царства.
Кушанское царство
О Кушанском царстве известно немного, и местным археологам важна каждая зацепка. Первые сведения об этом периоде у историков появились только в XIX веке.
Первым его правителем считается Герайос, руководивший страной с начала нашей эры. Особое влияние на царство оказали соседи-бактрийцы — в частности, в основу его письма лег греческий алфавит. Кушане активно вели торговлю с разными государствами той эпохи, в том числе с Римской империей.
Прекратило свое существование царство примерно в конце IV века. Но до сих пор ученые пытаются разгадать его тайны.