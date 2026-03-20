Большое богатство в маленьком кувшине. Как житель Таджикистана случайно нашел клад и помог стране

Музей арийской цивилизации, который появится в Душанбе по поручению президента Таджикистана Эмомали Рахмона, пополнится уникальными экспонатами, найденными по чистой случайности.

Случайно найденные монеты

В конце января житель Хатлонской области, что на юго-западе Таджикистана, копал землю. Неожиданно ему на глаза попался глиняный кувшин, полный медных монет. Он рассказал о находке ученым, сообщило РИА «Новости».

За столетия в земле монеты покрылись патиной, часть из них слиплись, но нумизматы и реставраторы взялись за них с полной ответственностью.

Экспертиза показала, что находка относится к I веку нашей эры. Удалось установить даже десятилетие, в которое их отчеканили, — с 80 по 90-й год. В то время территорию современных Таджикистана, Афганистана, Пакистана, часть Узбекистана и часть Индии занимало Кушанское царство, а правителем его был Виме Такту — именно его профиль нашли на некоторых монетах.

Всего монет 173, их состояние оценивают как среднее. Профессиональные археологи со знаниями в этой сфере планируют отреставрировать их и выставить в музее. Благодаря этому таджикские ученые планируют больше узнать об этнической и культурной принадлежности кушанцев.

Это не первая такая находка в регионе. Летом прошлого года Sputnik Таджикистан сообщал, что в селе Сарбанд в двух десятках километров от областного центра — Бохтара (ранее город назывался Курган-Тюбе) — нашли золотую серьгу времен Кушанского царства.