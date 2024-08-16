Сегодня 19:42 «Без интриги и харизмы». Что не так с 4-м сезоном «Эмили в Париже»? Кинокритик Бортников: в 4-м сезоне «Эмили в Париже» от актеров требуют немного 0 0 0 Фото: CraSH/Keystone Press Agency / Global Look Press Культура

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В минувший четверг, 15 августа, на Netflix вышла первая половина четвертого сезона сериала «Эмили в Париже». Однако критики и зрители пока не сильно хвалят новые эпизоды. Что не так с продолжением проекта, как отзываются о нем фанаты, зрители и зарубежная пресса, выяснил 360.ru.

О чем сериал «Эмили в Париже» Молодая американка Эмили приезжает из Чикаго в Париж, чтобы работать во французском подразделении маркетинговой компании Gilbert Group. Эмили напориста и общительна, поэтому быстро заводит новые знакомства и друзей, в том числе с уличной певицей Минди, регистрируется в соцсетях и показывает себя как отличный работник. Помимо этого, Эмили бесконечно крутит романы с парижскими мужчинами. Одним из них стал ее сосед — шеф-повар Габриэль, у которого, впрочем, уже есть девушка — искусствовед Камиль. Также в жизни главной героини появляется англичанин Алфи. У девушки есть строгая начальница Сильви, персонаж которой активно раскрывают во втором сезоне. Она замужем за своим мужем Лораном 20 лет, но они не живут вместе. У Сильви есть любовник Грато — владелец парфюмерной компании Maison Lavaux. А еще в молодости она была фотографом. С развитием сюжета она увольняется из компании Эмили.

Актеры и производство проекта Netflix Главную героиню сериала сыграла Лили Коллинз. Роль ее начальницы Сильви исполнила Филиппин Леруа-Болье, подруги Минди — Эшли Пак. Романтическим партнером Эмили Габриэлем стал актер Лукас Браво, его подругой Камиль — Камиль Раза, второго бойфренда главной героини Алфи сыграл Люсьен Лависконт. Также в проекте участвовали Сэмюэль Арнольд, Брюно Гуэри, Уильям Абади, Пол Форман и другие актеры.

Интересно Над проектом работал создатель культового сериала «Секс в большом городе» Даррен Стар, а над костюмами — художник, которая создавала гардероб главных героинь этого проекта, Патрисия Филд. Над проектом работал создатель культового сериала «Секс в большом городе» Даррен Стар, а над костюмами — художник, которая создавала гардероб главных героинь этого проекта, Патрисия Филд.

Съемки проходили в Париже. По словам Коллинз, ей пришлось пережить в реальности все то, с чем столкнулась ее героиня, — адаптацию в новом городе, временные неудобства, языковой барьер. «У меня на две недели пропала горячая вода, в моей квартире не было отопления, мой лифт перестал работать, повсюду шла стройка. Были моменты, когда я спрашивала Даррена: вы это спланировали, чтобы я почувствовала себя Эмили?» — рассказывала она.

Почему «Эмили в Париже» полюбили во всем мире Сериал с первого сезона покорил сердца зрителей. А к четвертому многие стали его преданными фанатами. Были, правда, и недовольные, кого история совсем не впечатлила. Планировалось, что сериал станет неким «Сексом в большом городе» нашего времени. У проектов действительно много общего. Так, главное детище Стара в момент выхода тоже много ругали, в том числе за создание ложного образа одиноких жителей Нью-Йорка. Могла ли колумнистка-фрилансер Керри иметь целый шкаф туфелек Manolo Blahnik? Вряд ли. Вот и американка до мозга костей Эмили не раздражает своей общительностью, а лишь очаровывает. Что уж говорить о том, что она в четвертом сезоне все еще не говорит на французском?

Фото: Javier Rojas/Keystone Press Agency / Global Look Press

Части зрителей сериал очень полюбился за его легкость. У героев, которые всегда одеты с иголочки, с идеально уложенными волосами и макияжем, все получается непринужденно и играючи. После чашечки кофе с подругой в кафе с видом на Эйфелеву башню они идут навстречу неурядицам и нестыковкам в романтических отношениях с улыбками на лицах. В сериале показали идеальный и чистый офис, рабочий стол с красивыми предметами на нем, уютные квартиры, множество модных нарядов, которые рядовая сотрудница маркетинговой компании меняет как перчатки, идеально говорящих по-английски жителей Парижа, красивые городские виды в лучах заката.

Фото: Netflix/Keystone Press Agency / Global Look Press

И красивая картинка одерживает победу над сюжетом. Возможно, именно это и полюбилось зрителям. Ведь иногда после тяжелого рабочего дня хочется именно такой легкости и непринужденности. Чем закончился третий сезон «Эмили в Париже» В третьем сезоне проекта Эмили наконец-то делает выбор между Габриэлем и Алфи в пользу последнего. При этом главная героиня старается остаться с Габриэлем и его девушкой Камиль в хороших отношениях. Они, кстати, готовятся к свадьбе. В финале Камиль признается Габриэлю, что любит другого. Она заявляет, что чувствует его романтическую привязанность к Эмили. Более того, оказывается, что Камиль беременна. А что же Алфи? Его сердце разбивают новости о том, что Габриэль любит Эмили.

О чем была первая серия четвертого сезона «Эмили в Париже» После предсвадебной драмы третьего сезона Эмили решает полностью погрузиться в работу. И блистает в одной из рекламных кампаний в поцелуе на воздушном шаре с бывшим бойфрендом Алфи. Компания просит повторить поцелуй на коммерческом мероприятии. На нем Алфи напоминает Эмили, что между ними все кончено, но бывшая пара все же целуется перед камерами. В этом же эпизоде разворачиваются линии с подругой Эмили Минди и ее участием в Евровидении, начальницей Сильви и другими. Кроме того, о привязанности Эмили к Габриэлю узнают в соцсетях. «Эмили в Париже» обзор четвертого сезона Обозревательница The Guardian Лейла Латиф в пух и пах раскритиковала начало следующего сезона. По ее мнению, проекту не хватает драмы и интриги, сериал «превратился в черную дыру». По ее словам, Эмили все так же находится в Париже, работает маркетинговым директором на своего сурового босса Сильви, живет в крошечной квартире, попадает сразу в несколько любовных треугольников.

«Последнее звучит так, будто может обеспечить достаточно драмы, но нет. Все участники способны вести зрелые разговоры о своих романтических конфликтах, а затем двигаться дальше без трений или обид. После четырех сезонов шоу превратилось в черную дыру, без интриги, харизмы и сюжета», — отметила Латиф. Она подчеркнула, что создатели боятся сделать Эмили более реальной, ее персонажу не хватает остроты. Например, ее сексуальность в очередном сезоне не раскрывается — героиня ведет себя как девочка-подросток. Ее любовные связи Латиф называет «картонными». Кроме того, первая половина сезона завершается без интриги, что отбивает всякое желание смотреть шоу дальше и ждать его выхода осенью. «Здесь пять серий заканчиваются пожиманием плечами. Как будто нас спрашивают: „Так сойдет?“» — написала Латиф. Пэт Стейси из The Irish Independent считает, что за четыре сезона главная героиня не развивается как персонаж — к ее ногам все так же склоняются парижане, а ей все так же не нужно ничего для этого делать. Журналистка Daily Beast Эмма Стефански похвалила картину за китчевость, веселые диалоги и стильные костюмы. Ее поддержала Эмили Каппелло из Collider. По мнению последней, в новом сезоне создатели сломали стереотип сильной девушки и показали ее уязвимость.

Фото: Netflix/Keystone Press Agency / Global Look Press

Все ли так плохо в четвертом сезоне Проект «Эмили в Париже» с самого начала критиковали за легкость и простоту, отметил в беседе с 360.ru кинокритик Дмитрий Бортников. «Да, Париж красив, герои замечательные, но сам сериал — жвачка, все предсказуемо с первой серии, и никаких особых сюрпризов авторы, по крайней мере до четвертого сезона, зрителям не предлагали. Все просто, красиво, ярко, вкусно и музыкально», — пояснил он. Плюсами сезона, по его оценке, можно назвать красивых людей, понятные ситуации и любовь.

Париж, конечно, сам по себе создает множество параллелей и мыслей в голове зрителей. Дмитрий Бортников

«От актеров требуют немного: быть красивыми, позитивными и солнечными. И они вполне справляются со своими ролями», — добавил собеседник 360.ru. Так, перед героями выстраивают различные задачи, с которыми они раньше не сталкивались. Это беременность, партнерство, работа и попытка разобраться, кто с кем и почему хочет остаться. «Как в итоге все это авторы разбросают по сюжету и смогут ли вытянуть очередной сезон, мы скоро узнаем», — заключил кинокритик.