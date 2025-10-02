«Атом»: отличный сериал, в котором не показали главное

На центральном телевидении идет сериал «Атом» о создании в СССР первой атомной бомбы. Публицист Анастасия Миронова посмотрела его вместе с телезрителями и отметила, что на средства Росатома не показали едва ли не самое существенное: наша страна вообще могла остаться без ядерного оружия и попасть под американскую программу уничтожения только потому, что сначала НКВД остановили атомные исследования, а потом изводили ведущих ученых подозрениями.

Смотрю сериал «Атом», его показывают сейчас по центральному телевидению, хотя сняли еще весной. Что сказать? Хороший сериал. Если не считать мелких огрехов вроде белоснежных маскхалатов у красноармейцев в засаде или тупых американцев, которые не догадались поискать металлический уран в бочках с надписью «Уран»… В общем, если не учитывать такие ляпы, то сериал очень даже неплох на фоне того шлака, что в последние годы прорывается на центральные телеканалы. Темп речи актеров и смены сцен почти соответствуют старому кино. Играют все очень хорошо, а Алексей Гуськов — просто замечательно.

Фото: Алексей Гуськов / РИА «Новости»

Вопрос только один: что именно все эти актеры играют, в том числе Гуськов? Сериал мне показался не совсем честным. Хорошо было бы не упустить России исторический шанс и на деньги Росатома показать цену ошибки дуболомов при автомате.

Ведь как раз советский атомный проект объясняет, что за одну глупость одного недалекого руководителя или даже офицера огромную цену может заплатить целая страна, и СССР чуть ее не заплатил.

Нам повезло. Повезло, что немцы недооценивали ядерное оружие и отстали в разработках. Повезло, что американцы до 1948 года не бомбили Союз, потому что минимум с сорок шестого они не знали точно, есть ли у Страны Советов реактор — чекисты имитировали его существование и запускали слухи о готовности бомбы, как это многие годы делали в КНДР! Ну и досталось бы нам, как Японии, только потому, что вовремя не поняли, что такое наука. Первый конкретный план ядерного удара по СССР — от ноября 1947 года. Повезло, что военные требовали 34 бомбы, а в боеготовности США было только семь.

Фото: Единственное здание, сохранившееся после атомной бомбардировки 6 августа 1945 года. hutchison / www.globallookpress.com

Новый план — октябрь 1948-го. К уничтожению американцы приговорили 70 советских городов и 6,7 миллиона населения минимум. Тоже не хватило бомб. Повезло. Конец 1949 года. Американцы уже планируют уничтожить 100 наших городов. Москву и Ленинград первыми. Третий почему-то Архангельск. Снова повезло — у них не было бомб. Зато у нас уже была. В фильме буквально одним предложением сказано, что, вообще-то, в 1940 году советские молодые физики открыли спонтанное деление урана-238. Это произошло в Ленинградском физтехе, но исследования закрыли как бесперспективные, а физиков вскоре отправили на фронт. Конкретно физик Георгий Флеров, открывший деление урана, был отправлен в ленинградское ополчение и на фронт стрелком. Успел повоевать и получить контузии, прежде чем хватились и приписали его в Военно-воздушную академию и эвакуировали в тыл, и уже потом он вернулся в группу Курчатова.

Фото: Институт атомной энергии имени И. В. Курчатова АН СССР. Первый советский термоэлектрический реактор-преобразователь «Ромашка» / РИА «Новости»

Одно дело, когда Прокофьев авиабомбы на крыше своего дома тушил: дежурил наравне со всеми жильцами, пока не эвакуировался. Другое дело — физик, без которого в итоге ядерный щит бы не создали. Человек в 1940-м сделал открытие, которое немцы в 1941-1942 годах вовсю использовали, а сам Георгий Флеров в это время принимал участие в боях! Другая судьба: радиохимик Зинаида Ершова (в фильме это Карпова): она открыла способ производства металлического урана и непосредственно перед войной стажировалась по этому вопросу в лаборатории Кюри. Пока Ершова публиковала на западе важнейшую теоретическую работу об уране-238, ее мужа арестовали, а затем расстреляли. В войну саму Ершову, ученого с мировым именем, отправили в эвакуацию в Казахстан, где человека, знавшего, как произвести в промышленных масштабах металлический уран, поставили руководить свиносовхозом. Прямо из свиносовхоза Ершову вызвали в Москву производить этот самый уран для Курчатова. И Ершова придумала, как его произвести!

Фото: Советский физик Игорь Курчатов (справа) беседует с группой сотрудников Ленинградского физико-технического института / РИА «Новости»

Почему-то это в сериале показано очень пунктиром. Как и факт, что в ходе работы группы НКВД всячески мешали ученым, искали диверсии. В картине есть всего пара неумных офицеров, которые постоянно нервируют ученых поисками заговоров, но мудрый Берия не идет у них на поводу, а товарищ Сталин и вовсе ставит на очередном донесении бдительного чекиста «Остановить дурака!!!». Увы, но в реальности было не так. Начиная с того, что ряд ученых попросту сгнили в лагерях или были сломлены преследованием, работой в свинарниках и прочим, и заканчивая тупым руководством НКВД, которое сначала закрыло проект, а затем ставило ученым сроки и делало вид, будто лучше них понимает, как надо работать. В фильме замнаркома внутренних дел Замятин (его реальный прототип — Авраамий Завенягин) — самый человечный из людей, все понимает, берет на себя все риски. Куратор атомного проекта Завенягин действительно был героическим человеком и получил смертельную, как считается, дозу облучения при ликвидации аварий на первом советском реакторе.

Фото: РИА «Новости»

Однако все же уж слишком в сериале человечное получилось руководство НКВД. Берия — красавец и мудрец, Завенягин — сам в реактор лезет. А ведь в реальности было не так. Чуть-чуть бы больше пережал НКВД — и все, отстал бы СССР навсегда. Хотя мог быть первым.

Минимум два года отставания только потому, что советское руководство вовремя не поняло значение атомной физики и закрыло ее исследования. Чуть пережал бы один какой-нибудь недалекий энкавэдэшник, чуть сильнее бы получил физик Флеров контузию — и все, и отстали бы мы навсегда.

Еще не факт, что не остались бы от нас рожки да ножки. На Хиросиму с Нагасаки сбросили маломощные бомбы. На Москву с Ленинградом планировали сброс нескольких куда более мощных. Не уверена, что было бы сейчас вам где читать эту колонку и нашлось бы кому ее писать. Какая Москва? Какой Петербург? Их существование стояло под большим вопросом. А поставить этот вопрос мог один какой-нибудь капитан внутренних войск, просто врезав в зубы физику Флерову или замучив преследованием Курчатова, у которого могло бы не выдержать сердце.

Фото: Советский ученый, академик, конструктор ракетно-космических систем Сергей Павлович Королев (слева) поздравляет первого космонавта Земли Юрия Гагарина с успешным завершением первого полета в космос / РИА «Новости»

Про ракеты наклонение еще менее сослагательное: за два года до остановки работы по ядерной физике арестовали будущего академика Королева. Не долей вохровец Королеву на Колыме черпак баланды — и не факт, что было бы на чем потом те боезаряды запускать, что смогли создать, вызволив радиохимика Ершову из свиносовхоза. Надо бы такие ошибки государства разбирать, показывать. Чтобы никогда в подобной опасности не оказаться вновь, чтобы наука и будущее страны не зависели от кирзового сапога случайного дуболома. Очень жаль, что на деньги Росатома не смогли показать то, из-за чего этого самого Росатома могло бы и не случиться. Я была на ВДНХ, в павильоне «Атом», колоссальная, конечно, экспозиция об истории атомной энергетики в России.

Фото: Быт советских физиков, показанный в павильоне «Атом». Анастасия Миронова

Особенно впечатляют несколько залов, где показан быт советских и американских физиков в разные годы до окончания холодной войны: смотришь и диву даешься, в каких чудовищных условиях наши люди создавали эти бомбы. Буржуйки, тазик для стирки, да еще дураки мешают, которых Сталин все не мог укоротить. Сегодня Россия — действительно лидер в атомной энергетике. Однако какой ценой это далось? Сколь маленький шаг, буквально один шажок одного тупого офицера с наганом, мог навсегда отделить Россию от атомной бомбы и от АЭС. Можно было бы и показать это в фильме в назидание другим поколениям.