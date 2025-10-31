Сегодня 12:08 «Ария»: 40 лет в железной деве 0 0 0 Фото: Рок-группа «Ария». Слева направо: Игорь Молчанов, Андрей Большаков, Алик Грановский, Валерий Кипелов, Кирилл Покровский. Игорь Михалев / РИА «Новости» Эксклюзив

Есть группы, которые на протяжении всего своего существования стабильно собирают аудиторию. Билеты на их концерты раскупают так же активно, как и пластинки. Само название таких групп становится брендом, частью массовой культуры. Именно это произошло с легендарной советской, а после и российской рок-группой «Ария», отмечающей сегодня ровно 40 лет. Тем интереснее, что судьба этого коллектива ставит проклятый вопрос: а существует ли русский рок как явление? Или это лишь подражание?

У меня есть приятель. Мы учились с ним в университете. Он приходил на лекции то в футболке, то в пайте с логотипом группы «Ария». Под надписью этой красовался металл-байкер с обложки культовой пластинки «Герой асфальта». Приятель мой ходил в черной футболке даже тогда, когда они, в общем-то, вышли из моды. Это в 90-х в них рассекали по улицам все кому не лень, еще и в драки наглые лезли — гранжи против рэперов, металлисты против панков. Потом все это улеглось, смешалось, глобализировалась. «Ария» была хороша уже тем, что футболки и кепки с ней мелькали среди футболок с названиями иностранных групп: Onyx, Nirvana, Prodigy. Русские команды в то время не в чести были, хотя «Гражданская оборона», «Алиса» все-таки встречались и — «Ария»!

Фото: Валерий Кипелов. Viktor Pogontsev/Russian Look / www.globallookpress.com

Они превратили хеви-метал в такой же поп-продукт, как «Руки вверх», например. Просто те пели об Алешке под синтезаторы, а тут голосили о Жанне, нацепив кожаные штаны. Недавно я встретил своего приятеля. Он полысел, сменил джинсы в обтяжку на мешковатые штаны, но на нем по-прежнему черная пайта «Ария», пусть и на три размера больше той, которую он носил в университете. Мой приятель по-прежнему тусит на концертах любимой группы, хотя на сцене у микрофона уже не его любимый Кипелов (ему еще Беркут заходил), а Житняков — как по мне, к слову, выросший как вокалист.

Фото: Andrei Ladygin/Russian Look / www.globallookpress.com

Таких, как мой приятель, тысячи по всей стране — и это уровень. Когда вы в музыке 40 лет и регулярно собираете стадионы, то вы убедительны и прекрасны, чтобы там кто ни бурчал. Многие кончились, многие развалились, многие спились и вышли на пенсию, а гитарист Холстинин с басистом Дубининым по-прежнему надевают свои кожаные штаны и дают на сцене огня. Да, вне сцены они уже давно предприниматели и бизнесмены, знающие, на каких нотах и текстах зарабатывать деньги, но шоу-то продолжается. С Кипеловым или без него. Говорят, успех тут объясняется просто — ностальгией: и на концертах «Арии» распевают «Улицу роз» олдовые парни и скуфы с сединой в волосах. Да, молодежи меньше, чем раньше, но так и «Ария» не The Rolling Stones, простите.

Фото: Olga Tarnavskaya/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

Рок — как явление — изменился. Он перестал быть явлением, а оказался просто направлением в музыке, причем давно не самым востребованным и популярным. «Ария» же появилась тогда, когда слушать рок означало быть свободным, существующим вне режима и правила, вне запретов и серости. Вот и те, кто любит покритиковать, объясняют успех группы именно этим: а кого еще было слушать?

Действительно, «Ария» начинала тогда, когда выбор в рок-культуре Советского Союза был, прямо скажем, не богат. Но важнее другое: группа смогла устоять, не развалиться, не сгинуть, а продолжить успешно работать уже в постсоветской России. Где там группа «Круиз», а? «Ария» в 90-х, несомненно, пользовалась колоссальным успехом — и тот состав вместе с Валерием Кипеловым, без сомнения, можно считать золотым, даже платиновым. Хотя, конечно, лучшие свои песни они записали в 80-х. Пусть «Осколок льда» и родился в начале нулевых.

Понятно, что это все было дико вторично. Любой мало-мальски знающий рок-музыку человек понимает, что Iron Maiden для «Арии» — это не просто пример для подражания, а ролевая модель, от которой взято если не все, то очень и очень многое. Не знаю, видели ли англичане то, что с ними сотворили русские? Собственно, «Ария» — эталонное доказательство того, что русский рок чудовищно вторичен. Он калька с западных образцов, а если что и слушать, то оригинал. А тут взяли гитары, надели костюмы…

Фото: Serge Fedoseev/Russian Look / www.globallookpress.com

И все же, «Ария» востребована, очень востребована. Люди хотят слушать Iron Maiden на русском языке. Заслуга того, что «Ария» воспринимается так трепетно и тепло, в первую очередь принадлежит автору ее текстов Маргарите Пушкиной, она сделала английский хард-н-хеви близким русским людям — и те станут хотеть еще. А Холстинин с Дубининым будут доить эту арийскую корову, пока из нее сочится золото молоко. Так что, может быть, еще отметим полвека с теми, кто столь лихо продает ностальгию из времен, когда за протест принимали любую поделку.