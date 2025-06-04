04 июня 2025 20:20 Анджелина Джоли: полвека красавицы, глобалистки и рок-н-ролльщицы 0 0 0 Фото: Stephane Kossman/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com Эксклюзив

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Анджелина Джоли

Имя Анджелины Джоли стало почти нарицательным. Если кто-то хочет сказать о красивой девушке, то называет ее имя. Джоли родилась в семье известного актера Джона Войта. Затем были развод родителей, бурная молодость, успех, брак с Брэдом Питтом, куча усыновленных и удочеренных детей, несколько разводов, странные политические игры и проблемы с психикой. Но все это не помешало Джоли стать и символом, и одной из самых успешных актрис. Подборка ключевых фильмов звезды — в материале 360.ru.

The Rolling Stones «Anybody Seen My Baby» (1997) Это не фильм, а только клип великих «роллингов»: они — Мик, Кит, Ронни и тогда еще живой Чарли — сидят в стрип-баре и наблюдают за девочками. Юная Анджелина, ясное дело, играет здесь стриптизершу. В этом образе она весьма хороша! С короткой стрижкой и леопардовым телом Джоли вырывается на свободу. И вот она идет по городу или даже плывет, гипнотизируя. Тягучая музыка с фирменными гитарными вкраплениями Кита Ричардса подчеркивает великолепие актрисы.

Говорят, что у Мика Джаггера был роман с Анджелиной. Ну, а с кем у него их не было? Но, опять же, говорят, Джоли оставила след на рок-н-ролльном сердце бессмертного Мика.

Впрочем, Энджи и рок всегда шли рядом. И не только из-за рок-н-ролльного образа жизни актрисы (хотя она дожила до 50, а не умерла в юном возрасте, как, например, Дженис Джоплин). Джоли снялась в клипах и Ленни Кравитца, и Meat Loaf’a, и Korn (тут Лара Крофт постаралась). Однако лучшей она была у «роллингов»!

Фото: IMAGO/Carsten Thesing / www.globallookpress.com

«Джордж Уоллес» (1997) Обычно первой ступенью в лестнице на голливудский Олимп в карьере Джоли называют фильм «Джиа» — сложную, во многом невротическую картину о модели Джиа Мари Каранджи с тоже, в общем-то, рок-н-ролльной судьбой. Работает в закусочной, желает стать воплощением american dream, получает свои 15 минут славы, но затем — наркотики, падение, смерть от СПИДа в 26 лет. Да, Джоли тут убедительна. Но сначала был «Уоллес» — картина, основанная на реальных событиях. Анджелина играет здесь вторую супругу губернатора штата Алабама. Она вальяжна, она все понимает, живя рядом с человеком, который творит странные дела (прежде всего, в отношениях черных и белых), но великолепно чувствует себя в политике. Джоли показывает, что быть женой большого дяди — это тоже изящная политика.

Фото: Губернатор Алабамы Джордж Уоллес/AdMedia / www.globallookpress.com

«Лара Крофт» (2001) Киноэкранизация легендарной компьютерной игры, о которой, вероятно, знает каждый. Там Лара лихо скачет по тайным гробницам, преодолевает препятствия, уничтожает врагов. Джоли смогла показать именно такую пружинисто-агрессивную сексуальность. И это очень точное попадание в дух времени, когда маскулинность начинает отмирать, а женщины берут свое. Ну, вы помните культовую работу музыкальной группы Destiny’s Child «Independent Woman» с Бейонсе? Я говорил о том, что Энджи снялась в клипе группы Korn. Так вот, он называется «Did My Time», и там звезда появляется как раз-таки в образе Лары Крофт. Честно сказать, тут она местами даже убедительнее, чем в фильме.

Фото: KPA / www.globallookpress.com

«Соблазн» (2001) Мы привыкли говорить, что Анджелина Джоли — истинное воплощение сексуальности, но где это явлено больше всего? Кто-то скажет, в ленте «Мистер и миссис Смит». Да, фильм очень известный. Однако, как по мне, настоящую страсть (а Джоли при всей своей шикарности холодновата) актриса показала в фильме «Соблазн». Помог ей в этом огненный Антонио Бандерас.

По сценам с ними можно учиться страстной любви. И вероятно, кто-то учился. Интриги добавляет то, что он-то желает ее страстно, но она мутит-крутит и врет.

Ох, уж эта американка! Обратите внимание: подозрительно часто Джоли играет аферисток.

Фото: KPA / www.globallookpress.com

«В краю крови и меда» (2011) Если вы вдруг не знали, то Анджелина не только снимается в кино, но еще и выступает его автором. Правда, все ее работы, а их с полдесятого, чудовищно неубедительны. Стартовала же, чтобы по-крупному (формально это ее второй фильм), Джоли с совершенно чудовищной ленты «В краю крови и меда». Это история боснийской девушки и серба во время войны на Балканах. Что знает об этой бойне сама Джоли? Исключительно то, что написано в методичках. Вот и показывает она бездарно-штампованный сюжет, где боснийцы — жертвы, а сербы — тираны и палачи. Фу!

Фото: Sonia Moskowitz/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

К сожалению, это дань Анджелины ее политическим кураторам. А наша дамочка стала одним из адептов и пропагандистов глобалистских идей по всему миру. Отсюда ее усыновления и прочее, прочее. Лучше бы она не лезла в политику. «Турист» (2010) Бонусом — данная лента. Впрочем, она выполняет важную роль. Ведь у пытливого читателя может возникнуть вопрос: а где же кино с Джоли после 2001 года? Но я-то отвечу: а из чего, простите, выбирать? Что называть? «Малефисенту»? Вы серьезно? Проблема в том, что в двухтысячных Джоли стала играть преимущественно саму себя. Яркой попыткой изменить это стала недавняя лента «Мария», но и там, теряя ум, она, в общем-то, та же Анджелина Джоли.

Фото: l90/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

Лента «Турист» — качественный шпионский триллер, отсылающий множество приветов наследию Хичкока. Режиссер камерой облизывает актрису со всех сторон. И собственно, в этом Джоли прекрасна. Но на том ее роль ограничивается. Так что, если вы хотели от нее актерской игры, то это вам, простите, в начало века.