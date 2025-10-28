Сегодня 18:15 «Алиса в стране чудес»: галлюцинации в театре глупого зрителя 0 0 0 Эксклюзив

Культура

Гаджеты

Режиссер

Фильмы

Театры

Актеры

Анна Пересильд

Им оказалось мало поганить русскую классику, потому они взялись за классику мировую — и добрались, о боги, до культового произведения Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес». Что ж, переплюнули сами себя. Они — российские кинематографисты, бессмысленные и беспощадные. Еще бездарные, конечно же. Забудьте все, что вы видели до «Алисы» — это было еще неплохо.

Прежде, чем разбирать галлюциногенную поделку, маскирующуюся под полнометражный фильм, важно сказать вот что: «Алиса в стране чудес» Льюиса Кэрролла, подобно совам из сериала Дэвида Линча, совсем не то, чем она кажется. У нас это произведение имеет свое доброе и милое прочтение, которое берет начало в первую очередь в советском прошлом, где сказку Кэрролла блестяще перевели и грамотно подали. Однако на Западе, где и писалась «Алиса в стране чудес», у нее во многом несколько иное прочтение. Или совсем иное.

Фото: Global Look Press / www.globallookpress.com

Текст там воспринимается то ли как зашифрованное послание, то ли как взрослое полотно, замаскированное под сказку. Это не кажется сугубо конспирологическим бредом, если вспомнить, кем был Льюис Кэрролл. Так что людям, говорящим об «Алисе в стране чудес» как о масонском или каббалистическом, не обязательно снимать шапочки из фольги.

Более того, текст Кэрролла — одно из центральных произведений западной литературы, поэтому к нему обращаются все: от поэтов вроде Томаса Эллиотта до режиссеров наподобие братьев Вачовски в «Матрице».

Конечно, воспринимать «Алису в стране чудес» нужно на разных уровнях и с разными интерпретациями. Кэрролл объединил математику в прозе, философию, архетипы и прочее — он многое показал и еще больше зашифровал. Однако создатели новой экранизации на этот счет сильно не заморачивались.

Фото: Global Look Press / www.globallookpress.com

Видимо, для них «Алиса в стране чудес» — это, во-первых, бренд, на котором можно делать деньги, во-вторых, просто странное произведение. Ну а если странное, то почему бы не поиграться со зрителем? Особенно, когда у тебя в главной роли Анна Пересильд, а призрак «Слова пацана» еще бродит по России. Героине Анны — она логично играет Алису — 15 лет. Самой Пересильд 16, ну а Кристина Бабушкина, исполнившая роль классной руководительницы Алисы, похоже, решила сняться не в том жанре. Впрочем, вся школьная компашка выглядит так, будто режиссеры собирались снимать совсем другую «Школьницу». Пока ученики и учителя молчат, еще можно выносить это зрелище, гаджет для отвлечения вам в помощь, но когда начинаются диалоги, написанные, по всей видимости, ИИ, причем бесплатным, хочется выть, обложиться различными изданиями прекрасной книги Кэрролла и начертить круг, точно Хома Брут, защищающийся от нечисти во главе с Вием. Проблема лиц в современном российском кинематографе есть давно, но в «Алисе в стране чудес» она явлена во всей красе, точнее — во всем ужасе.

На фоне странных девиц, сделавших себе «процедуры красоты» по второму и третьему кругу, особенно странно выглядит Милош Бикович — ну, точь-в-точь эталонный скуф, чей герой и на дочь, в общем-то, внимания не обращает. Серб — хороший актер, качественный, но в «Алисе» предпочитает пребывать в иных, отстраненных мирах. Собственно, на двойственности — Зазеркалье, как никак — и построен сюжет. Каждый персонаж из как бы действительной стороны (той, что из нашей реальности) имеет протагониста в Зазеркалье. Причем, по какому признаку это происходит — неясно. Вообще с причинно-следственными связями в «Алисе» катастрофа и, например, совершенно непонятно, почему в мире Алисы (том, где она живет с родителями) появляется Белый кролик. Драки начинаются просто потому что они должны начаться, а весь фильм распадается на пестрый набор не связанных между собой эпизодов. О том, что такое «арка героя», создатели ленты не слышали в принципе.

Не считать же таковой глубокомысленное заявление Алисы Пересильд, что пятью пять равно двадцать пять, и ее школа лучше? В чем ее мотивация? Вернуться домой? К отцу-скуфу, которому на нее наплевать? Или к парню, который любуется исключительно собой?

Однако если у Кэрролла мир, в который попадала Алиса, становился своего рода местом, где рассказывались притчи, то у молодого режиссера Хмельницкого (кто это? что это? для чего?) все дано настолько в лоб, что местами переходит в откровенную пошлость. Ну не может учительница общаться со школьниками так, будто она пересмотрела «50 оттенков серого» и решила потренироваться в роли госпожи. Не может королева вспыхивать не согласно сценарному ходу, а просто потому, что нужно вспыхнуть. Эта лента состоит из бесконечного числа нелепостей и ярких декораций, за которыми — пустота. Они начинают надоедать на пятой минуте просмотра, как и не меняющееся по ходу повествования выражение лица Пересильд.

Самое жуткое происходит тогда, когда герои поют — вот это беда, катастрофа! Потому что в песенном жанре герои упражняются частенько; они еще и танцуют при этом, сохраняя даже не пластмассовое, а линолеумное выражение лиц. Вообще кто сказал, что в современных российских фильмах надо петь?

Вы не умеете этого делать — и никогда не умели: голосов нет, песен нет — остановитесь! Да, тормознуть нужно было еще на «Пророке», где Юра Борисов аки Пушкин читал дурно сделанный рэп. Впрочем, «Алиса в стране чудес» и тут всех переплюнула. Ведь делалось это как бы на основе аудиоспектакля со стихами Владимира Высоцкого. Крайне любопытная была работа, в которой чувствовался подтекст, политическая заряженность. У Хмельницкого же персонажи просто начинают петь, заполняя паузы, но делают это так скучно, так пресно и, главное, с такими пустыми глазами, что остается лишь шум-гам, но у таких стихов нет прочтения. Одна только аляповатость. На что это похоже? Пожалуй, я дам вам точную аналогию. Вот представьте есть Театр юного зрителя (ТЮЗ). Актеры там не весть какие, но наглые и мнящие о себе слишком много. Этим «вундеркиндам» назначают режиссера, который страдает манией величия и вредными привычками. Он мнит себя экспериментатором, большим художником, а потому всячески извращается, заставляя артистов выкобениваться и так, и этак.

Что на выходе? Вот такое — дуболомное и пустое, как «Алиса в стране чудес», в которой все по Егору Летову. Помните, да? «Пластмассовый мир победил».

Ведь нам еще долго это терпеть. Российские кинематографисты, дорвавшиеся до бюджетов, снимают и переснимают. Им мало русской классики — они и до иностранщины добрались. Вряд ли от такого прочтения «Алисы в стране чудес» Льюис Кэрролл перевернулся в гробу. Его оттуда достали, выкопав, и посмеялись. Впрочем, Кэрроллу все равно. Он на вершине. Меж тем российская «Алиса в стране чудес» — не более чем очередная демонстрация того, что происходит, когда пигмеи стараются подступиться к классике. Однако такое и в заштатном ТЮЗе показывать нельзя; не то что на большом экране.