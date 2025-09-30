Сегодня 14:40 Александр Бушков: как героически жил и трагически уходил культовый автор 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Эксклюзив

Александр Бушков — один из самых плодовитых и известных российских писателей — умер на 70-м году жизни от остановки сердца. Его перу, как то говорят журналисты старой школы, принадлежат — внимание! — 862 книги.

Поистине титанический труд и колоссальная плодовитость! Ирреальные цифры! Бушков не просто писал на продажу — он создавал миры, которые знали и любили миллионы. Однако это не уберегло Александра от трагического финала. Его судьба, вероятно, стала иллюстрацией классической фразы «нет пророка в своем Отечестве». Бушков стартовал в писательстве в 1981 году. В журнале «Литературная учеба» он опубликовал небольшой рассказ под названием «Варяги без приглашения». То было советское время, когда в прозе продолжали трудиться выдающиеся личности. Шутка ли сказать, но жили и писали, например, такие «священные монстры», как Юрий Бондарев и Леонид Леонов. С другой стороны, подпирали авторы нового поколения и новых взглядов, которые хотели урвать кусок славы пожирнее. Бушков же проходил по жанру «несерьезной литературы».

Однако именно она в 90-е стала востребованной. Интеллигенция начала читать запрещенные ранее произведения, смакуя страницы из романов Фаулза и Булгакова, а те, кто был попроще, скупали на прилавках детективы и остросюжетные боевики. Бушков стал тут абсолютным королем. Он запустил две совершенно выдающиеся книжные серии — о Бешеном и Пиранье. Также его прекрасно знали по циклу «Сварог». Он писал книги — и их раскупали точно кассеты в ларьках на бескрайних рынках. Помню, я обнаружил легендарную «Охоту на пиранью» — твердая обложка бледно-зеленого цвета — на даче своего деда, где застрял на несколько месяцев. На чердаке сушились яблоки и абрикосы, пахло травами, я начал читать эту странную книгу, хотя, пусть и был подростком, любил вещи более обстоятельные, серьезные.

«Пиранья» реально увлекла, даже ошеломила меня. Потом достал еще несколько книг из этого цикла. Они тоже убеждали. Правда, похождения Бешеного мне не зашли. Это было чтиво для удовольствия, которое меж тем имело ряд признаков (намеренно выражаюсь казенно) большой литературы.

Бушков писал предельно динамично, фактурно, блестяще выстраивал сюжет, а главное — умел создать и показать читателю большой мир. Это подкупало, изумляло, било под дых. Я понимаю, отчего его литературу раскупали тогда, а затем стали приобретать реже. Они заменили людям популярные ныне сериалы и ролики в социальных сетях.

Его проза развлекала и увлекала, но она же давала энергию Слова, которая запускала в мозгах особые нейронные связи. Это было полезное, а не пустое чтение. Человек учился думать, при этом развлекаясь. Безусловно, когда цивилизация Цифры прикончила цивилизацию Слова, книги, как развлечение, уступили место фильмам, сериалам, роликам, видосам и мемасикам. Бушкова продолжили читать его обожатели — их стало меньше. Он сам постарался интегрироваться в авторские платформы, но оказалось, что там другие правила, отличные от тех, что существовали на литературном рынке. В то же время издатели, скажем мягко, не выплачивали того, что реально причиталось Бушкову. Это нервировало. Ну и конечно, расставание с супругой добавило переживаний и боли. Автор оказался в тисках нового времени, которое перемалывало беспощадно. Сан Саныча начали пожирать реальные пираньи.

Он страшно переживал, много курил. Причем курил чудовищную «Хортицу», от которой скукоживается все живое. Были проблемы с сердцем, добавились другие болезни. Как-то совсем печально и грустно, что ближе к концу жизни ему отправляли донаты, настолько заело его безденежье — жертвовали те, кто любил его книги. Хотя, казалось бы, экранизация «Охоты на пиранью» с Евгением Мироновым в главной роли, сотни популярных книг, работа советником губернатора Лебедя, но все это превратилось в пыль, осталось в прошлом и никак не помогло в настоящем. Бушков всегда оставался патриотом в подлинном значении этого слова. И конечно, так, как ушел он, люди его калибра уходить не должны.

Рынок пережевывает и выплевывает. Близкие покидают, а подчас предают. Читатели остаются, но не все, ибо вкусы изменчивы.

Где Родина? Как позаботится она о своих? И должна ли заботиться? Бушков был в определенном смысле символом своего времени, когда книга вышла из элитарного в массовое сознание и оказалась максимально востребованной.

Потом все изменилось; оно и не могло не измениться. Замечу лишь, что разговоры о том, будто бы Сан Саныч писал несерьезную литературу, мне видятся неубедительными. Бушков реально создавал миры, а это подвластно далеко не всем писателям, даже талантливым. Однако его мир, к сожалению, оказался не так структурирован и героичен. Победы над злом в нем не случилось, продолжения цикла тоже. Все кончилось, и весьма неприятно. Что ж, нужно, во всяком случае, постараться сохранить достойную, светлую память о писателе Александре Бушкове — символе своей странной, действительно бешеной и хищной эпохи.