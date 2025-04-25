Сегодня 05:03 Аль Пачино — 85: первый после Чехова 0 0 0 Фото: KPA / www.globallookpress.com Эксклюзив

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Аль Пачино, урожденный Альфредо Джеймс Пачино, 25 апреля празднует 85-летие в статусе одного из величайших актеров второй половины XX века — начала XXI века. Он сыграл огромное количество ролей, более того, продолжает сниматься и сейчас. О пяти его ролях, мимо которых пройти либо нельзя, либо, наоборот, они подзабыты, — в материале 360.ru.

«Адвокат дьявола» (1997) Режиссер: Тейлор Хекфорд Люди до сих пор спорят: кто лучше — The Beatles или The Rolling Stones, Марлен Дитрих или Грета Гарбо? К этим вечным спорам добавляется еще один: кто сыграл Сатану лучше — Роберт де Ниро в «Сердце ангела» или Аль Пачино в «Адвокате дьявола»? Решайте сами, но, безусловно, Аль Пачино появляется на экране в ленте чаще, полнее. Это образцовая картина, эталонная во многом. Причем оригинал — книга — удивительно слабая работа. Она пустая, водянистая, тусклая. А вот фильм — совсем другая история. Великолепная! Во многом благодаря шикарному актерскому дуэту Аль Пачино и Киану Ривза. Хотя весь каст в ленте хорош. Как вам Шарлиз Тэрон, например?

Аль Пачино играет дьявола обманчиво мягкого, соблазнительного и опасного. Очень вредного дьявола, потому что многие после этой ленты захотели стать таким, как он. Он ведь и не злой вовсе, да? Нет, нет, хуже зла — он есть вечность, которая никогда не кончится.

Монолог Аль Пачино (его героя Джона Милтона) в финале ленты — вершина убедительности. Да, правда, то был век Люцифера. Ну и, конечно, та самая фраза в самом финале под песню «роллингов», которая, один раз увиденная, навсегда остается с вами: «Определенно, тщеславие — самый любимый из моих грехов».

Фото: imago stock&people / www.globallookpress.com

«Пугало» (1973) Режиссер: Джерри Шацберг Не факт, что вы видели этот фильм. Еще молодой, но уже сияющий Аль Пачино играет одного из бродяг. Роль второго принадлежит недавно почившему Джину Хэкмену. Само кино, с одной стороны, социально, с другой — мечтательно и наивно. Оно учит сострадать, и это прекрасно. Однако важно сказать о другом. Аль Пачино, как известно, исповедует актерскую игру по заветам Станиславского и Чехова. И вот, чтобы стать бродягой, актер долгое время сам ночевал под мостами, носил лохмотья — в общем, бомжевал; к счастью, солнце Калифорнии согревало. Так учат играть в университетах. Вернее, учили. В «Пугале» Аль Пачино примеряет на себя один из любимейших своих образов — маргинала, аутсайдера, изгоя, выброшенного на обочину.

Фото: imago stock&people/ / www.globallookpress.com

«Крестный отец» (1972) Режиссер: Фрэнсис Форд Коппола Ссовсем другая история: Аль Пачино играет не самого главного (пока что), но хозяина жизни. Это его второе амплуа. И он знает, как сделать шедевр.

В «Крестном отце» Аль Пачино получил роль молодого Майкла Корлеоне. За ним смотрит великий Марлон Брандо. Смотрит и благословляет. Аль Пачино на эту роль брать не хотели. Там и Делон, и Николсон в кандидатах ходили. А вот Фрэнсис Форд Коппола сказал: «Нет, пусть Майкла сыграет этот скромный парень из Нью-Йорка». И Аль Пачино сыграл.

Он вроде бы хозяин жизни — так же? Но сколько в нем отчаяния, сколько желания и стремления подчинить мир вокруг своей волей! Та же самая история — в легендарном «Лице со шрамом». Этот взгляд пронзает, точно рапира или даже шампур. Потому что дальше будет прожарка. Да, меняется, ломается Корлеоне, но и сам зритель модифируется тоже. Зрителя подчиняют. Вся эта роль — о подчинении. Потому что метаморфоза, происходящая с Майклом, приходит не извне, а изнутри его в первую очередь, хотя принято считать наоборот. Это голос крови, древний голос; он подчиняет.

Фото: imago stock&people/ / www.globallookpress.com

«Схватка» (1995) Режиссер: Майкл Манн От злодейского роли — к роли положительной. В «Схватке» Майкла Манна Аль Пачино сходится в кадре с вечным другом и оппонентом Робертом де Ниро. На кого вы делаете ставку? Кто вам милее? Роберт де Ниро играет гениального злодея, а вот Аль Пачино — упертого детектива, который, как и противник, лучший в своем деле. Вообще этот их диалог на ланче — про лучшего — как бы отсылает зрителя к реальной жизни. В «Схватке» Аль Пачино показал другого себя. Понятно, что он уже все умеет и все всем доказал. Но тут он на фоне, казалось бы, совсем другой истории — той, что об ограблении, борьбе добра и зла — показывает борьбу этих самых добра и зла внутри человека, являет зрителю моральную подоплеку Дела Жизни, рожденного не только чувством долга, но и внутренней травмой. Вот только как совместить это с жизнью личной? Герой Аль Пачино Винсент Ханна — человек на разрыв.

Фото: KPA / www.globallookpress.com

«Донни Браско» (1997) Режиссер: Майкл Ньюэлл Вновь Аль Пачино работает в паре с молодым и ярким партнером — на этот раз с Джонни Деппом. И вроде бы все понятно, правда? Есть плюс-минус средней руки гангстер, а есть подсадная утка из правоохранительных служб. Преступник и коп — все просто, но как же хорош и глубок здесь Аль Пачино, являя нам мафиози, который одновременно жалок и страшен. Все это сделано так филигранно, что по итогу мы жалеем его персонажа!

Фото: KPA / www.globallookpress.com

Аль Пачино иллюстрирует легендарную фразу Жана-Поля Сартра, что «ад — это другие». А еще быт — это ад, потому что страшнее убийств может быть простатит, пленительнее мафии — собственная семья. Это такой себе гангстер в быту, который уже давно сломлен, повержен, но отчаянно делает вид, что может подняться. Да, да, еще чуть-чуть — и встану, но… нет! Помогут ли близкие? Остались ли они вообще? В этой ленте герой Аль Пачино безумно трогательный, а речь-то идет о мафиози. Однако он смог сделать все максимально убедительно.