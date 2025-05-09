А фильмы здесь важные: то, что нельзя пропустить о Великой Отечественной

Фильмы о Великой Отечественной войне — одно из главных достижений и сокровищ всего мирового кинематографа. Говорить об этом великом наследии можно долго и обстоятельно. Кинокритик Платон Беседин собрал для вас знаковые военные фильмы, объединенные одной важной особенностью. Эти ленты передают масштаб войны не через панорамные битвы и объемные репортажи, а через личные метаморфозы и отдельные эпизоды — тем убедительнее и величественнее такое кино.

«Восхождение» (1976) Режиссер: Лариса Шепитько. В ролях: Владимир Гостюхин, Борис Плотников. Это без преувеличений великое кино сделано по, вероятно, лучшей повести Василя Быкова «Сотников» — произведения, где дух простого человека смиряет и преодолевает смертную плоть, очень христианского текста, ставшего основой пронзительного и пронзающего фильма.

Это, с одной стороны, классика партизанского кино, а с другой — эпическая история о предательстве и покаянии. Я увидел «Восхождение», в отличие от многих других лент о войне, уже взрослым, насмотренным и, признаюсь, был изумлен.

Картина Шепитько — это зеркало, перед которым стоит человек, познавший неотвратимость не только, а может, и не столько смерти, сколько того Суда, который справедливей и выше суда человеческого.

Фото: киноконцерн «Мосфильм»

Трудно понять, как настолько красивая женщина могла снять, на первый взгляд, столь жуткий фильм. Однако в ужасе тоже есть своя красота и уж тем более притягательность; ну, или величие так точно.

Вспомните — или увидьте впервые — тот кадр, где солдат с вмерзшими волосами прислонен к дереву — здесь не просто кинематограф, здесь само провидение. «Восхождение» состоит из таких кадров, высеченных в сознании, точно во льдах.

«Мир входящему» (1961) Режиссеры: Александр Алов, Владимир Наумов. В ролях: Виктор Авдюшко, Александр Демьяненко, Николай Гринько, Андрей Файт. Есть люди, которые принципиально не смотрят кино о войне. Никогда и нигде. Но данную ленту двух мастеров посмотрят даже эти далекие от любых боевых действий зрители.

Фото: «Мир входящему» (1961)

Потому что оно в первую очередь потрясающе сделано. В «Мире» есть не только переживание чудовищной войны, но и наследие великого кинематографа — прежде всего, итальянской школы.

Представьте себе, что в события Великой Отечественной мы погружаемся одновременно реалистично и в то же время сновидчески. Это потрясает.

Главную роль здесь играет Александр Демьяненко — да, да, тот самый Шурик, о котором говорили, что он актер одной роли; смешные, смотрите ленту Наумова и Алова. В «Мире», к слову, он тоже играет Шуру — младшего лейтенанта, который должен спасти своих и чужих. Что отличало наших солдат в той войне? Милосердие к врагу. Так вот Алов и Наумов блестяще показали это в своем фильме.

«…А зори здесь тихие» (1972) Режиссер: Станислав Ростоцкий. В ролях: Ольга Остроумова, Андрей Мартынов, Ирина Долганова, Елена Драпеко. Мне видится, что это в первую очередь душевная, теплая, несмотря на весь свой трагизм, картина. И вместе с тем эта выстроенная кадр за кадром лента великолепно и полно объясняет нам, как победили предки.

Фото: киностудия Горького

Создатели фильма не пытаются пленять зрителя масштабом, разворачивать историческое полотно, вводить в бой дивизии. Они показали очень личную, глубинную историю: на фронт прислали молоденьких девушек-добровольцев, некоторые из них только окончили школу. Теперь им Родину предстоит защищать.

Был ли у этих девушек хоть один шанс остановить, казалось бы, совершенную, отлаженную во всех деталях и направлениях машину смерти? Логически мысля и отвечая: нет, шансов не было.

Третий рейх пестовал зло без слабости и сомнения. Но эти девушки, девочки, победили. Да, они погибли, но они победили. Это поразительно точный и тонкий фильм о природе подвига, который не куется оружием и мышцами, но совершается в первую очередь за счет силы духа. И девичьи голоса — как же они в этой ленте трогательны и непоколебимы!

«Воздух» (2023) Режиссер: Алексей Герман — младший. В ролях: Анастасия Талызина, Аглая Тарасова, Елена Лядова, Сергей Безруков. Эту ленту я включил бонусом. Она сделана относительно недавно и, будем справедливы, уступает лучшим образцам советского кинематографа. Однако в ней есть то, что я заявил выше, — желание и стремление показать боль, ужас, величие, героизм войны через личные истории. И в центре внимания — снова девушки, молодые летчицы, которые жаждут крушить врага в воздухе.

Фото: Стоп-кадр трейлера фильма

Герман-младший использовал для съемок настоящие самолеты, операторская работа выполнена здесь на высочайшем уровне, и все же главное — то, как возвышаются героини.

Важен их воздух — тот, которым они дышат. Играй актрисы чуть-чуть лучше, и мы бы читали и понимали полеты души исключительно по движениям мимических мышц, но… Все равно очень достойно.

По сценарию, летчицы защищают Дорогу жизни из Ленинграда, мужчин не осталось — есть только женщины. Герман-младший — в первую очередь режиссер-экзистенциалист, как по мне, но в данном фильме это играет в плюс. Мы лишний раз убеждаемся, что большие конфликты состоят из конфликтов малых и очень часто имеют персонифицированную природу.