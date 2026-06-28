Звериный беби-бум. В Московском зоопарке родителями стали овцы уэссан и туры
В Московском зоопарке появились детеныши лебедей, туров и овец уэссан
Московский зоопарк пополнился новыми особями — в июне и конце мая появились на свет детеныши сразу нескольких видов животных. Посетители могут полюбоваться на птенцов лебедей, ягнят уэссан, новорожденных дагестанских туров и голубых баранов.
Лебеди
Все детеныши чувствуют себя хорошо. У лебедей-шипунов этим летом вылупились три птенца, это первое потомство молодой и изящной птичьей пары. Родителям выводка по четыре года, они прибыли в зоопарк несколько лет назад. Птицы сделали гнездо на Большом пруду во второй половине апреля.
«Когда детеныши обсыхают и выходят на воду вместе с родителями, сотрудники переводят семейство в отдельный вольер с искусственным водоемом. Это делается для обеспечения безопасности малышей», — отметила генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.
По ее словам, сейчас птенцы еще в светло-сером пуху, но к трем годам они приобретут белый окрас. Посмотреть на них уже можно на экспозиции «Ручеек», расположенной за павильоном «Ластоногие».
Лебеди-шипуны получили свое имя за громкое шипение, которое издают защищающие территорию самцы. Это очень крупный вид: масса особи составляет от семи до 15 килограммов, в длина вместе с шеей доходит до 1,6 метра. Грациозно плавающие птицы образуют пары на всю жизнь.
В конце мая на Гиббоньем пруду родителями стали и черные лебеди. У пары вылупились два птенца. Сейчас они живут по соседству с лебедями-шипунами — в вольере на экспозиции «Ручеек».
Отличительная черта этого вида — оперение благородного черного цвета с муаровым отливом. У них самая длинная шея среди сородичей, благодаря чему они могут добывать пищу в более глубоких водоемах.
Овцы породы уэссан
В конце мая в зоопарке также окотилась овца нуга, а 2 июня — ее соседка Ночка. Через неделю матерью также стала самка по имени Кнопка. Все детеныши родились у овец от барашка Чарли, которого в зоосад привезли с ВДНХ.
«Сразу после рождения мамы вылизали ягнят и начали кормить их молоком. Затем детенышей осмотрели сотрудники отдела и ветеринарные врачи, провели все необходимые манипуляции. Все трое новорожденных — мальчики», — рассказала Акулова.
У ягнят похожий окрас — черный. Только у одного детеныша есть небольшое пятно на голове. Когда ягнята подрастут, их соединят с общим стадом, и они смогут выходить к посетителям на площадку для общения.
В конце весны пополнение также произошло у нескольких видов высокогорных копытных — дагестанских туров и голубых баранов.
У первых 24 мая появились семь детенышей: три самки и четыре самца. Вслед за турами эстафету подхватили голубые бараны — у них 10 июня появился один ягненок женского пола весом 3,2 килограмма.
«Турята стараются держаться поближе к своим матерям, однако периодически подходят довольно близко к ограждению, откуда их можно хорошо рассмотреть», — подчеркнула директор зоопарка.
По ее словам, совсем скоро у них на голове появятся маленькие рожки. Детеныш барана тоже показывается публике, но старается это делать в утреннее и вечернее время.