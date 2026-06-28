Звериный беби-бум. В Московском зоопарке родителями стали овцы уэссан и туры

Московский зоопарк пополнился новыми особями — в июне и конце мая появились на свет детеныши сразу нескольких видов животных. Посетители могут полюбоваться на птенцов лебедей, ягнят уэссан, новорожденных дагестанских туров и голубых баранов.

Лебеди

Все детеныши чувствуют себя хорошо. У лебедей-шипунов этим летом вылупились три птенца, это первое потомство молодой и изящной птичьей пары. Родителям выводка по четыре года, они прибыли в зоопарк несколько лет назад. Птицы сделали гнездо на Большом пруду во второй половине апреля.

«Когда детеныши обсыхают и выходят на воду вместе с родителями, сотрудники переводят семейство в отдельный вольер с искусственным водоемом. Это делается для обеспечения безопасности малышей», — отметила генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

По ее словам, сейчас птенцы еще в светло-сером пуху, но к трем годам они приобретут белый окрас. Посмотреть на них уже можно на экспозиции «Ручеек», расположенной за павильоном «Ластоногие».

Лебеди-шипуны получили свое имя за громкое шипение, которое издают защищающие территорию самцы. Это очень крупный вид: масса особи составляет от семи до 15 килограммов, в длина вместе с шеей доходит до 1,6 метра. Грациозно плавающие птицы образуют пары на всю жизнь.

В конце мая на Гиббоньем пруду родителями стали и черные лебеди. У пары вылупились два птенца. Сейчас они живут по соседству с лебедями-шипунами — в вольере на экспозиции «Ручеек».

Отличительная черта этого вида — оперение благородного черного цвета с муаровым отливом. У них самая длинная шея среди сородичей, благодаря чему они могут добывать пищу в более глубоких водоемах.