Бал правит Водолей. Что он принесет знакам зодиака в феврале-2026

Февраль 2026 года готовит кардинальные изменения, которые астрологи связывают с уникальным скоплением планет в Водолее. В чем проявится главный вызов месяца для каждого из знаков зодиака, как использовать эту энергию с пользой и избежать импульсивных решений, выяснил 360.ru.

Общая характеристика февраля 2026 года В феврале целых пять планет скопится в знаке Водолея. Он несет в себе энергии свободы и независимости, которыми и будет пропитан месяц, рассказал 360.ru таролог и астролог Борис Зак. Стремление к свободе должно быть продуманным, так как энергию лучше направить в конструктивное русло. Можно в работе поискать дополнительный проект для реализации творческих идей, а отношения освежить необычным поступком или попробовать в них то, чего не было ранее.

У многих людей появится желание сменить профессию на что-то более творческое и независимое, кто-то захочет выйти из отношений, которые давно тяготили или ограничивали. Борис Зак

Если же желание все бросить и отдаться ветру свободы не покидает, следует заранее подготовить почву для этого, а не пускаться сломя голову в неизвестность, посоветовал Зак. «Февраль станет мощным толчком к борьбе за свои права, на что дополнительно указывают Нептун и Сатурн, переходящие в знак боевого Овна. По этой причине участие в общественных движениях для многих станет естественным началом года», — пояснил таролог.

Гороскоп для всех знаков зодиака на февраль 2026 года Овен В феврале Сатурн перейдет в этот знак, и Овны получат возможность направить личную энергию в конструктивное русло на достижение поставленных в начале года целей. С середины месяца Овны наполнятся особым магнетизмом и станут очень притягательными для противоположного пола. Телец В феврале Тельцы будут стремиться к свободе в области карьеры. Следует взвесить все за и против, прежде чем покидать прежнее место работы. Через один-два месяца стремление к личной и карьерной свободе пропадет, но сделанного уже не воротишь. Близнецы Многих Близнецов в феврале будут сильно волновать темы далеких путешествий и эмиграции. Можно готовить почву для обоих вопросов. В середине месяца откроются возможности для достижения карьерных успехов с помощью эзотерики. Речь представителей знака окажет на окружающих магическое влияние. Рак У Раков продолжится период удач, так как Юпитер находится в их знаке. Успешны будут инвестиции в криптовалюты и цифровые активы. Многих потянет на изучение духовных практик Индии, Китая и других восточных стран.

Лев Львы в феврале могут смело экспериментировать с имиджем. Чем экстравагантнее и фриковее стиль они выберут, тем выше будет вероятность успеха в поставленных целях. Во второй половине месяца у представителей зодиакального знака откроются возможности для удачного инвестирования и управления капиталом. Дева В первой половине месяца Девы проявят себя как исполнительные и ответственные работники. Во второй половине февраля многие из них станут особенно привлекательны для окружающих, что можно использовать для завязывания личных и деловых знакомств. Весы Звезды рекомендуют Весам попробовать что-то новое в личной жизни. Гороскоп намекает на то, что современные гаджеты в этом вопросе придутся очень кстати. Во второй половине месяца для решения рабочих вопросов можно прибегать к нестандартным методам наподобие астрологии и карт таро. Скорпион В первой половине февраля Зак посоветовал Скорпионам направить внимание на семью и дом. Чтобы не поддаться общему духу свободы, можно купить современный электрический прибор для компенсации энергии планет. Вторая половина месяца обещает новые ощущения в интимной сфере.

Стрелец Если Стрельцы задумываются о покупке автомобиля, то в феврале им лучше обратить внимание на электрокары и гибриды — для них это станет машиной года. С середины месяца следует начать наводить порядок в домашних делах — тут помогут фэн-шуй и другие духовные практики. Козерог Козероги имеют все шансы приумножить капитал за счет цифровых активов. Положительно скажется на личных финансах и использование специальных приложений для ведения семейного бюджета. Но вот за рулем стоит быть осторожнее — повышается рассеянность, что чревато ДТП. Водолей Водолеи будут преисполнены энтузиазма в личной, карьерной и финансовой сферах. Главное, чтобы хватило сил на все. Во второй половине февраля стоит быть осторожнее с деньгами — повышается риск нарваться на мошенников. Рыбы Первая половина месяца может раскрыть перед Рыбами многие тайны. Во второй половине февраля основного успеха в делах — личных и профессиональных — они смогут достичь за счет личного обаяния, которое будет магнетически действовать на окружающих.