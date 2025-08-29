Сегодня 08:24 Ретроградный Уран принесет много денег и проблем. Каким знакам зодиака повезет в сентябре-2025? 0 0 0 Фото: Komsomolskaya Pravda / www.globallookpress.com Эксклюзив

Сентябрь 2025 года станет поворотным месяцем для многих знаков зодиака. Делам может помешать ретроградный Уран. Нельзя не учитывать и влияние коридора затмений. Кому и какие возможности откроются, какие числа станут удачными и можно ли избежать ошибок — в материале 360.ru.

Астрологические события сентября 2025 года В первый месяц осени случится ретроградный Уран. Его обратное движение начнется 6 сентября и продолжится до 4 февраля 2026 года. Этот период побудит людей переосмыслить свою жизнь, понятие личной свободы и независимости, отстраниться и посмотреть под другим углом на прежние взгляды. Сентябрь будет наполнен переменами и стремлением к самопознанию во всех сферах: карьере, финансах, учебе, отношениях. Астрологи рекомендуют избегать любых авантюр, обращать внимание на свое самочувствие и быть осторожнее с деньгами. Коридор затмений начнется 31 августа и продолжится до 28 сентября. Они случатся: 31 августа и 7 сентября — лунное затмение в знаке Рыб;

21 сентября — солнечное в знаке Девы.

Фото: Bulkin Sergey/news.ru / www.globallookpress.com

Затмения тоже могут влиять на людей. Период принесет конфликты, незавершенные дела, непредсказуемые ситуации. Будет ощущаться нервозность, повышенная тревожность, беспокойство, из-за чего у некоторых могут обостриться вегетососудистые дистонии, головные боли, учащенное сердцебиение и другие соматические симптомы. Астрологи рекомендуют не начинать новые проекты, не принимать серьезных решений, не проводить крупные сделки. Однако это отличное время для медитаций, отказа от вредных привычек и избавления от хлама. Гороскоп на сентябрь-2025 для всех знаков зодиака С гороскопом 360.ru помогли астролог Борис Зак и астронумеролог Наталья Дмитриева. Овен Сентябрь обещает быть спокойным.

Финансы в норме. Новые знакомства будут, но ничего серьезного. На работе стабильно. Но скучать не стоит — все еще впереди. Наталья Дмитриева

В сентябре многие Овны направят всю любовь и внимание на детей — именно они займут большую часть приятных забот месяца, отметил Зак. Свободных Овнов ждут многочисленные и приятные свидания.

Фото: Belkin Alexey/news.ru / www.globallookpress.com

Телец Для Тельцов сентябрь станет хорошим временем для поправления финансов. «Деньги польются рекой, наступят серьезные встречи. Перемены в жизни в лучшую сторону», — добавила Дмитриева. У Тельцов наступает период, когда они могут улучшить финансовое состояние через современные методы. «Выбор вариантов заработка широк. Это и использование современных гаджетов и программ в управлении финансами, и обращение к финансовой астрологии, и вложения в криптовалюту и цифровые активы. Возможны и другие современные инструменты», — пояснил Зак. Близнецы Свободным представителям знака в сентябре следует ждать новую любовь. С деньгами все будет отлично, главное — не упустить удачу, порекомендовала Дмитриева. «Близнецов ждут успехи в финансовой сфере, если их деятельность связана с семьей и Родиной. Многих ожидают приятные романтические путешествия выходного дня», — отметил Зак.

Фото: Svetlana Vozmilova / www.globallookpress.com

Рак У представителей Рака в сентябре все сферы жизни останутся в норме. Работы хватит с лихвой, с финансами все стабильно, но в отношениях может немного штормить, заявила Дмитриева. В сентябре Раки погрузятся в заботы о семье: детях, супругах, родителях. Главной задачей станет налаживание гармоничных отношений между родными и близкими. Лев Львов ждет удача в карьере: бизнес пойдет в гору, денег станет больше. В личной жизни грядут серьезные изменения, предупредила Дмитриева. Зак не был так категоричен. Перемены в отношениях действительно будут, но не такие глобальные. Кроме того, они станут скорее позитивными, чем негативными. То же самое касается деловой сферы. «В сентябре им особенно важно уделить внимание собственной внешности и наведению красоты», — посоветовал эксперт. Дева Девам стоит приготовиться к новым проектам на работе, из-за чего на их плечи ляжет дополнительная ответственность. «Придется потрудиться еще и на личном фронте», — отметила астронумеролог. Зак согласился с коллегой: Девам стоит обратить особое внимание на выполнение рабочих обязанностей. Возможны проблемы, которые в будущем перерастут во что-то негативное. «В сентябре представителям знака Дева нужно делать все с повышенной долей ответственности», — порекомендовал астролог.

Фото: Shatokhina Natalia/news.ru / www.globallookpress.com

Весы Весы возьмутся за новые проекты на работе, поэтому с финансами в сентябре все будет в порядке. То же самое касается личной жизни. Представителям знака нужно обратить внимание на здоровье, предупредила Дмитриева. Весов в сентябре накроет с головой любовная страсть, отметил Зак. «Гороскоп прямо рекомендует пробовать в этот период что-то новое в постели и не сдерживать свои порывы», — пояснил астролог. Скорпион У Скорпионов на работе все будет кипеть в положительном ключе. По этой причине финансовые дела пойдут в гору. А вот на личном фронте следует быть аккуратнее, отметила Дмитриева. Скорпионы могут ожидать успехов в профессиональной деятельности, что положительно скажется на их доходах. Для решения кризисных ситуаций звезды рекомендуют использовать последние достижения техники. Если представители знака захотят инвестировать в цифровые продукты, то все получится, заметил Зак.

Фото: Nikolay Gyngazov / www.globallookpress.com

Стрелец У представителей знака Стрелец на работе все сложится хорошо. Доходы польются из двух источников. Следует уделить внимание знакомствам и путешествиям, посоветовала астронумеролог. Месяц подарит Стрельцам чувственные удовольствия и благоволит к экспериментам в постели, отметил Зак. Инвестиции приведут к успеху, особенно если они так или иначе связаны с зарубежными проектами. Козерог «Работа и доходы будут стабильными, но удача в сфере отношений решит капризничать. Представителей знака ждут приятные встречи в кругу друзей», — заметила Дмитриева. У Козерогов выдастся очень активный месяц на основном месте работы. Залог успеха для них — налаживание отношений и сдерживание собственного возникающего раздражения от общения с людьми, отметил астролог.

Фото: Nikolay Gyngazov/Russian Look / www.globallookpress.com

Водолей В начале осени Водолеи будут на высоте в работе и финансах. Их ждет новая сфера деятельности. В сердечных делах возможны неожиданные события, рассказала астронумеролог. Представители знака смогут чаще ходить на свидания, где выпадет шанс проявить себя во всей красе. Рыбы Рыб ждет неожиданный финансовый успех. Удача будет сопутствовать особенно в любви — возможна встреча партнера на всю оставшуюся жизнь, отметила Дмитриева. А вот Зак не согласился с коллегой в профессиональных вопросах. По его мнению, в сентябре Рыб ждут небольшие ограничения и препятствия в вопросе поступления денег. Зато в семье все будет спокойно. Для улучшения атмосферы дома можно купить современный гаджет, например увлажнитель воздуха, умную колонку или робот-пылесос.