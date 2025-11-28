Подарки-талисманы. Что по-настоящему обрадует каждый знак зодиака в 2026 году?

Год Огненной Лошади принесет каждому знаку зодиака особую энергию, и подарки стоит выбирать в соответствии с этими астрологическими вибрациями. Как угодить практичному Тельцу и что поразит воздушного Водолея, какой презент поможет Раку почувствовать себя защищенным, а Стрельцу — открыть новые горизонты — в материале 360.ru.

Что подарить на Новый год — 2026

Как выбрать презент в соответствии со знаком зодиака человека, рассказала 360.ru астролог Елена Васнецова.

Овен

Овны — энергичные, активные и целеустремленные.

«Нужны подарки, которые помогут реализовать их планы и амбиции, но главное — не скучные. Отлично подойдет тур в экстремальное путешествие», — рассказала Васнецова.

Идеи презентов:

Телец

Они ценят красоту, комфорт и практичность. Хорошим подарком станет сертификат в спа-салон, курс массажа или красивый предмет интерьера.

Другие идеи:

Близнецы

Такие люди любознательны. Они обожают искать и обрабатывать информацию. Лучший подарок для Близнецов — настольная игра или курсы по иностранному языку.

Другие идеи:

Рак

Раки — эмоциональные, но очень домашние натуры. В качестве подарка подойдет уютный плед, фотоальбом или интерьерная картина.

Также можно презентовать:

Лев

Львы очень любят себя, быть первыми и в центре внимания.

«Нужен подарок, подчеркивающий их статус, например дорогой парфюм или украшение. Лучше ничего не подарить, чем продешевить», — посоветовала астролог.

Идеи подарков на Новый год для Львов:

Дева

Девы ценят практичность. Женщине можно подарить набор красивой посуды, а мужчинам — товары для быта или инструменты.

Другие идеи:

Весы

Весы — люди-эстеты. Идеальным подарком для них будет билет в театр, на премьеру фильма или концерт.

Другие идеи утонченных презентов:

Скорпион

Это люди с развитой интуицией. Книга станет для них отличным презентом.

Идеи для подарка:

Стрелец

Стрельцы обожают путешествия, поездки и впечатления. Набор для кемпинга, палатка, тур на выходные будут идеальным подарком, отметила астролог.

Другие идеи подарков:

Козерог

Представители Козерога — люди про стабильность и надежность. Подарок должен быть долгосрочным, например абонемент в спортзал, курс по инвестициям или билет в читальный клуб, порекомендовала Васнецова.

Другие идеи:

Водолей

Водолеи — оригинальные и неординарные личности. Они оценят необычный гаджет, цветок или картину.

Другие идеи:

Рыбы

Такие люди отличаются мечтательностью и особой склонностью к самовыражению. Им подойдет набор для рисования, сборник поэзии или мастер-класс по гончарному искусству.

Другие идеи:

Универсальный новогодний подарок

Если же нет времени искать что-то оригинальное, можно остановить выбор на чем-то полезном и привычном, что пригодится любому человеку. Вот список подарков, которые обрадуют всех без исключения:

