Подарки-талисманы. Что по-настоящему обрадует каждый знак зодиака в 2026 году?

Год Огненной Лошади принесет каждому знаку зодиака особую энергию, и подарки стоит выбирать в соответствии с этими астрологическими вибрациями. Как угодить практичному Тельцу и что поразит воздушного Водолея, какой презент поможет Раку почувствовать себя защищенным, а Стрельцу — открыть новые горизонты — в материале 360.ru.

Картинг-день с заездами на спортивных болидах;

Беспроводные наушники для тренировок с функцией мониторинга пульса;

VR-очки с игровым комплектом для виртуального спорта;

Сертификат на полет в аэротрубе;

«Нужны подарки, которые помогут реализовать их планы и амбиции, но главное — не скучные. Отлично подойдет тур в экстремальное путешествие», — рассказала Васнецова.

Как выбрать презент в соответствии со знаком зодиака человека, рассказала 360.ru астролог Елена Васнецова.

Рюкзак с отделениями для гаджетов;

Электронная книга с подпиской на онлайн-библиотеку;

Такие люди любознательны. Они обожают искать и обрабатывать информацию. Лучший подарок для Близнецов — настольная игра или курсы по иностранному языку.

Набор чая или кофе с керамической туркой.

Набор постельного белья из сатина или бамбука;

Умная подушка с эффектом памяти и охлаждающим гелем;

Они ценят красоту, комфорт и практичность. Хорошим подарком станет сертификат в спа-салон, курс массажа или красивый предмет интерьера.

Рак

Раки — эмоциональные, но очень домашние натуры. В качестве подарка подойдет уютный плед, фотоальбом или интерьерная картина.

Также можно презентовать:

Аромалампу с мягким свечением и успокаивающими маслами;

Подвеску-талисман с форме луны или ракушки;

Проектор в стиле звездного неба для романтической атмосферы;

Термокружку с подогревом;

Набор для создания пледа или подушек.

Лев

Львы очень любят себя, быть первыми и в центре внимания.

«Нужен подарок, подчеркивающий их статус, например дорогой парфюм или украшение. Лучше ничего не подарить, чем продешевить», — посоветовала астролог.

Идеи подарков на Новый год для Львов: