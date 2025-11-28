Подарки-талисманы. Что по-настоящему обрадует каждый знак зодиака в 2026 году?
Год Огненной Лошади принесет каждому знаку зодиака особую энергию, и подарки стоит выбирать в соответствии с этими астрологическими вибрациями. Как угодить практичному Тельцу и что поразит воздушного Водолея, какой презент поможет Раку почувствовать себя защищенным, а Стрельцу — открыть новые горизонты — в материале 360.ru.
Что подарить на Новый год — 2026
Как выбрать презент в соответствии со знаком зодиака человека, рассказала 360.ru астролог Елена Васнецова.
Овен
Овны — энергичные, активные и целеустремленные.
«Нужны подарки, которые помогут реализовать их планы и амбиции, но главное — не скучные. Отлично подойдет тур в экстремальное путешествие», — рассказала Васнецова.
Идеи презентов:
- Сертификат на полет в аэротрубе;
- VR-очки с игровым комплектом для виртуального спорта;
- Беспроводные наушники для тренировок с функцией мониторинга пульса;
- Картинг-день с заездами на спортивных болидах;
- Скакалка с электронным счетчиком прыжков.
Телец
Они ценят красоту, комфорт и практичность. Хорошим подарком станет сертификат в спа-салон, курс массажа или красивый предмет интерьера.
Другие идеи:
- Набор свечей ручной работы;
- Умная подушка с эффектом памяти и охлаждающим гелем;
- Набор постельного белья из сатина или бамбука;
- Шелковый шарф с классическим узором;
- Набор чая или кофе с керамической туркой.
Близнецы
Такие люди любознательны. Они обожают искать и обрабатывать информацию. Лучший подарок для Близнецов — настольная игра или курсы по иностранному языку.
Другие идеи:
- Электронная книга с подпиской на онлайн-библиотеку;
- Игра-квест по мотивам детективного сюжета;
- Рюкзак с отделениями для гаджетов;
- Беспроводные наушники с необычным дизайном;
- Годовой доступ к образовательной платформе.
Рак
Раки — эмоциональные, но очень домашние натуры. В качестве подарка подойдет уютный плед, фотоальбом или интерьерная картина.
Также можно презентовать:
- Аромалампу с мягким свечением и успокаивающими маслами;
- Подвеску-талисман с форме луны или ракушки;
- Проектор в стиле звездного неба для романтической атмосферы;
- Термокружку с подогревом;
- Набор для создания пледа или подушек.
Лев
Львы очень любят себя, быть первыми и в центре внимания.
«Нужен подарок, подчеркивающий их статус, например дорогой парфюм или украшение. Лучше ничего не подарить, чем продешевить», — посоветовала астролог.
Идеи подарков на Новый год для Львов:
- Кожаный портфель или клатч известного бренда;
- Ручка Montblanc в шкатулке из натуральной кожи;
- Элитный чай или кофе в подарочной упаковке;
- Визитница с монограммой из крокодиловой кожи.
Дева
Девы ценят практичность. Женщине можно подарить набор красивой посуды, а мужчинам — товары для быта или инструменты.
Другие идеи:
- Умный органайзер для рабочего стола с беспроводной зарядкой;
- Робот-пылесос с функцией влажной уборки и навигацией;
- Умные весы с анализом состава тела;
- Подставка для ноутбука с регулировкой высоты;
- Набор эргономичных канцелярских принадлежностей.
Весы
Весы — люди-эстеты. Идеальным подарком для них будет билет в театр, на премьеру фильма или концерт.
Другие идеи утонченных презентов:
- Дизайнерская ваза;
- Альбом с репродукциями любимого художника;
- Скульптура или арт-объект для интерьера;
- Шелковый платок с авторским принтом;
- Набор бокалов для вина ручной работы.
Скорпион
Это люди с развитой интуицией. Книга станет для них отличным презентом.
Идеи для подарка:
- Карты Таро ручной работы в бархатном чехле;
- Энциклопедия символов и знаков в кожаном переплете;
- Лампа-проектор «Глубины океана» с мерцанием;
- Книга по психологии или криминалистике с автографом автора;
- Набор аромамасел для медитации.
Стрелец
Стрельцы обожают путешествия, поездки и впечатления. Набор для кемпинга, палатка, тур на выходные будут идеальным подарком, отметила астролог.
Другие идеи подарков:
- Умный чемодан с GPS-трекером и встроенными весами;
- Дорожная подушка-трансформер с поддержкой шеи;
- Мастер-класс по дайвингу;
- Книга «100 мест, которые нужно посетить» с красивыми иллюстрациями;
- Универсальный адаптер для розеток разных стран.
Козерог
Представители Козерога — люди про стабильность и надежность. Подарок должен быть долгосрочным, например абонемент в спортзал, курс по инвестициям или билет в читальный клуб, порекомендовала Васнецова.
Другие идеи:
- Слиток драгоценного металла в сертифицированной упаковке;
- Картина известного художника в коллекционном оформлении;
- Подарочный сертификат на курсы повышения квалификации;
- Набор коллекционных монет из драгоценных металлов.
Водолей
Водолеи — оригинальные и неординарные личности. Они оценят необычный гаджет, цветок или картину.
Другие идеи:
- Умная кружка с изменяемыми термопринтами;
- Домашняя биолаборатория для выращивания микрозелени;
- Настенные часы с открытым механизмом и шестеренками;
- Аромакомпозитор с дистанционным управлением.
Рыбы
Такие люди отличаются мечтательностью и особой склонностью к самовыражению. Им подойдет набор для рисования, сборник поэзии или мастер-класс по гончарному искусству.
Другие идеи:
- Набор акварельных красок и кистей для творчества;
- Книга по искусству медитации и визуализации;
- Набор травяных чаев с цветочными композициями;
- Набор для создания свечей.
Универсальный новогодний подарок
Если же нет времени искать что-то оригинальное, можно остановить выбор на чем-то полезном и привычном, что пригодится любому человеку. Вот список подарков, которые обрадуют всех без исключения:
- Набор косметики;
- Фитнес-браслет;
- Умный будильник;
- Беспроводная колонка;
- Книга;
- Подарочная карта или сертификат в магазин одежды, косметики, книг, хобби;
- Спортивный инвентарь;
- Сладости ручной работы;
- Элитный алкоголь;
- Стильная термокружка;
- Наушники;
- Электрический чайник.