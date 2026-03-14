Жвачка для мозга: как игра в шарики снимает стресс и почему от нее мало пользы

Сегодня 11:30 Жвачка для мозга: как игра в шариках снимает стресс и почему от нее мало пользы Психолог Макарова: при стрессе лучше наладить дыхание, а не играть в телефоне

Игры с шариками на телефонах — Bubble Shooter, Ball Sort и «три в ряд» — обожают миллионы людей по всему миру. Развлечение стало популярным благодаря сочетанию психологических, физиологических и технических факторов — это простой способ расслабиться и быстро получить удовольствие. Как оно стало классикой онлайн-игр и действительно ли это полезный фитнес для мозга — в материале 360.ru.

Игры в шарики: от древности до цифровой эпохи Игры с шариками появились еще в Древнем Китае. Тогда люди играли с фарфоровыми бусинами, что напоминает современную игру «три в ряд», только без смартфона. Развлечение стало по-настоящему популярным в конце 90-х и начале 2000-х, когда в офисах появились первые персональные компьютеры. Игру Bubble Shooter знали буквально все, даже те, кто пользовался ПК только для пасьянса. В итоге подобные развлечения прочно вошли в интернет-культуру и даже стали неотъемлемой частью мемов. Кто не видел карикатуру на типичного офисного работника, который изображает бурную деятельность, а сам увлеченно собирает комбо в Bubble Shooter?

Польза и вред телефонных игр О пользе подобных игр бытует мнение, что это мощный тренажер для мозга: якобы тренируют внимание и реакцию, снимают стресс и улучшают настроение. Однако, по мнению нейропсихолога Киры Макаровой, залипание в телефоне не способствует умственному развитию. «Если мы говорим о снятии стресса, можно и шарики немножко полопать. Но дело все в том, что мозг любит решать задачи. Он должен образовывать новые нейронные связи. Это можно сделать только путем инсайта: когда вы о чем-то думали, что-то решали и вдруг догадались, как это сделать», — рассказала она в беседе с 360.ru. Лопание шариков — однообразное действие. В нейропсихологии существует понятие «инертный стереотип» — склонность придерживаться старых шаблонов мышления, даже когда они не соответствуют новой ситуации. Человек продолжает мыслить определенным образом просто по привычке. Ему не нужно ничего обдумывать, не нужен контроль. Он застревает в этом процессе.

Если мы говорим о зрительно-моторных координациях — попасть на шарик пальцем, — человек этому очень быстро обучается. Здесь не нужно создавать ничего нового, зрительно-моторная координация закрепляется. Если мы хотим развивать и поддерживать здоровье мозга, то должны ежедневно решать новые задачи. Они должны быть не однообразными, а новыми.

Поэтому подобное залипание в телефоне не способствует умственному развитию, поддержанию мозга в тонусе, не оказывает положительного влияния на мозговую деятельность.

Сколько времени можно проводить в онлайн-играх? Макарова посоветовала россиянам не тратить время на игры в телефонах. Или хотя бы выбирать те, от которых будет настоящая польза. «Я не провожу там ни минуты. Мне просто это неинтересно. Если вы хотите во что-то поиграть, поиграйте в шахматы. Давайте возьмем от гаджетов максимальные плюсы. Зачем же скатываться на самые простые вещи?» — задалась вопросом собеседница 360.ru. Люди часто думают, что их умственные способности неизменны, независимо от того, чем они занимаются. Ничего подобного, отметила нейропсихолог. Нужно постоянно развиваться. Этот процесс непрерывен — либо идет вперед, либо регрессирует.

Каждый выбирает сам, на что потратить время, которое отпущено Богом или Вселенной совершенно бесплатно. Это уже его личное, так сказать, горе. За собой нужно следить, понимать, что мы должны обслуживать свою высшую психику. Ее необходимо кормить сложными красивыми вещами. Читайте литературу, играйте в шахматы на худой конец.

Чтобы снизить стресс, можно использовать антистрессовые подушечки. Но лучшее средство — вовремя наладить дыхание. Мозг насыщается кислородом, и стресс уходит. «Спокойно сядьте, закройте глаза и глубоко вдохните. Сделайте это так, чтобы ваш вдох был короче, чем выдох. Я вас уверяю, стресс пройдет и не придется прибегать к этим играм. Но каждый решает сам и оправдывает свою ситуацию. Человек — сложное существо», — заключила Макарова.