Сегодня 02:34 Тайны Брижит Макрон раскрыли? Жену президента Франции окружили пугающие личности Журналистка Оуэнс выпустила новую часть разоблачения Брижит Макрон 0 0 0 Фото: Global Look Press Интересное

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Настоящее имя первой леди Франции вовсе не Брижит Макрон. Журналистка Кэндис Оуэнс считает, что ее зовут Жан-Мишель Тронье. Репортерша выпустила следующую часть расследования, которое уже потрясло Париж. 360.ru разобрался в деталях: как Брижит Макрон окружила себя пугающими личностями — и самое главное, кто мог провести операцию ей операцию по смене пола*.

Париж в ярости: взрывной старт медийного скандала Брижит Макрон По словам автора, выпуск второго эпизода задержали из-за масштабных DDoS-атак на сайт CandaceOwens.com. Уже в первый вечер после публикации на ресурс поступило «второе строго сформулированное письмо» из Елисейского дворца, подписанное от имени Брижит и Эммануэля Макрон. В письме не обсуждались ключевые вопросы, а были лишь намеки на «клеветнические заявления». Для Оуэнс это стало сигналом: пара, по ее мнению, не желает отвечать на фундаментальные вопросы о своей биографий — «является ли Брижит Макрон биологической женщиной». Искусственная история любви Брижит Макрон Новую часть расследования Оуэнс начала с истории любви Брижит. По ее словам, все запустил курьезный случай: молодой Эммануэль, которому было 15 лет, впервые увидел свою будущую супругу, преподавательницу театрального кружка в школе La Providence в Амьене. На тот момент Брижит исполнилось 39 лет. Обстоятельства их знакомства и последующего романа, якобы приведшие к тому, что Брижит развелась с мужем и оставила семью, журналистка описала не только как противоречивые, но и откровенно ложные.

Фото: Henri Szwarc/Keystone Press Agency / Global Look Press

По мнению Оуэнс, вся история была искусственно «продана» французской публике через масштабную медиа-кампанию, где Брижит преподносилась как неотразимая «икона» и «триумф любви над условностями». Журналистка ссылается на цитату из еще не вышедшей книги известного репортера Ксавье Пуссара, в которой рассказывается о том, как «интенсивная пропаганда», охватившая телевидение, радио, печатные издания и интернет, создавала образ молодой, харизматичной Брижит и Эммануэля, притом последний сравнивался с Моцартом. Оуэнс считает, что такая позиция стала первым шагом в «массовом подавлении независимой прессы», позволяющим скрыть правду от общественности.

Родители Макрона пришли в ужас Макрон и в самом деле познакомился с Брижит Тронье в юном возрасте. Ей действительно было 39 лет, а ему всего 15. Журналистка Анна Фульда в статье для Reuters указывала, что Макрон рассказал родителям о странном романе спустя год — и те пришли в ужас. Нерадивого сына отправили учиться в Париж, но тот вернулся и сделал бывшей учительнице предложение. Фульда писала, что Франсуаза Макрон пыталась отговорить Брижит от романа с сыном. «Ты уже пожила, а он — нет. Ты никогда не сможешь подарить ему детей», — цитировала журналистка слова матери будущего президента Франции. Не менее громкие заявления делала в прошлом и сама Брижит, ее высказывания приводило издание BBC News.

Никто никогда не узнает, когда наша история стала любовной историей. Это навсегда останется нашим секретом. Брижит Макрон Первая леди Франции

Опасный друг Брижит Макрон Кэндис Оуэнс уверяет, что одной из ключевых фигур, влияющих на публичный образ Брижит Макрон, является предприниматель и медиамагнат Ксавье Ниль — зять миллиардера Бернара Арно. В 1980-х он разработал сервис для киберсекса, который принес ему состояние, после чего он стал совладельцем сети пип-шоу. Американская журналистка считает, что одно из этих заведений оказалось прикрытием для сети проституции. В 2004 году Ниля арестовывали по обвинению в сутенерстве, но впоследствии оправдали. Тем не менее, дополняет Оуэнс, его имя остается связанным с рядом сомнительных дел, включая обвинения в распространении детской порнографии через его IT-инфраструктуру. Роль Ксавье Ниля в судьбе Брижит Макрон Нилю принадлежит один из крупнейших во Франции провайдеров связи. Он совладелец и крупнейшего французского издания Le Monde. Пресса называла бизнесмена близким другом Эммануэля Макрона. Именно Ксавье Ниль, как считает Оуэнс, и познакомил чету президента Франции с влиятельной пиар-леди Мими Маршан.

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Как связана Мими Маршан с Брижит Макрон и порнографией По словам Оуэнс, Мими Маршан ранее судили за связь с криминальным миром. Она якобы провела два года в тюрьме и неоднократно получала условные сроки. Однако благодаря поддержке Ниля ее агентство Best Image получало новые финансовые вливания, что обеспечивало ей контроль над формированием имиджа влиятельных людей. Маршан, утверждает американская журналистка, не только помогала Макронам в продвижении, но и активно манипулировала информацией о других видных лицах французского общества. В частности, ее усилиями ушла на дно информация о Жереми Ладри — сыне миллиардера Марка Ладри де Ларьер, близкого друга Брижит Макрон. Жереми, как уверяет Оуэнс, дважды осуждали за хранение детской порнографии, а в 2024 году его бывшая супруга обнаружила на его компьютере 4000 изображений с материалами насилия над детьми. Несмотря на это, его наказание свелось лишь к восьми месяцам условного срока.

Как Брижит Макрон испугалась Мими Маршан После этого скандала Макроны, по словам Кэндис Оуэнс, начали осторожно дистанцироваться от Мими Маршан, что вызвало ее недовольство. В 2018 году вышла книга, в которой пиар-леди подтвердила, что «выпала» из внутреннего круга семьи французского лидера. В отместку она слила в прессу информацию о пластических операциях Брижит Макрон. Журнал Closer сообщил, что первая леди Франции посещала Американский госпиталь в Париже и легла под общий наркоз. Реакция Брижит была резкой — она публично осудила журнал, что, по мнению Кэндис Оуэнс, лишь подтверждает ее выкладки о странной природе первой леди Франции.

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Кто оперировал Брижит Макрон Кэндис Оуэнс разобрала публикацию Closer и обнаружила намек на личность хирурга. В тексте цитировалось выражение: «женская плоть — идеальная глина». Единственным известным французским хирургом, который ранее использовал эту фразу, был Патрик Бьюи. Его специализация — феминизационные операции, делающие черты лица более женственными. Этот факт вновь вызвал новую волну слухов о прошлом Брижит Макрон. В 2023 году президент Франции Эммануэль Макрон наградил доктора Бьюи Орденом Почетного легиона, одной из высших наград Франции. Это лишь укрепило подозрения Оуэнс: почему хирург, известный именно операциями по смене пола, получает государственное признание? Как появились слухи о Брижит Макрон Впервые слухи о том, что Брижит Макрон родилась мужчиной под именем Жан-Мишель Тронье (это ее девичья фамилия) появились на ультраправом сайте в статье репортерши Наташи Рэй в сентябре 2021 года. Сторонники заговоров и крайне правые активисты, как сообщало BBC News, обсудили эту теорию в ходе онлайн-трансляции. Уже после этого о ней начали писать в социальных сетях. В декабре того же года Брижит Макрон начала готовить судебный иск из-за слухов о том, что она якобы родилась мужчиной. Против кого она собиралась направить иск, не уточнялось.

Что говорили о Брижит Макрон раньше? Эммануэль Макрон стал президентом Франции в 2017 году. Прессу же в период его предвыборной кампании в большей степени интересовала личная жизнь политика. Активнее всего обсуждали Брижит Макрон. Почти ни одна статья о фигуре Макрона не выходила без акцента на их разнице в возрасте. Один из самых провокационных материалов выпустил News.com.au — Макрона авторы назвали «подкаблучником» и «жигало», а его брак всего лишь прикрытием. Первую часть расследования о Брижит Макрон Оуэнс выпустила 2 февраля. Публикация также вызвала повышенное внимание прессы. *ЛГБТ — запрещенное в России экстремистское движение.