Магия новогодней ночи. Как правильно загадать желание под бой курантов

Загадать желание под бой курантов — это целая наука. На его исполнение повлияют правильная формулировка, настрой и другие не менее важные параметры. Как превратить размытое «хочу быть счастливым» в конкретную мечту и какую внутреннюю работу нужно проделать, чтобы она исполнилась, — в материале 360.ru.

Как правильно сформулировать новогоднее желание Чтобы желание исполнилось, важно сформулировать его так, как будто оно уже случилось. Таким образом, фокус внимания сместится в нужную сторону, рассказала 360.ru психолог, гипнотерапевт, эксперт по работе с подсознанием Анастасия Валуева.

Интересно В формулировке должны быть ответы на вопросы: чего я хочу добиться? Как я узнаю, что я этого добился? Как мне этого добиться? В голове представить образ уже исполненного желания. В формулировке должны быть ответы на вопросы: чего я хочу добиться? Как я узнаю, что я этого добился? Как мне этого добиться? В голове представить образ уже исполненного желания.

«Правильная формулировка желания очень похожа на аффирмацию. Например, „Мое тело легкое, сильное, энергичное, я просыпаюсь утром с ощущением ресурса“. Про деньги это может быть следующее: „Я в настоящем времени работаю в таком-то проекте, который приносит удовольствие, радость, признание и доход в таком-то количестве“», — пояснила психолог. Следует соблюдать принцип экологичности. Желание не должно противоречить внутренним установкам и ценностям и кому-то вредить. Важно и состояние, в котором его загадывают, так как это энергия исполнения.

Фото: РИА «Новости»

Как нельзя формулировать новогоднее желание Желание нужно формулировать в позитивной форме. Оно должно отражать движение к чему-то, а не от чего-то. «Психика не работает с отрицаниями. Она просто видит образ, стоящий за словом. Поэтому в формулировке нельзя использовать частицу „не“. Фраза „Я не болею“ вызывает образ болезни», — объяснила Валуева. Также лучше не использовать слова «попробую», «постараюсь», «попытаюсь». Они снимают ответственность, дают сигнал бессознательному, что желание можно и не исполнять, отметила психолог и посоветовала не пробовать, а действовать. Ясные, конкретные положительные формулировки желаемого зафиксируют в мозгу правильный образ. Эзотерик Сергей Шмелев согласился с Валуевой и отметил, что это золотое правило продаж, которое строится на психологии, — говорить речевыми конструкциями без частицы «не». «Когда у человека в магазине спрашивают: „Не хотите ли купить товар?“ — он автоматически отвечает „нет“. Так устроен мозг», — объяснил Шмелев.

Фото: РИА «Новости»

Как усилить эффект загаданного желания Для исполнения желания важно намерение. Оно будет положительно влиять на цели и задачи, которые человек ставит перед собой в любое время года, рассказала Валуева. «Чтобы что-то получить, нужно что-то отдать. Например, отказаться от какой-то пагубной привычки, будь то алкоголь, игромания или еще что-то. Человек должен отдавать себе отчет, что если он загадывает желание, то должен чем-то пожертвовать», — добавил Шмелев. Еще один прием, который поможет желанию исполниться, — визуализация. Когда человек видит картинку результата, он одновременно проживает разные эмоции: радость, облегчение, вдохновение, счастье, спокойствие. Это создает внутри шаблон нейронного поведения, объяснила психолог. Мозг получает команду — искать пути реализации, так как психика всегда стремится подтвердить внутренний образ внешней реальностью. Валуева подчеркнула: она формируется не снаружи, а внутри. Шмелев посоветовал никому не рассказывать о новогоднем желании. Сокровенное должно остаться при себе — следует лишь ждать его исполнения.

Фото: РИА «Новости»

Ритуалы загадывания желания в новогоднюю ночь Валуева предложила использовать в новогоднюю ночь ритуал огня, или сжигания, когда человек пишет на бумаге старые программы: страхи, ограничивающие убеждения, вредные установки — все, что мешает жить счастливо. Далее эту записку сжигают. «Тем самым метафорически освобождают место для чего-то нового», — объяснила Валуева. Другие идеи: Визуализация будущего. Можно представить или прописать картинки того, что ждет, почувствовать энергию, которая окружает. Именно она и подтолкнет к исполнению желания;

С водой. Она усиливает намерение за счет концентрации внимания на жидкости. Можно нашептать желание на нее или на бокал шампанского, как это принято в новогоднюю ночь;

Ритуал с выписыванием. Написать на листе бумаги желание, внутреннее состояние, привлекательные для себя события и путь к их исполнению;

Самый популярный ритуал — сжигание в бокале шампанского. Во время боя курантов человек должен успеть написать желание на бумажке, поджечь записку, бросить ее в бокал шампанского и выпить. Люди верят, что, если все получится, мечта обязательно сбудется.

Фото: РИА «Новости»

Шмелев отметил, что ритуал загадывания желания в новогоднюю ночь может быть любым. Главное — энергия и магия этого особенного периода и готовность от чего-то отказаться, чтобы впустить новое в свою жизнь. «Можно набить татуировку с желанием, написать на бумажке и положить под подушку. Однако это не сработает без правильных аффирмаций. За желание придется бороться», — пояснил эзотерик. Он привел примеры правильных аффирмаций: «Я впускаю счастье в свою жизнь»;

«Я достигаю того, чего хочу»;

«Я достоин новой жизни, отношений, работы»;

«Я хочу здоровья и буду за ним следить, прошу мне помочь». Что влияет на исполнение новогоднего желания Принято считать, что после загадывания желания в Новый год его следует забыть — и тогда оно исполнится. Так ли это? Валуева убеждена, что о желании следует помнить, но не ежедневно. Важно не разочаровываться, когда оно не случилось на следующий день. В противном случае включатся тревога и обесценивание.

Фото: РИА «Новости»

«Мало просто хотеть — надо развернуться по направлению к этому желанию. В этом поможет целеполагание: как я могу этого добиться, что мне для этого потребуется? Прописать реальные шаги хотя бы на ближайшее время», — объяснила эксперт. Чтобы желание исполнилось, важно быть открытым новым возможностям. Оно может осуществиться не так, как задумывалось, например в увеличенном объеме, и к этому следует быть готовым. Иногда бывает так, что человек хочет одного, а делает все наоборот. Это тоже важно анализировать. Если не исполняется желание, значит, есть какой-то блок или установка, которая мешает его реализации. При загадывании желания нужно думать позитивно. «Когда приходишь в храм, молишься с надеждой, то желаемое исполняется. Да будет нам по вере нашей», — отметил Шмелев. Исполнению мечты поспособствует сама новогодняя ночь, которая считается в эзотерике энергетически сильной.

Фото: РИА «Новости»

Можно ли загадывать несколько желаний в Новый год Валуева отметила, что ничего страшного в загадывании сразу нескольких желаний нет. Главное — чтобы они не противоречили друг другу. «Также стоит загадывать несколько желаний, если есть способность удерживать связь с каждым из них и они входят в общую стратегию жизни, бьются с ценностями, убеждениями и смыслами личности», — добавила психолог. Однако распыляться также не стоит, иначе энергии на все не хватит, и будет велика вероятность, что ничто из желаемого не исполнится. Шмелев согласился с психологом: загадать можно сколько угодно, однако энергии на исполнение всех желаний может просто не хватить.