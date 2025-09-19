19 сентября 2025 01:04 Затмение Венеры 19 сентября. Каким знакам зодиака планета принесет удачу? Астролог Зак посоветовал провести затмение Венеры с любимым человеком 0 0 0 Фото: Xu Suhui/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com Эксклюзив

Сентябрь 2025 года выдался одним из самых насыщенных на астрономические события. На очереди затмение Венеры — второй по удаленности от Солнца и шестой по размеру в Солнечной системе планете. Как, где и во сколько можно понаблюдать за явлением, как событие повлияет на людей в целом и на разные знаки зодиака в частности — в материале 360.ru.

Во сколько наблюдать затмение Венеры Астрономическое событие произойдет в пятницу, 19 сентября, с 13:34 до 17:26 по московскому времени, сообщили в Московском планетарии. Визуально затмение будет видно не ранее трех часов дня: Венера скроется за Луной в 15:18 и появится из-за спутника в 16:13. Откуда будет видно затмение Венеры В момент затмения Луна спрячется вместе с Венерой и звездой Регулом из созвездия Льва. Жители европейской части России смогут увидеть ее. В этом году условия для слежения будут идеальными, так как Луну получится наблюдать на небе как слабое серое свечение.

Фото: Xu Suhui/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

Венера и Регул в виде ярких точек рядом с естественным спутником Земли тоже будут заметны невооруженным глазом — специальной техники для этого не понадобится. Можно воспользоваться биноклем или телескопом — тогда затмение предстанет более зрелищным. Наблюдать за ним из России получится в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Владимирской, Тульской, Рязанской, Калужской, Смоленской и Мурманской областях. В других регионах страны будет видно сближение Луны с планетой и звездой. Как затмение Венеры повлияет на людей Затмение Венеры настроит людей на миролюбивый лад и повысит восприимчивость к чувствам окружающих, рассказал 360.ru астролог Борис Зак. «В то же время явление снижает активность и работоспособность, потому день лучше посвятить отдыху и встречам с любимым человеком. Это период прекрасно подойдет для свидания», — отметил эксперт.

Фото: Romy Arroyo Fernandez/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

Энергия затмения обнажит суть вещей и покажет, что именно в отношениях и финансовых делах неустойчиво и требует пересмотра, рассказала 360.ru астролог Алина Михайленко. Поэтому 19 сентября стоит прислушаться к себе, а не бросаться в активные действия. Также астролог посоветовала: не принимать скоропалительных решений в любви и крупных финансовых тратах. Высоки риски ошибок;

проанализировать ценности, понять, что важно в партнере, работе и жизни;

избегать конфликтов и выяснений отношений. Назревающие ссоры могут привести к серьезным последствиям. Следует проявить такт и дипломатию;

провести финансовую ревизию;

не начинать новых романов — они могут оказаться иллюзией или очень сложными в будущем.

Фото: Xu Suhui/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

«В этот момент Венера уйдет в тень, а вместе с этим поменяются представления людей о любви, семье, деньгах, отношениях к телу, удовольствии, женственности, здоровье. Венера — это планета любви, красоты, грации, желания, чувственности — все это придется переосмыслить», — отметила Никольская. Все, что ранее казалось понятным и главным, может стать ненужным и неважным, а незыблемое рассыплется. Астропсихолог посоветовала не делать никаких процедур в сфере красоты в течение двух недель после затмения Венеры — они могут привести к тяжелым последствиям. Лучше отдать предпочтение массажам и уходу за телом. Также следует быть аккуратными со здоровьем, не пить в этот период алкоголь. «Нужно максимально замедлиться. Не торопиться или бежать куда-то, а расслабиться. Не перегружаться делами, работой или встречами. Все важные решения необходимо отложить на пару недель», — посоветовала Никольская.

Фото: Tatiana Morozova/Russian Look / www.globallookpress.com

Как затмение Венеры повлияет на знаки зодиака Овен Особенно чувственным этот день будет для Овнов. Им рекомендуют провести его в постели со второй половинкой. Венера затронет сферу романтики и творчества представителей знака. Возможна неожиданная встреча, которая перевернет представление о любви, или переоценка чувств в существующих отношениях. Телец Такие люди станут особенно восприимчивы к чувствам домашних. Зак посоветовал посвятить день украшению дома. Михайленко считает, что для Тельцов предстоящее затмение станет особенно важным, так как Венера — покровительница знака. Нужно пересмотреть собственную идентичность, внешность, ценности, понять, что определяет человека. Возможны кардинальные изменения в стиле или имидже. Близнецы Близнецам звезды рекомендуют сходить в гости к младшим родственникам или соседям. Затмение затронет сферу подсознания, уединения и тайн. Могут всплыть старые, неразрешенные эмоции или отношения из прошлого. Полезно провести день в спокойной обстановке.

Фото: Cover Images/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Рак Раки будут особенно чувствительными, что может заставить их потратить слишком много денег на эмоциях. В день затмения произойдет переоценка круга общения и дружеских связей. Может прийти понимание, кто настоящий друг, а кто просто попутчик. Возможны неожиданные предложения о сотрудничестве. Лев Этот день лучше посвятить медитациям и самоанализу, отметил Зак. «Затронута сфера карьеры и репутации. Возможны неожиданные повороты в профессиональных делах, пересмотр своих амбиций и целей», — пояснила Михайленко. Дева Девам стоит обратить внимание на медитации и разного рода духовные практики. Они помогут открыть глаза на то, что происходит за спиной. Венера в затмении затронет сферу мировоззрения, дальних поездок и обучения. Поэтому к представителям знака Дева может прийти озарение, переворачивающее картину мира.

Фото: Patrick Pleul/dpa / www.globallookpress.com

Весы Весам, в отличие от других знаков, стоит больше быть среди людей. Они в этот день способны оказать особое влияние на массы. Для них, как и Тельцов, это мощное затмение. Важно провести глубинную работу с общими ресурсами, долгами, инвестициями, пересмотреть отношения с партнером. Скорпион Скорпионам лучше провести время дома, так как коллегам и начальству может не понравиться их слишком спокойный подход к работе в этот день. «Это время судьбоносных встреч или важных разговоров с партнерами: как личными, так и деловыми. Отношения пройдут проверку на прочность», — отметила Михайленко. Стрелец К Стрельцам могут прийти за советом как к людям более опытным и знающим. Не стоит отказывать окружению в помощи. Венера затронет сферу работы, здоровья и рутины. Придется пересмотреть старые привычки и распорядок дня. Возможны неожиданные изменения в рабочем процессе или состоянии здоровья, требующие внимания.

Фото: David Becker/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

Козерог Козероги рискуют допустить серьезную ошибку в важных вопросах — им стоит снизить активность. Венера затронет их сферу творчества, романтики и детей. Возможно судьбоносное известие, связанное с семьей или новым проектом. Водолей У Водолеев все шансы построить деловые и личные отношения с нужными им людьми, пояснил Зак. Михайленко отметила, что Венера в затмении упадет на сферу дома, семьи и недвижимости. Возможны неожиданные события, связанные с родственниками или жильем, глубокое переосмысление своего родового наследия. Рыбы Рыбам стоит отложить домашние и рабочие дела. Успеха в них ждать не приходится, так что лучше отдохнуть в тишине — наедине с собой. Венера затронет сферу общения, контактов и коротких поездок Рыб. Эксперт посоветовала быть осторожными со словами — одно некорректное высказывание может привести к серьезным последствиям.