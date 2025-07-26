Сегодня 09:03 Залечь на дно и отдыхать. Что сулит гороскоп на август-2025? 0 0 0 Фото: Vadim Nekrasov/Russian Look / www.globallookpress.com Эксклюзив

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Август 2025 года станет испытанием для знаков зодиака. Ретроградный Меркурий внесет хаос в коммуникации, планы и технику. Но звезды приготовили и приятные сюрпризы: Венера в Деве гармонизирует отношения, а Марс в Близнецах подарит энергию для творчества. Когда стоит рисковать, кому из знаков лучше переждать и как извлечь выгоду из непростого периода — в материале 360.ru.

Общий гороскоп на август-2025 Август главным образом будет ознаменован ретроградным движением Меркурия. «В этом месяце посоветую не проявлять излишнюю активность в делах и не начинать новых проектов. Лучше использовать время для отдыха и самоанализа. Многих в пути ожидают мелкие поломки, сбои в расписании транспорта и другие неприятности», — объяснил 360.ru астролог Борис Зак. Гороскоп по всем знакам зодиака на август-2025 Овен Овнов в августе будут переполнять в основном агрессивные эмоции. Такие они опять же из-за ретроградного Меркурия во Льве. «Если они смогут взять негатив под контроль, а в этом им поможет Сатурн, они направят эмоции в нужное русло и достигнут успеха в тех сферах жизни, которые последнее время буксовали», — заверил Зак.

Фото: �SuperStock / www.globallookpress.com

Телец Тельцов ждет напряженный месяц. Им следует снизить активность и посвятить больше времени отдыху и восстановлению эмоционального баланса. «Лучше гнать от себя негативные настроения — они сильно подпортят жизнь в августе», — порекомендовал эксперт. Близнецы У Близнецов будет успех в профессиональной сфере. Для этого им необходимо как можно больше показывать себя и не отсиживаться в тени. Месяц станет идеальным временем для выступления с презентацией или докладом. К ним необходимо тщательно подготовиться — вероятны ошибки из-за воздействия ретроградного Меркурия. Рак В августе многие Раки поставят личную жизнь на «стоп». Это связано с желанием отдохнуть от эмоциональной активности в этой сфере. В целом месяц для них будет удачным. Энергию следует направить на реализацию честных идей — сейчас не время для сомнительных проектов.

Фото: Werner Forman Archive / www.globallookpress.com

Лев В этот период Львам важно как можно ярче проявлять себя: выступать на совещаниях и конференциях, обращать внимание окружающих на свои достижения. Нельзя сидеть тише воды, ниже травы. Однако уходить в излишний деспотизм и эгоцентризм опасно — Меркурий ретроградит именно в знаке Льва. Дева В августе Дев могут ожидать небольшие сложности на работе, но сил хватит, чтобы с ними справиться, заверил астролог. Звезды рекомендуют побольше общаться с руководством, но без выпячивания собственного «Я». Лучше строить коммуникацию лаконично и с долей скромности. Весы Весам оптимальнее всего отложить дела и отправиться в отпуск. Если нет возможности взять одну-две недели передышки, то можно съездить в соседний город на экскурсию на выходных. Это позволит переключиться с беспокоящих вопросов, освежить голову и зарядиться энергией. Скорпион Скорпионы начнут активно сомневаться в себе, из-за чего их эмоциональное состояние будет нестабильно. Несмотря на это, ждут положительные моменты — при должном уровне ответственности и собранности они смогут добиться успехов в профессиональной сфере.

Фото: Science Museum/ASTC100114 / www.globallookpress.com

Стрелец В этот период Стрельцам звезды рекомендуют смело тратить деньги на отдых. Расходы могут показаться лишними, но потраченное вернется с лихвой. В конце месяца следует ожидать интересных предложений по сотрудничеству. Козерог Козерогам в августе стоит снизить активность как в личной, так и в профессиональной жизни. Необходимо использовать период для саморефлексии и простого отдыха. Лучше постараться не принимать важные решения минимум до 20-х чисел месяца. Водолей Непокорные Водолеи будут часто ощущать ограничение личной свободы. Это заставит их нервничать, быть в напряжении, что негативно скажется на общении с окружающими. Зак посоветовал искать больше позитивных моментов в жизни и стараться не слишком рваться к той самой личной свободе в этом месяце. Рыбы Рыб ждет успех в делах, связанных с иностранцами, заграницей или зарубежными брендами. Он придет как в личную, так и в профессиональную сферу. Не стоит отказываться от поездок по миру и контактов с жителями других государств.