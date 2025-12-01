Забытые голоса будущего: они знали даты войн, эпидемий и убийств. Почему этих пророков забыли?

Имена Нострадамуса и Ванги известны миллионам, но их слава затмила других провидцев. Эти менее популярные предсказатели оставили не менее поразительный след в истории. Их дар проявлялся в видениях глобальных катастроф и политических потрясений. О четырех таких провидцах, чьи пророчества о войнах, кризисах и убийствах сбывались с пугающей точностью, — в материале 360.ru.

Эдгар Кейси: спящий пророк Свой уникальный дар Кейси открыл еще в детстве после необычного случая с учебником. По данным издания The Times Of India, юный Эдгар заснул над книгой, а проснувшись, обнаружил, что идеально помнит весь ее материал. Это событие стало началом пути одного из самых известных ясновидящих Америки. Он получил прозвище «Спящий Пророк» благодаря уникальной методике работы в самонаводящемся трансе. Кейси погружался в транс, где ставил диагнозы и давал духовные наставления. Его предсказания часто оказывались удивительно точными и принесли ему славу.

Фото: Scherl / www.globallookpress.com

За шесть месяцев до катастрофического краха Уолл-стрит он предупреждал о «большом потрясении в финансовых кругах». В 1935 году провидец предвидел усиление стран «Оси» и разрушительный глобальный конфликт. Ему также приписывают предсказание преждевременной кончины президентов Рузвельта и Кеннеди. Однако эти утверждения остаются неподтвержденными. Не все пророчества Кейси сбылись — он предрекал, что Китай станет «колыбелью христианства». Тем не менее влияние провидца остается значительным через основанную им Ассоциацию исследований и просвещения. Джин Диксон: предостережение для Белого дома В 1956 году Джин Диксон сделала свое самое жуткое предсказание о будущем президенте. Она предрекла, что победивший в 1960 году демократ «будет убит или умрет при исполнении служебных обязанностей». Пророчество сбылось с гибелью Кеннеди в 1963 году. Провидица также предупреждала об «ужасной чуме», которую позже связали с эпидемией СПИДа в 1980-х.

Фото: dpa Fotografen/dpa / www.globallookpress.com

В 1989 году Диксон предвидела крупную аварию на судне незадолго до разлива нефти с «Эксон Валдиз». Ее дар принес ей влияние в высших кругах власти — президент Никсон обращался к ней за советом. Ее предостережения о международном терроризме побудили Никсона поручить Киссинджеру создать оперативную группу. Однако не все предсказания Диксон оказались точными — она ошибалась насчет высадки России на Луне. Тем не менее ее наследие как феномена поп-культуры и духовного наставника остается значительным. Мари Анн Ленорман: пророк Наполеона Мари Анн Ленорман стала знаменитой гадалкой времен Французской революции, получив прозвище «Нострадамус эпохи Наполеона». Она предсказывала судьбы самым влиятельным людям своей эпохи. Ленорман предвидела головокружительное восхождение Наполеона Бонапарта и его брак с Жозефиной. Согласно свидетельствам, она предсказала Жозефине замужество с «новым Геркулесом», который достигнет великой власти.

Фото: BAO/http://imagebroker.com/#/search/ / www.globallookpress.com

Провидица также давала политические советы видным революционерам Робеспьеру и Дантону. Это сотрудничество укрепило ее репутацию могущественного и влиятельного мистика. Имя Ленорман до сих пор прочно связано с искусством гадания благодаря знаменитой колоде карт. Джин Чоу: волшебник из Ломпока Китайский иммигрант Джин Чоу прославился в Калифорнии как удивительный предсказатель погоды. Современники дали ему прозвище «Волшебник из Ломпока». Национальная известность пришла к нему в 1925 году после точного предсказания землетрясения в Санта-Барбаре. Чоу также предвидел начало войны между США и Японией за 10 лет до нападения на Перл-Харбор.

Фото: Scherl / www.globallookpress.com

Еще одним сбывшимся пророчеством стала дата его собственной смерти — 1933 год. Это мрачное предсказание окончательно укрепило его репутацию выдающегося провидца. Неоспоримое наследие Джина Чоу прочно вошло в калифорнийский фольклор как одна из самых загадочных мистических фигур Америки. Неисповедимые пути пророчества Истории четырех провидцев убедительно доказывают, что пророческий дар не всегда сопровождается всемирной славой. Эти люди оставались в тени, но их предсказания поражали точностью. Они безошибочно предвидели мировые войны, экономические крахи и политические убийства, оставив неизгладимый след в истории. Судьбы этих людей заставляют задуматься о самой природе времени и тайнах человеческого предвидения.