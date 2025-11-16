Сегодня 19:41 Вырубили систему «Периметр»? «Жужжалка» заработала, но сообщений больше нет 0 0 0 Фото: via www.imago-images.de/www.imago-images.de / www.globallookpress.com Интересное

«Радиостанция Судного дня» регулярно выходит в эфир с таинственными посланиями, но недавно с трансляцией возникли проблемы. Почему поклонники «жужжалки» забили тревогу в Сети — выяснил 360.ru.

Что это такое Получившую множество прозвищ радиостанцию УВБ-76 создали в 1970-х годах. В ее эфире транслируется короткий жужжащий сигнал и передаются необычные сообщения. Вокруг «жужжалки» витает множество домыслов: кто-то считает, что она связана с военными, а кто-то допускает вмешательство в трансляцию представителей инопланетных цивилизаций. Никто не знает, где именно находится станция. Некоторые энузиасты не исключали, что она относилась к Западному военному округу и сперва располагалась неподалеку от подмосковного поселка Поварово, а затем ее переместили в деревню Керро Ленинградской области. По их мнению, сейчас «жужжалка» вещает из Наро-Фоминска. В периоды активности радиостанция передает странные и никак не связанные между собой слова. Например, за один эфир могут встретится «нанайка», «лагограч», «бильярд» и «бродощелк». Со стороны такие сообщения больше похожи на стихотворение «Бармаглот» Льюиса Кэрролла, чем на внятные сообщения, но энтузиасты все равно пытаются их расшифровывать и находят тайные смыслы.

Связь с системой «Периметр» Многие считают, что УВБ-76 подключена к ракетной резервной системе «Периметр», созданной в Советском Союзе. В США ее называют «Мертвой рукой». Подробности о работе радиостанции рассказал «Парламентской газете» председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. По его словам, объект действительно имеет важную функцию, но к силам ядерного сдерживания никак не относится. «Нет, поверьте мне, ни к какой системе „Периметр“, равно как и к системе ядерного щита в принципе, УВБ-76 отношения не имеет, — отметил он. Депутат добавил, что высокая активность радиостанции связана с проверкой ее работоспособности.

Почему остановился эфир Последний раз УВБ-76 передала сообщение 13 ноября. В эфире прозвучало всего лишь два слова — «симомор» и «ржавленье». За несколько дней до этого «Жужжалка» передала не менее загадочное послание: «анкерный» и «мракобес». В ноябре в эфире прозвучали также «крымохрип», «подствольный», «мозгопрах» и «сугубый». Утром 14 ноября пользователей Сети ошарашила новость о том, что «жужжалка» якобы перестала работать. Многие россияне отнеслись к новости с юмором и стали шутить, что систему «Периметр» отключили из-за проблем с электричеством, и предложили свои варианты зашифрованных сообщений. Других пользователей информация об отключке легендарной УВБ-76 не на шутку напугало. Об остановке трансляции сообщил Telegram-канал «УВБ-76 эфир», который публикует все новости о радиоточке и следит за эфиром. «Сама радиостанция работает. Попадание по электроподстанции произошло в городе, в котором живет админ и вещает оттуда трансляцию. Из-за атаки БПЛА нет электроэнергии. Итог: не работает сервер, с которого ведется трансляция», — объяснил он. Уже днем 14 ноября канал возобновил трансляцию УВБ-76 и предупредил о возможных неполадках из-за нестабильной связи. На следующий день он обратил внимание на странное поведение станции. «На УВБ-76 поменялся маркер, теперь жужжание сопровождается коротким звуковым сигналом, таким же как и на частоте 3756кГц», — подчеркнул администратор. На настоящий момент новых сообщений от «радиостанции Судного дня» не поступало, однако очевидно, что остановка была временной и «жужжалка» продолжит радовать пользователей Сети сообщениями с «пупсокотами» и «таймобобрами», как это было прежде.