Сегодня 03:42 Испытания и карьерный взлет. Гороскоп для всех знаков зодиака на ноябрь-2025 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Эксклюзив

Интересное

Семья

Доходы

Отношения

Дороги

Работа

Деньги

Астрология

Гороскопы

Ноябрь 2025 года приготовил сюрпризы для всех знаков зодиака. Одних ждут головокружительные карьерные взлеты, других — испытания на дорогах и ошибки в документах. Не обойдется и без ложки дегтя от ретроградного Меркурия. Что готовит представителям разных знаков зодиака третий осенний месяц, выяснил 360.ru.

Как ноябрь 2025 года повлияет на людей Ноябрь можно назвать удачным месяцем для многих знаков зодиака, рассказал 360.ru астролог Борис Зак. «Положение планет наделяет людей уверенностью в себе, упорством и удачей в достижении целей. Ложку дегтя внесет только ретроградный Меркурий, который начинается с 9 ноября. По этой причине в третий осенний месяц стоит планировать продолжение или возобновление ранее начатых дел, а новые проекты лучше отложить на декабрь», — отметил эксперт. Гороскоп на ноябрь 2025 года по всем знакам зодиака Борис Зак составил гороскоп специально для 360.ru. Овен В начале месяца Овны смогут наладить хорошие партнерские отношения в профессиональной сфере и личной жизни. В середине ноября возможны сбои в заграничных поездках и в контактах с иностранными компаниями из-за действующего ретроградного Меркурия.

Фото: Vadim Nekrasov/Russian Look / www.globallookpress.com

Телец У Тельцов есть высокие шансы приумножить финансовое состояние, если они начнут больше доверять интуиции. Тогда представители зодиакального знака смогут достичь успехов в коммерческой деятельности. Однако для этого ни в коем случае нельзя сидеть на месте: астролог посоветовал чаще ходить на встречи и ездить в командировки. Близнецы Для Близнецов особенно удачной в финансовом плане будет середина ноября. Образовавшийся большой трин между Солнцем, Юпитером и Сатурном повысит уверенность в себе, наделит упорством и принесет успех в делах, особенно долгосрочных. Рак Начало месяца у Раков обещает быть спокойным. Однако с 9-го числа многие представители знака рискуют столкнуться с проблемами на работе. Их ожидают сбои в технике, ошибки в документах, письма, отправленные не тем адресатам, и другие неурядицы. Лев Львам следует приготовиться к проблемам дома, которые будут бродить за ними по пятам почти весь месяц. Они коснутся не только членов семьи, но и вопросов ремонта. Зак порекомендовал отложить перемены до декабря, а в ноябре наладить отношения с домочадцами.

Фото: РИА «Новости»

Дева Первая неделя месяца у Дев станет особенно удачной в финансовом плане — есть вероятность увеличения дохода. Со второй и до конца ноября стоит быть особенно аккуратными за рулем — повысится рассеянность, которая может привести к ДТП. Весы Весы имеют все шансы улучшить материальное положение. Делать это лучше не за счет собственной харизмы и привлекательности, а через четкое выполнение рабочих обязанностей. С 9 октября следует быть осторожнее за рулем — на Весов подействует ретроградный Меркурий, снижающий внимательность на дороге. Скорпион Для Скорпионов ноябрь будет особенно удачным благодаря собственной магнетической привлекательности. Зак посоветовал не стесняться открыто флиртовать для достижения целей. Стрелец Стрельцам следует избегать смелых экспериментов с внешностью — результат может разочаровать. Зато успех ждет в управлении чужими деньгами: супруга, партнеров, инвесторов и так далее.

Фото: РИА «Новости»

Козерог Козерогам ноябрь несет массу перспективных знакомств. Чтобы их завязать, необходимо чаще бывать на крупных мероприятиях наподобие выставок и конференций. Тем, кто будет занят своим здоровьем, стоит перепроверить диагноз у нескольких специалистов — есть риск, что первый врач может ошибиться. Водолей Водолеям ноябрь может принести долгожданное продвижение по карьерной лестнице. Есть вероятность, что этому помешают домашние проблемы или кто-то из членов семьи. Рыбы Рыбам на работе стоит быть особенно внимательными с документами — высок риск допустить критическую ошибку. Контакты с иностранцами будут для представителей знака очень полезными.