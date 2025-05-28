Все дело в ПВО? Как немцу удалось приземлиться на Красной площади в 1987 году

Однажды на Красной площади приземлился маленький легкомоторный самолет 18-летнего Матиаса Руста. Едва ли этот мальчишка представлял, как его авантюра скажется на армии одной из самых могущественных стран мира. Впрочем, есть теория, что немец не сам выбирал свой маршрут. Об этом — в материале 360.ru.

Самолет на Красной площади Вечером 28 мая 1987 года в Москве над Красной площадью сделал три круга спортивный самолет Cessna 172 Skyhawk. Затем он приземлился на Большом Москворецком мосту и уже по земле дорулил до собора Василия Блаженного. Из машины вылез молодой темноволосый пилот и улыбался прохожим. Паренька довольно скоро арестовали. Выяснилось, что он 18-летний житель Гамбурга Матиас Руст. За год до своего «визита» в СССР он получил лицензию пилота, не допустив на экзамене ни единой ошибки. Транспорт арендовал в своем аэроклубе и установил дополнительные топливные баки вместо второго ряда сидений. На этом модифицированном средстве Руст, имевший всего-то около 50 часов налета, 13 мая вылетел из аэропорта Итерзена и через пять часов добрался до Шетландских островов. На следующий день немец рванул на Фарерские острова, оттуда в Исландию и через Норвегию добрался в Финляндию.

Фото: Маршрут полета Матиаса Руста / 360.ru

Юноша заявил, что планирует двухчасовой полет в Стокгольм, и стартовал днем 28 мая. Однако как только самолет вышел из зоны управления аэропорта, пилот выключил все средства связи, резко сменил курс и на малой высоте пересек советскую границу в Эстонской ССР. Ориентируясь по обычному компасу, он взял курс на Москву. Советский суд предъявил Русту обвинения в хулиганстве, нарушении авиационного законодательства и незаконном нарушении государственной границы СССР. Немец получил четыре года лишения свободы. Через 14 месяцев заключения его помиловали и отправили из Лефортовской тюрьмы домой, в ФРГ.

Фото: Спортивный самолет Cessna 172 Skyhawk, на котором пилот-любитель из Федеративной Республики Германии Матиас Руст нарушил воздушное пространство СССР и приземлился на Большом Москворецком мосту, 1987 год. Юрий Абрамочкин / РИА «Новости»

Интересно Самолет Руста осенью того же года перегнали в ФРГ. В Гамбурге машину встречают как рок-звезду. Некий делец выкупил «Сессну» за 160 тысяч марок и собирался было устроить с ним тур по городам Германии, но в итоге транспорт оказался у японского бизнесмена. Он поставил знаменитый борт в ангар и ждал, когда тот вырастет в цене. Только в октябре 2008-го его выкупили и снова вернули на родину. В Берлине «Сессну» отреставрировали, и с мая 2009 года он представлен в Немецком техническом музее. Иногда участвует в специальных выставках. Самолет Руста осенью того же года перегнали в ФРГ. В Гамбурге машину встречают как рок-звезду. Некий делец выкупил «Сессну» за 160 тысяч марок и собирался было устроить с ним тур по городам Германии, но в итоге транспорт оказался у японского бизнесмена. Он поставил знаменитый борт в ангар и ждал, когда тот вырастет в цене. Только в октябре 2008-го его выкупили и снова вернули на родину. В Берлине «Сессну» отреставрировали, и с мая 2009 года он представлен в Немецком техническом музее. Иногда участвует в специальных выставках.

«Цель 8255» отслеживали ПВО Позже почти из каждого утюга кричали, что полет Руста показал ужасающее состояние советской армии и ПВО в частности. Ведь они пропустили немца и дали ему сесть в самом сердце страны. Да еще и в День пограничника! Однако на деле «цель 8255» (так обозначили «Сессну») аккуратно вели до самой посадки. Когда судно обнаружили, зенитчики пришли в боевую готовность, а поднятые в воздух дежурные звенья МиГов доложили, что нарушитель — «спортивный самолет типа Як-12 белого цвета с темной полосой вдоль фюзеляжа». Судно сознательно решили не сбивать. Во-первых, в соответствии с Чикагской конвенцией, участником которой был СССР, при нарушении воздушного пространства легкомоторными спортивными самолетами их можно было только принуждать к посадке. А во-вторых (и в главных), еще была свежа в памяти история с южнокорейским лайнером.

Катастрофа над Сахалином Осенью 1983 года пассажирский Boeing 747-230B выполнял плановый рейс по маршруту Нью-Йорк — Анкоридж — Сеул. Последняя часть пути до столицы Республики Корея проходила над нейтральными водами Тихого океана. Однако лайнер отклонился от курса более чем на 500 километров и вошел в закрытое воздушное пространство Советского Союза. И ладно бы только это, но воздушное судно летело над военными секретными объектами Камчатки, а затем над островом Сахалин. Неудивительно, что Boeing приняли за самолет-разведчик. В воздух поднялся истребитель Су-15ТМ, который сбил нарушителя двумя ракетами. Лайнер рухнул в пролив Лаперуза, все находившиеся на его борту 246 пассажиров и 23 члена экипажа погибли. Позже выяснилось — это подтвердили найденные черные ящики — что летчики неправильно настроили автопилот и не стали проверять текущие координаты. То есть экипаж проявил некомпетентность или халатность.

Фото: Boeing 747. Goebel / www.globallookpress.com

Но эти сведения до сих пор не любят афишировать. Зато все вспоминают, как американский президент Рональд Рейган, не дожидаясь результатов расследования, публично назвал гибель Boeing «преступлением против человечества, которое никогда не должно быть забыто» и «актом варварства и нечеловеческой жестокости» СССР. Вот только, как признавались сотрудники ЦРУ, все в Белом доме знали, что происшествие не было намеренным убийством. Мало того, спустя более 30 лет японцы выдали, что представители администрации США конфиденциально им сообщали, что русские перепутали самолет с американским разведчиком и сбили его по ошибке. Через пять лет после происшествия над Сахалином американский крейсер Vincennes выпустил ракету по иранскому пассажирскому лайнеру в Персидском заливе. Все тот же Рейган назвал это «объяснимой случайностью».

Фото: 40-й президент США Рональд Рейган. IMAGO/Sammy Minkoff / www.globallookpress.com

Кстати, японская разведка выдвигала теорию, что катастрофа в 1983-м была частью крупной операции США. Американские спецслужбы хотели выявить засекреченные и обычно «молчащие» объекты в системе противовоздушной обороны СССР, которую модернизировали за год до происшествия. Разведывательная авиация могла залетать в советское воздушное пространство лишь на короткое время и недалеко. Поэтому туда намеренно направили пассажирский самолет, полет которого был строго синхронизирован с траекторией секретного спутника радиоэлектронной разведки Ferret-D.

Фото: Су-15TM Войск ПВО СССР в полете / Публичное достояние

Интересно Полет Руста попал в стихи Евгения Евтушенко, песню барда Юлия Кима и композиции групп «Ноль», «Зодчие» и «Лесоповал», а также в единственный хит немецкой команды Modern Trouble, которая вплела в свою музыку интерпретацию русской песни «Полюшко-поле». Полет Руста попал в стихи Евгения Евтушенко, песню барда Юлия Кима и композиции групп «Ноль», «Зодчие» и «Лесоповал», а также в единственный хит немецкой команды Modern Trouble, которая вплела в свою музыку интерпретацию русской песни «Полюшко-поле».

Большая чистка Горбачева Однако вернемся к событиям 1987 года. Тогдашний генсек СССР Михаил Горбачев с невероятной расторопностью использовал происшествие для крупных чисток. Сменилось практически все руководство министерства обороны, вплоть до командующих военными округами. По кадровому составу советских вооруженных сил нанесли жуткий удар. Отправили в отставку настоящих боевых маршалов: министра обороны, Героя Советского Союза Сергея Соколова, который участвовал в обороне и освобождении советского Заполярья, и главкома войск ПВО, дважды Героя Советского Союза Александра Колдунова, что прошел Великую Отечественную войну асом-истребителем.

Фото: Слева направо: Герой Советского Союза Сергей Соколов; дважды Герой Советского Союза Александр Колдунов / Википедия

Со службы уволили около 300 старших офицеров. А оперативные дежурные по Таллинской дивизии войск ПВО подполковник Иван Карпец и по радиотехнической бригаде майор Вячеслав Черных, которым выпало несчастье быть на службе в день полета Руста, получили реальные сроки лишения свободы. Военные пытались доказать Горбачеву, что системы ПВО государства, имеющего протяженность границ более 60 тысяч километров, предназначались для отражения более масштабных нападений, чем воздушный хулиган на легкомоторном самолетике. Принудить такой борт сесть куда сложнее, чем истребитель. К тому же сбивать его запретили. Но генсек все это не расслышал. Возможно, поэтому существует версия, что полет Руста был организован советскими спецслужбами. Происшествие было нужно как основание для кадровых перестановок, в том числе и в ЦК КПСС. Ходили слухи, будто глава КГБ Владимир Крючков лично готовил эту операцию по приказу Горбачева.

Фото: Михаил Горбачев. imago stock&people / www.globallookpress.com

Судьба Руста Вернувшись домой в августе 1988 года, Руст получил даже больше, чем пять минут славы. Гамбургский еженедельник Stern приобрел эксклюзивные права на освещение его полета во всем мире. Молодой пилот рассказал, что еще в 1986-м составил 20-страничный план «идеального общества лучшего, безъядерного мира». Парень самонадеянно заявлял, что решился на авантюру ради взаимопонимания между странами и народами. Дескать хотел, чтобы его перелет стал «мостом между Востоком и Западом».

Фото: Матиас Руст на открытом заседании судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда СССР, 1987 год. Юрий Абрамочкин / РИА «Новости»

Немец также уверял, будто своей «инициативой по миру и разоружению» внес «позитивные изменения в образ мышления многих людей». Вот только при этом несколько раз проговаривался, что предпринял полет ради развлечения. Поговаривали даже про пари с друзьями и некую даму сердца, которую парень решил таким образом впечатлить. В конце концов западногерманские журналисты сделали тот же вывод, который ранее высказали специалисты КГБ СССР: Руст, хоть и вменяемый, но психически неуравновешен. Стало ясно, что он вовсе не герой, а скорее «инфантильный старшеклассник».

Фото: Родители и младший брат Руста во время суда в Москве, 1987 год. Юрий Абрамочкин / РИА «Новости»

Кстати, лицензию пилота у Руста отобрали, а потом и вовсе призвали в армию. Немец отправился на альтернативную службу в больницу Гамбурга и в ноябре 1989 года снова угодил за решетку. Пылкий борец за мир ударил ножом медсестру за то, что та отказалась его целовать. Руста приговорили к выплате 35 тысяч немецких марок женщине в качестве компенсации и 30 месяцам лишения свободы. Правда, срок ему вполовину скостили. В 1994-м немец решил вернуться в Москву — на этот раз легально. Уж не ясно, что он себе вообразил, но три недели пытался встретиться с Горбачевым. Безуспешно. Жизнь в Москве требовала денег, так что горе-пилот устроился на работу в паб к земляку за зарплату в 400 марок с бесплатным питанием и проживанием. Затем, видимо, разочаровавшись в России, Руст переехал на остров в Карибском море, а в 1997 году женился на индианке Гите, дочери богатого торговца чаем из Бомбея.

Фото: Матиас Руст, 2012 год. Udo Grimberg / Википедия

Молодожены решили жить в Германии. Постоянной работы у Руста не было, образования, помимо школьного, тоже, так что он перебивался случайными заработками. В апреле 2001 года его обвинили в краже кашемирового свитера в универмаге и выписали штраф 600 марок. Когда журналисты вспоминают о Русте, он охотно дает интервью, говоря о былом и умничая о геополитике. По последним данным, немец зарабатывал на жизнь игрой в покер, но сам настаивает, что преподает йогу и делает аналитику для неназванного инвестиционного банка, а также вот-вот издаст свои мемуары.